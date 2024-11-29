«Установили с ошибкой»: в Ярославле на новой остановке написали неправильное название улицы

Власти признали, что была допущена ошибка Источник: читатель 76.RU











Ярославцы заметили ошибку в названии улицы на новой остановке, установленной на Большой Октябрьской в Кировском районе. Во время написания там изменили одну букву. В итоге название улицы превратилось в «Лисицина».

— На остановке «Улица Лисицына» сегодня вечером установили новые остановки с ошибкой в названии, — рассказала читательница 76.RU 27 ноября.

Улица Лисицына, которая раньше была Мышкинской, получила свое новое название в 1975 году во время празднования 30-летия победы в Великой Отечественной войне. Константин Сергеевич Лисицын был актером театра имени Федора Волкова, участником ВОВ и Героем Советского Союза. Во время боевых действий он был несколько раз ранен, в 1943 году он получил медаль «За отвагу».

В мэрии Ярославля сообщили: при написании названия улицы, действительно, ошиблись.

— Подрядной организации указано на ошибку. Подрядчик будет менять название, — рассказали 76.RU в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Ранее в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области сообщили, что в регионе смонтировали уже больше 140 новых остановочных комплексов. До конца года в городах области хотят установить 226. Новые «Яостановки» оформили в едином стиле. Власти пояснили, что в комплексах установлены камеры видеонаблюдения и есть освещение.

Ситуация с ошибкой в названии остановки происходит уже не в первый раз. Подрядчик ранее написал «НИИМСКА» на комплексе в Ленинском районе города вместо правильного «НИИМСК». Как сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, ошибку уже исправили.