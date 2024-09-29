Теперь будут штрафовать: в Ярославле запретили парковку на центральной улице

Автомобилистов будут штрафовать за нарушение правил Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле власти запретили парковку на центральной улице Свободы. Речь идет об участках в районе дома № 69 и пересечения с улицей Володарского. Информацию об изменениях опубликовали на сайте мэрии.

— В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения и пропускной способности вводится ограничение остановки и стоянки транспортных средств, — предупредили власти.

Ограничения начнут действовать с 19 октября 2024 года.

Где теперь будет нельзя оставлять машины Источник: мэрия Ярославля

По данным сайта «КонсультантПлюс» нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств влечет наложение штрафа в размере двух тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, что в Ярославле нанесли разметку на отремонтированном участке улицы Свободы от площади Волкова до улицы Чайковского. Там сделали выделенную полосу для общественного транспорта. Как предупредил 24 сентября глава департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров, за парковку на полосе с буквой «А» автомобилистов будут штрафовать. Как ранее объяснял автоинструктор, директор ярославской автошколы «ЛидерАвто» Артем Дмитриев, ездить и парковаться по полосе для транспорта автомобилистам запрещено, за это грозит штраф 1500 рублей.

Напомним, осенью 2023 года в Ярославле начался ремонт улицы Свободы. За год работ подрядчик заменил дорожное покрытие на всей протяженности, а также расширил проезжую часть и установил островки безопасности.

Аукцион на ремонт за 423,4 миллиона рублей выиграла фирма «Рыбинское УМСР».

Согласно данным «Контур.Фокуса», компания основана в 2002 году, ей руководит Евгений Сдвижков — в прошлом депутат областной думы. За более 20 лет работы «Рыбинское УМСР» не раз ремонтировало дороги в Ярославле и попадало в новостные сводки. Во время ремонта улицы Пушкина в 2020-м рыбинская фирма оказалась в центре скандала. Рабочие демонтировали бронзовые указатели на границу между зоной ЮНЕСКО и остальным городом. Однако были и успешные проекты — ремонт проспекта Ленина в 2017 году за 105 миллионов рублей. На данный момент «Рыбинское УМСР» также приводит в порядок проспекты Фрунзе.