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Дороги и транспорт «Установили с ошибкой»: в Ярославле на новой остановке написали неправильное название улицы

«Установили с ошибкой»: в Ярославле на новой остановке написали неправильное название улицы

Что об этом сказали в мэрии

1 193
13 комментариев

Власти признали, что была допущена ошибка

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Ярославцы заметили ошибку в названии улицы на новой остановке, установленной на Большой Октябрьской в Кировском районе. Во время написания там изменили одну букву. В итоге название улицы превратилось в «Лисицина».

— На остановке «Улица Лисицына» сегодня вечером установили новые остановки с ошибкой в названии, — рассказала читательница 76.RU 27 ноября.

Улица Лисицына, которая раньше была Мышкинской, получила свое новое название в 1975 году во время празднования 30-летия победы в Великой Отечественной войне. Константин Сергеевич Лисицын был актером театра имени Федора Волкова, участником ВОВ и Героем Советского Союза. Во время боевых действий он был несколько раз ранен, в 1943 году он получил медаль «За отвагу».

В мэрии Ярославля сообщили: при написании названия улицы, действительно, ошиблись.

— Подрядной организации указано на ошибку. Подрядчик будет менять название, — рассказали 76.RU в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Ранее в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области сообщили, что в регионе смонтировали уже больше 140 новых остановочных комплексов. До конца года в городах области хотят установить 226. Новые «Яостановки» оформили в едином стиле. Власти пояснили, что в комплексах установлены камеры видеонаблюдения и есть освещение.

Ситуация с ошибкой в названии остановки происходит уже не в первый раз. Подрядчик ранее написал «НИИМСКА» на комплексе в Ленинском районе города вместо правильного «НИИМСК». Как сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, ошибку уже исправили.

Название остановки исправили на верное

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Остановка Автобус ДГХ Мэрия Общественный транспорт
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Комментарии
13
poschehon
3 часа
Подрядная организация, видимо, ООО "Джамшут", русский язык не знают
Гость
1 час
Вчера ярославская реклама банка была по ТВ - "Розсельхозбанк" написали )) грамотеи.
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