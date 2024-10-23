«Как проехать? Я даже не помню названия улиц!»: пассажирка — о хамах и неумехах в такси

Везти людей до точки назначения не так просто, как кажется Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Людей можно разделить на несколько категорий: те, кто передвигается пешком или на общественном транспорте; те, кто использует личный автомобиль; и те, кто предпочитает в основном заказывать такси для поездок. Однако поездки на такси не всегда приносят радость. О том, что не так с таксистами, рассказала SMM-редактор наших коллег из 63.RU Ксения Бирюкова. Дальше — ее колонка от первого лица.

Многие люди сегодня полагают, что работа таксистом — это что-то простое, всего лишь подработка на вечер или выходные. Некоторые даже считают, что это занятие доступно для тех, кто не умеет ничего другого. Однако работа таксиста — это такая же профессия, как бухгалтер, учитель или менеджер. Водителю такси необходимы определенные навыки для эффективного выполнения своих обязанностей. Один из них — знание географии города. А с этим, к сожалению, у многих водителей огромные проблемы.

Давайте ненадолго вернемся в прошлое и вспомним, как работали таксисты в 90-х. Современные таксисты сильно отличаются от них. Всего 20–25 лет назад это было настоящее искусство. Таксисты были юркие, резвые, бойкие, знающие лучшие маршруты. Раньше, если на твоем пути возникала большая пробка, а у тебя оставалось всего 20 минут, ты мог сказать таксисту, что опаздываешь, и он, как волшебник, находил маршруты, о которых ты даже не догадывался! Он знал, как и куда свернуть, чтобы сделать поездку более комфортной и быстрой, и ты искренне был благодарен ему за его профессионализм. Это было призванием. А что мы имеем сегодня?

А сегодня картина печальна. Все используют навигаторы, и за руль может сесть кто угодно. Достаточно ввести адрес — и можно ехать. Вся информация уже будет на экране смартфона. И вот представьте ситуацию. Я девушка без водительских прав и никогда не управляла автомобилем в городе. Как пешеход, я прекрасно разбираюсь в том, как пройти маршрут, но не имею понятия о том, как проехать на машине. Вот я заказываю такси, водитель приезжает, и вдруг у него возникают проблемы с навигатором. И он не знает, что делать дальше. Он обращается ко мне с вопросом: «Девушка, можно здесь повернуть и выехать на такую-то улицу?» В этот момент мои глаза округляются от удивления. Я? Знать, как проехать? Я даже не всегда помню названия улиц! И вообще, почему я должна отвечать на такие вопросы? Я просто хочу спокойно добраться до своего пункта назначения.

Или, допустим, представьте картину, когда я заказываю такси в место, где никогда не была, — например, впервые еду в гости к другу. У меня есть только адрес и больше никаких ориентиров. И вот мы добираемся до места назначения. Навигатор снова показывает непонятные схемы, и водитель спрашивает: «Наверное, вам сюда?» А я совершенно не могу сориентироваться, привезли ли меня к правильному дому. Как мне знать, в то ли место мы прибыли? Просто отвезите меня по точному адресу, и всё. Разве это так сложно?

Так вот, по моему личному мнению, каждый таксист должен не только предъявить свои водительские права работодателю и пройти современные тесты на вежливость, но и сдать экзамен на знание географии города. Мигранты, желающие работать в России, должны, например, проходить тест по русскому языку. Вы думаете, для таксиста этого достаточно? Мне кажется, что нет, ведь именно на русском они и учатся задавать вопросы вроде «куда ехать?».



Раньше просто умения водить было мало. Нужно было хорошо ориентироваться, знать гораздо больше, чем сейчас. Это была настоящая профессия, пусть не самая престижная, но и не стыдная. В этом была своя романтика, когда ты приезжаешь в новый город, спрашиваешь таксиста, куда можно сходить, а он с легкостью находит подходящее место. А как сейчас? «Извините, я сам не местный. Может, погуглите?» Сегодняшние водители часто оправдываются, говоря, что это всего лишь подработка.



Если вы не согласны с моим мнением, я обязательно сдам на права, пойду работать в такси, и в один прекрасный день вы сядете в мое авто и будете самостоятельно показывать мне, куда и как ехать, а моя обязанность будет заключаться только в том, чтобы нажимать на педальки. Вот веселая будет поездка!

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Ксения Бирюкова SMM-Редактор 63.RU