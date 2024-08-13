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Дороги и транспорт «1,5 часа еду»: Ярославль встал в 8-балльные пробки

«1,5 часа еду»: Ярославль встал в 8-балльные пробки

В полиции назвали причину заторов

2 176
10 комментариев
Пробка растянулась из Заволжского в Кировский районы

Днем 13 августа Ярославль сковали 8-балльные пробки. В три часа дня автомобилисты встали на въездах на Октябрьский мост.

— Из-за Волги 1,5 часа еду в центр, до сих пор не доехала. Мост в сторону центра стоит, — рассказала читательница 76.RU.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», в бордовый окрасились улица Первомайская, Советская, Красный Съезд, а также за Волгой проспект Авиаторов, Дачная и Урочские улицы.

Автобусы и легковушки стоят на мосту около часа

Как уточнили нашему порталу в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, причина затора — массовая авария. На переправе столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие.

— На съезде с Октябрьского моста произошло ДТП с участием трех автомобилей: «Лада-Гранта», «Шкода» и «КИА». По имеющимся данным, в результате происшествия пострадал водитель «Лады-Гранты», он доставлен в медицинское учреждение, — сообщили 76.RU в полиции.

Если вы стали очевидцем аварии, сообщите об этом редакции, мы есть в Telegram и «Вконтакте».
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Пробка Авария ДТП Дорожный затор
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Комментарии
10
Гость
13 августа 2024, 15:44
Бывает и в Москве стоят..
Гость
13 августа 2024, 15:52
А у Вас остался хоть один журналист,который расскажет о том ,что нет ютуба. Где послушать песни,фильмы,истории-ит.д.
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