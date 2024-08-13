«Мост стоит»: автомобилисты жалуются на заторы по Ярославлю. Причина пробок

Во вторник, 13 августа, Ярославль вне часа пик сковали 8-балльные пробки. Основная часть заторов образовалась на Октябрьском мосту и подъездах к нему.
— Из-за Волги 1,5 часа еду в центр, до сих пор не доехала. Мост в сторону центра стоит, — рассказала читательница 76.RU.
В этом материале в онлайн-режиме следим за обстановкой на дорогах в городе.
Жители Брагина также пожаловались на локальный затор у торгового центра «Омега» на Ленинградском проспекте.
— На выезде из Брагина по Ленинградскому проспекту, в районе ТЦ Омега («Завод Сантехзаготовок»), пробка. Потому что переезд трамвайных путей, где сняли рельсы, машины переезжают даже не пешком — просто проползают. А по-другому никак, поскольку всё, что было посыпано, утекло с дождем, — обратила внимание ярославна.
Три легковушки перекрыли движение моста в сторону центра
По данным полиции, на съезде с Октябрьского моста столкнулись три авто: «Лада-Гранта», «Шкода» и «КИА».
— По имеющимся данным, в результате происшествия пострадал водитель «Лады-Гранты», он доставлен в медицинское учреждение, — сообщили 76.RU в полиции.
По словам очевидцев, машины оттащили с моста на съезд возле Красного маяка на Октябрьской площади.
Актуальная обстановка на дорогах по данным сервиса «Яндекс.Карты».
К 16:00, спустя час после массовых заторов, проезд в городе стал свободнее. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки составляют 5 баллов.