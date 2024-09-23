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Дороги и транспорт Ремонт Московского подробности Обещали к 1 сентября: когда закончат ремонт Московского проспекта в Ярославле. Ответ властей

Обещали к 1 сентября: когда закончат ремонт Московского проспекта в Ярославле. Ответ властей

В мэрии рассказали, когда будет до конца уложен асфальт

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9 комментариев

Ремонт проспекта начали раньше, чем предполагалось контрактом

В мэрии Ярославля рассказали, когда будет окончен ремонт Московского проспекта. По контракту участок от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе должны были обновлять с 1 июля по 15 октября 2024 года. Но работы начали раньше положенного — 19 июня бригады рабочих приступили к обновлению тротуаров. Закончить их тоже хотели раньше — к 1 сентября, но к этой дате ремонтники не успели.

Теперь, по данным властей, работы должны быть окончены, как и задумывалось изначально, к середине октября.

— 15 октября — срок окончания асфальтировки, — рассказали в агентстве по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля.

Кто ремонтирует Московский проспект

По данным сервиса «Контур.Фокус», общество с ограниченной ответственностью «Профиль-Плюс» было образовано в октябре 2009 года. Зарегистрировано в промзоне «База Нечерноземья» в Ивняковском сельском поселении Ярославского района. Компания занимается производством асфальта и дорожными работами.

Директор фирмы — бывший хоккеист, предприниматель и действующий депутат Ярославской областной думы Илья Горохов. Владельцем бизнеса официально значится Александр Драчков, который больше не задействован как владелец или директор в других компаниях. Чистая прибыль ООО «Профиль-Плюс» за 2023 год составила 21,3 миллиона рублей.

Компания не раз выступала подрядчиком при ремонте дорог Ярославля и области. Например, в 2023 году она выиграла контракт на работы на участке Тутаевского шоссе от ТРЦ «Рио» до улицы Елены Колесовой. Ремонт отрезком около двух километров в длину оценили в 130,7 миллиона рублей.

Ремонт Московского проспекта власти анонсировали еще в мае 2024 года. Тогда сообщалось, что на участке от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе хотят обновить тротуары, заменить бордюры и уложить свежий асфальт.

Дорожники приступили к ремонту в середине июня. Власти заверяли, что подрядчик не будет вести работы в час пик. Однако несколько дней ограждения стояли с раннего утра. Выяснилось, что блоки выставлялись на дорогу для безопасности ремонтной бригады, которая на тот момент перекладывала тротуары. А мы публиковали пути объезда.

Все новости о ремонте Московского мы публикуем в этом сюжете.

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Комментарии
9
Гость
48 минут
🙄Давайте ка всерьёз задумаемся ,чтобы самим выбирать и Мэра и Губернатора из своих. И депутатов , но чтоб 2 раза в год и народные чтоб были. У нас Ярославская область по климату не хуже Швейцарии. Она вообще шикарная Земля. Но Волга полностью загажена и других проблем очень хватает . Строить нам больше не надо в городе. Село вокруг города надо восстанавливать.
Гость
43 минуты
Торопиться не нужно.Пусть делают хорошо.
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