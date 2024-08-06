В Ярославле пустят новый автобус вместо «народной маршрутки»: маршрут и расписание

Новый автобус начнет ходить с 15 августа Источник: правительство Ярославской области











Ростов Ярославской области и Ярославль свяжет новый автобус № 177. В рейс он выйдет 15 августа. Об этом сообщили в правительстве региона.

— В настоящее время проводится открытый конкурс по выбору перевозчика, — сообщил и. о. министра транспорта Алексей Болотов.

В Ростове автобус будет ходить от улицы Добролюбова по улице Декабристов, площади Колхозной, улицам Моравского, Луначарского, Привокзальной площади, улицам Загородной, Северной, далее по федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославль. В областном центре его маршрут пройдет по Московскому проспекту и Силикатному шоссе. Конечной остановкой станет автовокзал.

Для перевозки пассажиров задействуют четыре автобуса среднего класса, будут предоставляться все предусмотренные законодательством льготы.

Время отправления:

из Ростова: 06:05, 06:20, 07:25, 09:00, 09:30, 11:05, 11:30, 12:30, 13:20, 14:40, 15:10, 19:10;

из Ярославля: 07:30, 07:50, 09:20, 10:45, 11:30, 13:00, 13:40, 14:40, 15:20, 16:10, 17:25, 20:40.

Остановки:

в направлении из Ростова в Ярославль: ул. Московская, ул. Радищева, ул. Фрунзе, почта, Колхозная пл., ул. Луначарского, КДП Ростов, ул. Загородная, микрорайон № 1, совхоз «Восход», поворот на Иваново, Меленки, Новоселка, Козлово, Левково, Семибратово, Макарово, 226-й км а/д М-8 «Холмогоры», Голузиново, Шалаево, 4-я проходная НПЗ, 5-я проходная НПЗ, Заводоуправление, поворот на Щедрино, Крестобогородская, ул. Слепнева, «Арена-2000», Технический университет;

в направлении из Ярославля в Ростов: Технический университет, «Арена-2000», ул. Павлова, Крестобогородская, поворот на Щедрино, заводоуправление, 5-я проходная НПЗ, 4-я проходная НПЗ, Шалаево, Голузиново, 226-й км а/д М-8 «Холмогоры», Макарово, Семибратово, Левково, Козлово, Новоселка, Меленки, поворот на Иваново, совхоз «Восход», МКР 1, ул. Загородная, КДП Ростов, ул. Луначарского, Колхозная пл., почта, ул. Фрунзе, ул. Радищева, ул. Московская.

Узнать дополнительную информацию о маршруте можно по телефону справочной ГБУ ЯО «Яроблтранском»: +7 (4852) 67-40-80 с 07:00 до 19:00.

