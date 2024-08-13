«1,5 часа еду»: Ярославль встал в 8-балльные пробки

Днем 13 августа Ярославль сковали 8-балльные пробки. В три часа дня автомобилисты встали на въездах на Октябрьский мост.
— Из-за Волги 1,5 часа еду в центр, до сих пор не доехала. Мост в сторону центра стоит, — рассказала читательница 76.RU.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», в бордовый окрасились улица Первомайская, Советская, Красный Съезд, а также за Волгой проспект Авиаторов, Дачная и Урочские улицы.
Как уточнили нашему порталу в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, причина затора — массовая авария. На переправе столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие.
— На съезде с Октябрьского моста произошло ДТП с участием трех автомобилей: «Лада-Гранта», «Шкода» и «КИА». По имеющимся данным, в результате происшествия пострадал водитель «Лады-Гранты», он доставлен в медицинское учреждение, — сообщили 76.RU в полиции.