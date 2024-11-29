«Ситуация обостряется»: ярославцы показали перевернутые остановки в городе. Что с ними будут делать

Люди пожаловались на состояние комплексов Источник: читатели 76.RU











Жители Ярославля показали перевернутые остановки в разных районах города. Несколько завалившихся комплексов заметили на проспекте Фрунзе 28 ноября.

— Лежат несколько остановок. Что это? — задался вопросом читатель 76.RU.

Еще один заваленный комплекс заметили в Заволжском районе на проспекте Машиностроителей. Там люди жалуются на состояние остановки «Сабанеевская».

— Остановка в сторону центра города падает при каждом малейшем ветре, представляя угрозу для жизни и здоровья людей. Павильон в сторону Машприбора, который был убран из-за ремонта Машиностроителей, до сих пор не установлен обратно. Жители лишены возможности укрыться от дождя, снега и ветра, — считает ярославец.

Горожанин обратил внимание, что ситуация обостряется с каждым днем, поскольку погода ухудшается, а восстановление остановок не проводится.

— Это вызывает резонный вопрос: почему до сих пор не обеспечены базовые удобства для горожан, и как долго нам придется ждать решения данной проблемы? Будем надеяться что никто из-за этого не пострадает, — пожаловался ярославец.

Измятая остановка выглядит плачевно Источник: читатель 76.RU

В департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля порталу 76.RU сообщили, что обе остановки будут заменены на новые. Однако не уточнили, почему они оказались перевернуты. Действительно ли их снес ветер или их демонтировали рабочие.

Напомним, в регионе устанавливают новые остановки. До конца года в городах Ярославской области появятся 226 современных комплекса. «Яостановки» оформили в едином стиле, с камерами видеонаблюдения и освещением.