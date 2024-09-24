В Ярославле появилась новая выделенная полоса для транспорта. Где

Ремонт улицы Свободы начался осенью 2023 года, за год работ подрядчик заменил дорожное покрытие на всей протяженности, а также расширил проезжую часть и установил островки безопасности.

Аукцион на ремонт за 423,4 миллиона рублей выиграла фирма «Рыбинское УМСР».

Согласно данным «Контур.Фокуса», компания основана в 2002 году, ей руководит Евгений Сдвижков — в прошлом депутат областной думы. За более 20 лет работы «Рыбинское УМСР» не раз ремонтировало дороги в Ярославле и попадало в новостные сводки. Во время ремонта улицы Пушкина в 2020-м рыбинская фирма оказалась в центре скандала. Рабочие демонтировали бронзовые указатели на границу между зоной ЮНЕСКО и остальным городом. Однако были и успешные проекты — ремонт проспекта Ленина в 2017 году за 105 миллионов рублей.

На данный момент «Рыбинское УМСР» также приводит в порядок проспекты Фрунзе.