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Дороги и транспорт «Еле тащусь»: Ярославль сковали 8-балльные пробки

«Еле тащусь»: Ярославль сковали 8-балльные пробки

Где не проехать

838
16 комментариев

Ярославцы пожаловались на заснеженные улицы

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Утром 17 декабря Ярославль встали в 8-балльные пробки. Проезд затруднен на крупнейших транспортных артериях — Московском проспекте, Суринском путепроводе и проспекте Авиаторов.

— Я еле тащусь, в пробке. В центре все замело: что на дорогах, что на тротуарах, — обратила внимание читательница 76.RU.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в Дзержинском, Ленинском и Фрунзенском районах произошли аварии, которые собрали заторы. Бордовым также окрасились проспект Фрунзе, 1-й Приволжская, Вишняки, Добрынина, Мостецкая и Земляничный проезд.

Отметим, что днем ранее в ЦГМС предупреждали о непогоде, снегопад начался вечером 16 декабря и продлился до утра.

Генеральный директор «Ярославского АТП» Денис Пырлог в своем Telegram-канале оповестил жителей Ярославля об уборке дорог от снега.

— Дороги Ярославля уже прибирают и обрабатывают реагентами! Сегодняшнюю ночь посвятил общественной деятельности. В качестве члена Общественной палаты города Ярославля проверил, как коммунальные службы прибирают город. В общей сложности проехал порядка 40 км за ночь. Результатом остался доволен. Есть небольшие замечания по второстепенным улицам, но, думаю, к утру и их также обработают, — написал Денис в Telegram-канале в 4 часа утра.

Однако ярославцы на утро остались недовольны уборкой. В частности, читатели 76.RU пожаловались на состояние тротуаров в городе.

— Кажется, что тротуары чистили, но за утро снега еще нападало, — пишет ярославна.

В центре города тротуары и дороги в снежной каше. Такое фото прислали в редакцию с площади Волкова.

Количество снега на улицах в Ярославле только растет

Источник:

Чуть лучше ситуация в районах: на проспекте Фрунзе вблизи с пересечением с Московским. Тротуар почистили, но не до плитки.

На проспекте Фрунзе слегка почистили тротуар

Источник:

У домов на улице Рыбинской, кажется, тоже была уборка снега, вот только к 8 утра нападало еще больше осадков.

На улице Рыбинской после очистки нападало еще снега

Источник:

Пешеходам приходится буксовать на тротуаре

Источник:

А вы довольны уборкой снега в Ярославле?

Нет, приходится пробираться по сугробам
Да, в этом году чистят лучше
Затрудняюсь ответить
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Комментарии
16
Гость
56 минут
Дороги хоть как-то чистят. Двор по Дзержинского 26, 24, 28 и рядом вообще никак не чистят и не собираются. Тротуары в снегу, на внутренних дорогах уже каша, а зима еще толком и не начиналась! Дворников нет уже годами. Техника, которая должна была их заменить, видимо, не приезжает от слова совсем! Да и не будет она каждый день чистить, в отличие от прежних дворников в каждом доме. Техники просто нет, УК не имеют необходимого количества уборочной техники, которая наверняка прописана в договоре. Руководство города просто полный ноль, начиная с провального обустройства парков! Правильно, зачем мэру напрягаться, когда его выбирали не мы, а карманные депутатишки, готовые ради своей выгоды продать мать родную!!!
Гость
1 час
Непогода. Можно пешком или жёлтом автобусе.
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