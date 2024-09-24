НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

2 м/c,

южн.

 758мм 42%
Подробнее
7 Пробки
USD 92,86
EUR 103,41
Штрафы за выделенную полосу
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Объединение школ
Лучшие бизнес-идеи страны
Воткнут многоэтажку среди домов
Куда съездить на выходных
Какой будет зима
Симптомы заразного вируса
Обновленный центр
Погода в октябре
Дороги и транспорт В Ярославле появилась новая выделенная полоса для транспорта. Где

В Ярославле появилась новая выделенная полоса для транспорта. Где

За несоблюдение правил автомобилистам будут приходить штрафы

1 409
10 комментариев

На улице Свободы оборудовали полосу для транспорта

В Ярославле нанесли разметку на отремонтированном участке улицы Свободы от площади Волкова до улицы Чайковского. В частности, появилась выделенная полоса для общественного транспорта. Как предупредил 24 сентября глава департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров, за парковку на полосе с буквой «А» автомобилистов будут штрафовать.

— От площади Волкова до Чайковского у нас введено ограничение по правым полосам движения — это выделенные полосы общественного транспорта. Соответствующая информация направлена в «Ярдорслужбу», в Центр организации дорожного движения. В автоматическом режиме дорожные службы проезжают и фиксируют нарушения. <…> Всем жителям, кто припаркован неправильно, будут приходить штрафы, — объяснил на общегородском совещании мэра 24 сентября Ярослав Овчаров.

Что за работы

Ремонт улицы Свободы начался осенью 2023 года, за год работ подрядчик заменил дорожное покрытие на всей протяженности, а также расширил проезжую часть и установил островки безопасности.

Аукцион на ремонт за 423,4 миллиона рублей выиграла фирма «Рыбинское УМСР».

Согласно данным «Контур.Фокуса», компания основана в 2002 году, ей руководит Евгений Сдвижков — в прошлом депутат областной думы. За более 20 лет работы «Рыбинское УМСР» не раз ремонтировало дороги в Ярославле и попадало в новостные сводки. Во время ремонта улицы Пушкина в 2020-м рыбинская фирма оказалась в центре скандала. Рабочие демонтировали бронзовые указатели на границу между зоной ЮНЕСКО и остальным городом. Однако были и успешные проекты — ремонт проспекта Ленина в 2017 году за 105 миллионов рублей.

На данный момент «Рыбинское УМСР» также приводит в порядок проспекты Фрунзе.

Выделенная полоса оборудована для общественного транспорта

Вдоль улицы разместили дорожные знаки

Кроме общественного транспорта передвигаться по выделенной полосе могут такси, в том числе маршрутные, школьные автобусы и велосипедисты.

Как ранее объяснял автоинструктор, директор ярославской автошколы «ЛидерАвто» Артем Дмитриев, ездить и парковаться по полосе для транспорта автомобилистам запрещено, за это грозит штраф 1500 рублей.

Ремонт улицы Свободы, по заверению главы ДГХ, должен завершиться в ближайшее время.

— Улица Свободы — 97% выполнения, подрядная организация на финальной стадии: идет устранение замечаний, идем поэтапно, по кварталам, — обратил внимание Ярослав Овчаров.

Напомним, сроки работ уже дважды переносили: изначально дорогу должны были сдать в июле этого года, затем — 31 августа. Однако к концу сентября подрядчик продолжает устранять замечания.

Напомним, в Ярославле, помимо улицы Свободы, выделенная полоса оборудована на Первомайской улице.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
2 часа
И это правильно!
Гость
2 часа
Давно пора на всех маршрутах так делать
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление