НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

5 м/c,

зап.

 760мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Как живет уединенный поселок
Очереди на концерт Хolidayboy
Кто строит новую Россию
Стройка на месте памятника
Ошибка в названии остановки
Портрет ВИЧ-инфицированного
Подорожали квартиры
Проект благоустройства набережной
Дороги и транспорт «Ситуация обостряется»: ярославцы показали перевернутые остановки в городе. Что с ними будут делать

«Ситуация обостряется»: ярославцы показали перевернутые остановки в городе. Что с ними будут делать

В мэрии рассказали о судьбе комплексов

720
7 комментариев

Люди пожаловались на состояние комплексов

Источник:

Жители Ярославля показали перевернутые остановки в разных районах города. Несколько завалившихся комплексов заметили на проспекте Фрунзе 28 ноября.

— Лежат несколько остановок. Что это? — задался вопросом читатель 76.RU.

Еще один заваленный комплекс заметили в Заволжском районе на проспекте Машиностроителей. Там люди жалуются на состояние остановки «Сабанеевская».

— Остановка в сторону центра города падает при каждом малейшем ветре, представляя угрозу для жизни и здоровья людей. Павильон в сторону Машприбора, который был убран из-за ремонта Машиностроителей, до сих пор не установлен обратно. Жители лишены возможности укрыться от дождя, снега и ветра, — считает ярославец.

Горожанин обратил внимание, что ситуация обостряется с каждым днем, поскольку погода ухудшается, а восстановление остановок не проводится.

— Это вызывает резонный вопрос: почему до сих пор не обеспечены базовые удобства для горожан, и как долго нам придется ждать решения данной проблемы? Будем надеяться что никто из-за этого не пострадает, — пожаловался ярославец.

Измятая остановка выглядит плачевно

Источник:

В департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля порталу 76.RU сообщили, что обе остановки будут заменены на новые. Однако не уточнили, почему они оказались перевернуты. Действительно ли их снес ветер или их демонтировали рабочие.

Напомним, в регионе устанавливают новые остановки. До конца года в городах Ярославской области появятся 226 современных комплекса. «Яостановки» оформили в едином стиле, с камерами видеонаблюдения и освещением.

Недавно во время установки одного из комплексов произошел казус: название пункта указали с ошибкой.

ПО ТЕМЕ
Остановка Автобусы ДГХ Общественный транспорт Мэрия
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
В это у мэрии города и наших чиновников не хватает ума понять, что людей бывает на остановке очень много и приходиться ждать под проливным дождём, снегопадом, или ветром, и остановки должны вмещать людей,
Гость
1 час
На конце маршрута , Машприбор,сразу две сломанных и раскуроченных остановки. 76 ру. посодействуйте. Это сломали работники дороги,когда делали тротуары в октябре ешё. Так и не успели закончить проспект за всё лето.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: россиянка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
«Пугает скорость вербовки срочников»: журналист — о шквале обращений от родителей солдат
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление