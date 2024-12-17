«Еле тащусь»: Ярославль сковали 8-балльные пробки

Ярославцы пожаловались на заснеженные улицы Источник: читательница 76.RU











Утром 17 декабря Ярославль встали в 8-балльные пробки. Проезд затруднен на крупнейших транспортных артериях — Московском проспекте, Суринском путепроводе и проспекте Авиаторов.

— Я еле тащусь, в пробке. В центре все замело: что на дорогах, что на тротуарах, — обратила внимание читательница 76.RU.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в Дзержинском, Ленинском и Фрунзенском районах произошли аварии, которые собрали заторы. Бордовым также окрасились проспект Фрунзе, 1-й Приволжская, Вишняки, Добрынина, Мостецкая и Земляничный проезд.

Отметим, что днем ранее в ЦГМС предупреждали о непогоде, снегопад начался вечером 16 декабря и продлился до утра.

Генеральный директор «Ярославского АТП» Денис Пырлог в своем Telegram-канале оповестил жителей Ярославля об уборке дорог от снега.

— Дороги Ярославля уже прибирают и обрабатывают реагентами! Сегодняшнюю ночь посвятил общественной деятельности. В качестве члена Общественной палаты города Ярославля проверил, как коммунальные службы прибирают город. В общей сложности проехал порядка 40 км за ночь. Результатом остался доволен. Есть небольшие замечания по второстепенным улицам, но, думаю, к утру и их также обработают, — написал Денис в Telegram-канале в 4 часа утра.

Однако ярославцы на утро остались недовольны уборкой. В частности, читатели 76.RU пожаловались на состояние тротуаров в городе.

— Кажется, что тротуары чистили, но за утро снега еще нападало, — пишет ярославна.

В центре города тротуары и дороги в снежной каше. Такое фото прислали в редакцию с площади Волкова.

Количество снега на улицах в Ярославле только растет Источник: читатель 76.RU











Чуть лучше ситуация в районах: на проспекте Фрунзе вблизи с пересечением с Московским. Тротуар почистили, но не до плитки.

На проспекте Фрунзе слегка почистили тротуар Источник: читательница 76.RU











У домов на улице Рыбинской, кажется, тоже была уборка снега, вот только к 8 утра нападало еще больше осадков.

На улице Рыбинской после очистки нападало еще снега Источник: читательница 76.RU Пешеходам приходится буксовать на тротуаре Источник: читательница 76.RU