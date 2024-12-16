«До -23 градусов»: синоптики предупредили о декабрьских капризах погоды в Ярославской области

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Энергетики перешли на особый режим работы из-за снегопадов

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Ярославцев предупредили о снегопаде и похолодании

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В ближайшие дни в Ярославской области ожидаются снегопады, на фоне непогоды увеличились риски отключения электричества. Энергетики перешли на усиленный контроль за электроснабжением 16 декабря.

— По прогнозу Гидрометцентра, 16 и 17 декабря в Ярославской области ожидается сильный снегопад, переходящий в мокрый снег, усиление ветра, метель. <…> К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 58 бригад «Ярэнерго»: 235 специалистов, 82 единицы спецтехники. Также в распоряжении филиала находятся 79 резервных источников электроснабжения, — предупредили в пресс-службе «Ярэнерго».

В регионе ожидается не только снегопад, но и крепкие морозы. В ночь на 17 декабря по области местами возможна метель. А к концу рабочей недели прогноз резко изменится, придет потепление.

— В ближайшие два дня будет идти снег, ночью умеренный, днем небольшой. К четвергу ожидаем понижение температуры, местами по области ночью до -23 градусов. В пятницу выходит новый циклон, он пройдет немного мимо нас. Днем 20 декабря ожидается +1… +2 градуса, — сообщили 76.RU в Ярославском ЦГМС.

Похолодание затронет север области — Пошехонье, Владычное, Данилов.

На время снегопадов в «Ярэнерго» организовали круглосуточное дежурство.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно на сайте, через мобильное приложение «Есть свет!»

Напомним, в декабре 2023 года перед Новым годом на фоне обильных снегопадов десятки населенных пунктов в Ярославской области остались без электричества, аналогичная ситуация повторилась в январские каникулы этого года.

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