В Ярославле появилась новая выделенная полоса для транспорта. Где

В Ярославле нанесли разметку на отремонтированном участке улицы Свободы от площади Волкова до улицы Чайковского. В частности, появилась выделенная полоса для общественного транспорта. Как предупредил 24 сентября глава департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров, за парковку на полосе с буквой «А» автомобилистов будут штрафовать.
— От площади Волкова до Чайковского у нас введено ограничение по правым полосам движения — это выделенные полосы общественного транспорта. Соответствующая информация направлена в «Ярдорслужбу», в Центр организации дорожного движения. В автоматическом режиме дорожные службы проезжают и фиксируют нарушения. <…> Всем жителям, кто припаркован неправильно, будут приходить штрафы, — объяснил на общегородском совещании мэра 24 сентября Ярослав Овчаров.
Что за работы
Ремонт улицы Свободы начался осенью 2023 года, за год работ подрядчик заменил дорожное покрытие на всей протяженности, а также расширил проезжую часть и установил островки безопасности.
Аукцион на ремонт за 423,4 миллиона рублей выиграла фирма «Рыбинское УМСР».
Согласно данным «Контур.Фокуса», компания основана в 2002 году, ей руководит Евгений Сдвижков — в прошлом депутат областной думы. За более 20 лет работы «Рыбинское УМСР» не раз ремонтировало дороги в Ярославле и попадало в новостные сводки. Во время ремонта улицы Пушкина в 2020-м рыбинская фирма оказалась в центре скандала. Рабочие демонтировали бронзовые указатели на границу между зоной ЮНЕСКО и остальным городом. Однако были и успешные проекты — ремонт проспекта Ленина в 2017 году за 105 миллионов рублей.
На данный момент «Рыбинское УМСР» также приводит в порядок проспекты Фрунзе.
Кроме общественного транспорта передвигаться по выделенной полосе могут такси, в том числе маршрутные, школьные автобусы и велосипедисты.
Как ранее объяснял автоинструктор, директор ярославской автошколы «ЛидерАвто» Артем Дмитриев, ездить и парковаться по полосе для транспорта автомобилистам запрещено, за это грозит штраф 1500 рублей.
Ремонт улицы Свободы, по заверению главы ДГХ, должен завершиться в ближайшее время.
— Улица Свободы — 97% выполнения, подрядная организация на финальной стадии: идет устранение замечаний, идем поэтапно, по кварталам, — обратил внимание Ярослав Овчаров.
Напомним, сроки работ уже дважды переносили: изначально дорогу должны были сдать в июле этого года, затем — 31 августа. Однако к концу сентября подрядчик продолжает устранять замечания.
Напомним, в Ярославле, помимо улицы Свободы, выделенная полоса оборудована на Первомайской улице.