Обещали к 1 сентября: когда закончат ремонт Московского проспекта в Ярославле. Ответ властей

В мэрии Ярославля рассказали, когда будет окончен ремонт Московского проспекта. По контракту участок от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе должны были обновлять с 1 июля по 15 октября 2024 года. Но работы начали раньше положенного — 19 июня бригады рабочих приступили к обновлению тротуаров. Закончить их тоже хотели раньше — к 1 сентября, но к этой дате ремонтники не успели.
Теперь, по данным властей, работы должны быть окончены, как и задумывалось изначально, к середине октября.
— 15 октября — срок окончания асфальтировки, — рассказали в агентстве по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля.
Кто ремонтирует Московский проспект
По данным сервиса «Контур.Фокус», общество с ограниченной ответственностью «Профиль-Плюс» было образовано в октябре 2009 года. Зарегистрировано в промзоне «База Нечерноземья» в Ивняковском сельском поселении Ярославского района. Компания занимается производством асфальта и дорожными работами.
Директор фирмы — бывший хоккеист, предприниматель и действующий депутат Ярославской областной думы Илья Горохов. Владельцем бизнеса официально значится Александр Драчков, который больше не задействован как владелец или директор в других компаниях. Чистая прибыль ООО «Профиль-Плюс» за 2023 год составила 21,3 миллиона рублей.
Компания не раз выступала подрядчиком при ремонте дорог Ярославля и области. Например, в 2023 году она выиграла контракт на работы на участке Тутаевского шоссе от ТРЦ «Рио» до улицы Елены Колесовой. Ремонт отрезком около двух километров в длину оценили в 130,7 миллиона рублей.
Ремонт Московского проспекта власти анонсировали еще в мае 2024 года. Тогда сообщалось, что на участке от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе хотят обновить тротуары, заменить бордюры и уложить свежий асфальт.
Дорожники приступили к ремонту в середине июня. Власти заверяли, что подрядчик не будет вести работы в час пик. Однако несколько дней ограждения стояли с раннего утра. Выяснилось, что блоки выставлялись на дорогу для безопасности ремонтной бригады, которая на тот момент перекладывала тротуары. А мы публиковали пути объезда.
Все новости о ремонте Московского мы публикуем в этом сюжете.