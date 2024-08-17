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Дороги и транспорт В Ярославле в центральном проезде запретили парковаться. Где и почему

В Ярославле в центральном проезде запретили парковаться. Где и почему

Ограничение вступает в силу 19 августа

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Рядом с ТЮЗом будут ремонтировать проезд

В проезде возле ярославского ТЮЗа запретили парковку. Это связано с ремонтом дороги, соединяющей улицы Свободы и Салыткова-Щедрина.

— С 19 августа подрядная организация приступает к ремонту социально значимого проезда между улицами Свободы и Салтыкова-Щедрина. На время проведения ремонтных работ стоянка и парковка в проезде будут запрещены. Мэрия Ярославля просит автомобилистов воспользоваться альтернативными местами для парковки, — сообщили в городской администрации.

Проезд соединяет улицы Свободы и Салтыкова-Щедрина

Подрядчик должен будет уложить почти 2 тысячи квадратных метров асфальта, отремонтировать тротуары, заменить бордюры, нанести разметку и установить новые дорожные знаки.

— Социально значимый проезд ведет к детскому саду № 83, детской библиотеке № 10, центру развития ребенка «Фабрика предпринимательства Дети» и Театру юного зрителя имени В. С. Розова, — уточнили в мэрии Ярославля

Оставляли в этом проезде свое авто?

Там узко и не удобно, никогда не ставил
Постоянно паркуюсь именно в этом месте
Я пешеход
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Дорога Парковка Ремонт
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