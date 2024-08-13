«Мост стоит»: автомобилисты жалуются на заторы по Ярославлю. Причина пробок

— На выезде из Брагина по Ленинградскому проспекту, в районе ТЦ Омега («Завод Сантехзаготовок»), пробка. Потому что переезд трамвайных путей, где сняли рельсы, машины переезжают даже не пешком — просто проползают. А по-другому никак, поскольку всё, что было посыпано, утекло с дождем, — обратила внимание ярославна.