Обещали к 1 сентября: когда закончат ремонт Московского проспекта в Ярославле. Ответ властей

По данным сервиса «Контур.Фокус», общество с ограниченной ответственностью «Профиль-Плюс» было образовано в октябре 2009 года. Зарегистрировано в промзоне «База Нечерноземья» в Ивняковском сельском поселении Ярославского района. Компания занимается производством асфальта и дорожными работами.

Директор фирмы — бывший хоккеист, предприниматель и действующий депутат Ярославской областной думы Илья Горохов. Владельцем бизнеса официально значится Александр Драчков, который больше не задействован как владелец или директор в других компаниях. Чистая прибыль ООО «Профиль-Плюс» за 2023 год составила 21,3 миллиона рублей.

Компания не раз выступала подрядчиком при ремонте дорог Ярославля и области. Например, в 2023 году она выиграла контракт на работы на участке Тутаевского шоссе от ТРЦ «Рио» до улицы Елены Колесовой. Ремонт отрезком около двух километров в длину оценили в 130,7 миллиона рублей.