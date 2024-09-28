«Это гигантский проект»: наземное метро свяжет Ярославль и Москву

В Ярославле уже обсуждали идею создания наземного метро Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











27 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о намерении продлить Московские центральные диаметры (железнодорожные линии, которые связывают Москву с городами Подмосковья), которые также называют столичным наземным метро, до Ярославской области. Это позволит ярославцам быстрее добираться до столицы и обратно.

— В городе построили четыре Московских центральных диаметра, которые в ближайшие годы соединят столицу с расположенными рядом регионами, такими как Калужская, Смоленская, Тульская и Ярославская области. Это единый Центральный транспортный узел, который будет развиваться. Выход из Москвы, присоединение к высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Это гигантский проект, — отметил Собянин на пленарной сессии «Энергия мегаполиса: как создать комфортную городскую среду для каждого человека» в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Центральном выставочном зале «Манеж».

Проект межрегионального «наземного метро» Источник: департамент транспорта Москвы











Напомним, об идее строительства так называемого наземного метро из Москвы в соседние города в 2023 году сообщили в столичном дептрансе. Инициатива заключается в том, чтобы до 2030 года пустить из Москвы регионы электрички с интервалами, сокращенными в часы пик всего до 20–30 минут, — это в шесть раз меньше, чем сейчас. Над проектом работают Мосметро, Московская железная дорога, «Центральная пригородная пассажирская компания» и дептранс Москвы.

29 февраля 2024 года во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин также анонсировал запуск скоростных электричек из Москвы в Ярославль, Тверь, Калугу, Владимир и другие города.

При этом в Ярославле поднимался вопрос о создании и собственного «наземного метро». 12 апреля 2024 года мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал о планах по открытию новой железнодорожной станции на участке Дунайка — Ярославль в микрорайоне Сокол. По мнению властей, она позволит разгрузить трафик во Фрунзенском районе. Ведь жители смогут на электричках без пробок добраться из отдаленных районов до центра и других частей города.