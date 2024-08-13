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Дороги и транспорт онлайн-трансляция «Мост стоит»: автомобилисты жалуются на заторы по Ярославлю. Причина пробок

«Мост стоит»: автомобилисты жалуются на заторы по Ярославлю. Причина пробок

Следим за обстановкой на дорогах в режиме онлайн

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3 комментария

Во вторник, 13 августа, Ярославль вне часа пик сковали 8-балльные пробки. Основная часть заторов образовалась на Октябрьском мосту и подъездах к нему.

— Из-за Волги 1,5 часа еду в центр, до сих пор не доехала. Мост в сторону центра стоит, — рассказала читательница 76.RU.

В этом материале в онлайн-режиме следим за обстановкой на дорогах в городе.

Анастасия Вязигина

Жители Брагина также пожаловались на локальный затор у торгового центра «Омега» на Ленинградском проспекте.

— На выезде из Брагина по Ленинградскому проспекту, в районе ТЦ Омега («Завод Сантехзаготовок»), пробка. Потому что переезд трамвайных путей, где сняли рельсы, машины переезжают даже не пешком — просто проползают. А по-другому никак, поскольку всё, что было посыпано, утекло с дождем, — обратила внимание ярославна.

Локальный затор собрался в районе ремонта трамвайных путей в Дзержинском районе
Анастасия Вязигина

Три легковушки перекрыли движение моста в сторону центра

Момент аварии сфотографировала наша читательница
Анастасия Вязигина
На дорожную обстановку также мог повлиять ливень
Анастасия Вязигина

По данным полиции, на съезде с Октябрьского моста столкнулись три авто: «Лада-Гранта», «Шкода» и «КИА».

— По имеющимся данным, в результате происшествия пострадал водитель «Лады-Гранты», он доставлен в медицинское учреждение, — сообщили 76.RU в полиции.

По словам очевидцев, машины оттащили с моста на съезд возле Красного маяка на Октябрьской площади.

На месте работает ДПС 
У одной из легковушек помят корпус
Несколько машин стоят на съезде у моста
Анастасия Вязигина

Актуальная обстановка на дорогах по данным сервиса «Яндекс.Карты».

Бордовым остается участок от Богоявленской до Октябрьской площади через улицы Первомайская и Советская
Ищите пути объезда
Анастасия Вязигина
В центре не проехать
Советская из центра стоит 
Автомобилисты в ожидании проезда
Анастасия Вязигина

К 16:00, спустя час после массовых заторов, проезд в городе стал свободнее. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки составляют 5 баллов.

Анастасия Вязигина
А вот и виновники пробки
Автомобилисты не могут заехать на мост
И это еще не час пик!
Анастасия Вязигина
Автобусы и легковушки стояли около часа на мосту
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Комментарии
5
Гость
13 августа 2024, 16:12
Эти виновников с их царапинами, надо трактором на обочину скидывать, достали
Гость
13 августа 2024, 16:46
В Москае тоже пробки
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