Ярославль оказался в конце рейтинга безопасности дорожного движения России. В чем причина ДТП

Ярославская область заняла 70-е место в рейтинге регионов по безопасности дорожного движения Источник: Прокуратура Ярославской области / T.me











Ярославская область в 2023 году заняла 70 место (10-е с конца) среди регионов Росси по безопасности дорожного движения, хотя еще в 2022 году была на 28-м месте. Рейтинг по итогам прошлого года составил и опубликовал в августе общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации.

— Рейтинг регионов по безопасности дорожного движения позволяет дать объективную комплексную оценку уровня безопасности на российских дорогах. При расчете индекса используются официальные открытые данные Росстата, МВД России, ГИБДД РФ, — уточнили авторы.

В рейтинге учитывались данные о количестве погибших и раненых в ДТП. А также расходы на дорожное хозяйство в расчете на 1 км сети, количество камер на 1 км сети, обеспеченность медработниками на душу населения.



— Мы выявили, что чем выше эти показатели, тем ниже уровень транспортных, социальных рисков и тяжесть ДТП. Больше инвестиций в дорожную отрасль и большее количество камер дают больше контроля и выше качество инфраструктуру. Большее количество медработников на душу населения может объяснить менее высокую смертность, если авария уже произошла, — констатировали аналитики.



Всего в рейтинге было 80 мест. Аналитики не стали брать новые регионы России, Севастополь, Москву, Санкт-Петербург, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Причина: в городах федерального значения живет большое количество населения, при этом транспортные потоки медленные и, соответственно, более безопасные. По мнению ученых, их показатели могли бы исказить общероссийскую картину. А в Ненецком и Чукотском автономных округах происходит слишком мало аварий, чтобы объективно их проанализировать.

Оказалось, что вниз рейтинга Ярославскую область обрушил показатель по камерам. По данным общественного совета при Минтрансе, в 2023 году их в регионе было 127 штук на километр дорожной сети, что в четыре раза меньше среднего показателя по России. По объему дорожных работ и количеству врачей на душу населения к нас ситуация оказалась лучше, чем в среднем по стране.

Минус региона также в том, что по сравнению с 2022 годом в Ярославской области выросло число погибших в ДТП в расчете на 100 тысяч населения: было 10 человек (в среднем по России — 11,7), стало — 14,5 (в среднем по России — 12,3). Кроме того, аналитики отметили, что в регионе зафиксировано больше ДТП, совершенных водителями в нетрезвом состоянии, чем в среднем по стране: в Ярославской области — 12%, в стране — 10%.

Кстати, регионами с самым безопасным дорожным движением признали Чеченскую Республику, Республику Коми и Калининградскую область.

Напомним, в июле мы публиковали список дорог Ярославля, где, по данным страховщиков, происходит больше и меньше всего ДТП. Самым опасным был признан Московский проспект.