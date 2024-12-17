«Еле тащусь»: Ярославль сковали 8-балльные пробки

Утром 17 декабря Ярославль встали в 8-балльные пробки. Проезд затруднен на крупнейших транспортных артериях — Московском проспекте, Суринском путепроводе и проспекте Авиаторов.
— Я еле тащусь, в пробке. В центре все замело: что на дорогах, что на тротуарах, — обратила внимание читательница 76.RU.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в Дзержинском, Ленинском и Фрунзенском районах произошли аварии, которые собрали заторы. Бордовым также окрасились проспект Фрунзе, 1-й Приволжская, Вишняки, Добрынина, Мостецкая и Земляничный проезд.
Отметим, что днем ранее в ЦГМС предупреждали о непогоде, снегопад начался вечером 16 декабря и продлился до утра.
Генеральный директор «Ярославского АТП» Денис Пырлог в своем Telegram-канале оповестил жителей Ярославля об уборке дорог от снега.
— Дороги Ярославля уже прибирают и обрабатывают реагентами! Сегодняшнюю ночь посвятил общественной деятельности. В качестве члена Общественной палаты города Ярославля проверил, как коммунальные службы прибирают город. В общей сложности проехал порядка 40 км за ночь. Результатом остался доволен. Есть небольшие замечания по второстепенным улицам, но, думаю, к утру и их также обработают, — написал Денис в Telegram-канале в 4 часа утра.
Однако ярославцы на утро остались недовольны уборкой. В частности, читатели 76.RU пожаловались на состояние тротуаров в городе.
— Кажется, что тротуары чистили, но за утро снега еще нападало, — пишет ярославна.
В центре города тротуары и дороги в снежной каше. Такое фото прислали в редакцию с площади Волкова.
Чуть лучше ситуация в районах: на проспекте Фрунзе вблизи с пересечением с Московским. Тротуар почистили, но не до плитки.
У домов на улице Рыбинской, кажется, тоже была уборка снега, вот только к 8 утра нападало еще больше осадков.
А вы довольны уборкой снега в Ярославле?