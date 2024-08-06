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Дороги и транспорт В Ярославле пустят новый автобус вместо «народной маршрутки»: маршрут и расписание

В Ярославле пустят новый автобус вместо «народной маршрутки»: маршрут и расписание

Об этом сообщили в правительстве региона

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12 комментариев
Новый автобус начнет ходить с 15 августа

Ростов Ярославской области и Ярославль свяжет новый автобус № 177. В рейс он выйдет 15 августа. Об этом сообщили в правительстве региона.

— В настоящее время проводится открытый конкурс по выбору перевозчика, — сообщил и. о. министра транспорта Алексей Болотов.

В Ростове автобус будет ходить от улицы Добролюбова по улице Декабристов, площади Колхозной, улицам Моравского, Луначарского, Привокзальной площади, улицам Загородной, Северной, далее по федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославль. В областном центре его маршрут пройдет по Московскому проспекту и Силикатному шоссе. Конечной остановкой станет автовокзал.

Для перевозки пассажиров задействуют четыре автобуса среднего класса, будут предоставляться все предусмотренные законодательством льготы.

Время отправления:

  • из Ростова: 06:05, 06:20, 07:25, 09:00, 09:30, 11:05, 11:30, 12:30, 13:20, 14:40, 15:10, 19:10;

  • из Ярославля: 07:30, 07:50, 09:20, 10:45, 11:30, 13:00, 13:40, 14:40, 15:20, 16:10, 17:25, 20:40.

Остановки:

  • в направлении из Ростова в Ярославль: ул. Московская, ул. Радищева, ул. Фрунзе, почта, Колхозная пл., ул. Луначарского, КДП Ростов, ул. Загородная, микрорайон № 1, совхоз «Восход», поворот на Иваново, Меленки, Новоселка, Козлово, Левково, Семибратово, Макарово, 226-й км а/д М-8 «Холмогоры», Голузиново, Шалаево, 4-я проходная НПЗ, 5-я проходная НПЗ, Заводоуправление, поворот на Щедрино, Крестобогородская, ул. Слепнева, «Арена-2000», Технический университет;

  • в направлении из Ярославля в Ростов: Технический университет, «Арена-2000», ул. Павлова, Крестобогородская, поворот на Щедрино, заводоуправление, 5-я проходная НПЗ, 4-я проходная НПЗ, Шалаево, Голузиново, 226-й км а/д М-8 «Холмогоры», Макарово, Семибратово, Левково, Козлово, Новоселка, Меленки, поворот на Иваново, совхоз «Восход», МКР 1, ул. Загородная, КДП Ростов, ул. Луначарского, Колхозная пл., почта, ул. Фрунзе, ул. Радищева, ул. Московская.

Узнать дополнительную информацию о маршруте можно по телефону справочной ГБУ ЯО «Яроблтранском»: +7 (4852) 67-40-80 с 07:00 до 19:00.

Напомним, автобус № 177 заменит отмененную нелегальную маршрутку № 107, которая перестала выходить в рейсы в мае 2024 года. Ее называли «народной маршруткой». Перевозчиком на маршруте была частная компания «Волтакс-Транс», которая в 2019 году выиграла торги на перевозку пассажиров. Только по контракту автобус должен был связать Ярославль и Карачиху. Но перевозчик самостоятельно продлил его. Это было незаконно, но удобно для пассажиров. После закрытия маршрута взбунтовались жители Ростова. Люди просили возобновить работу маршрутки. К делу даже подключился депутат Ярославской областной думы.

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Комментарии
12
Гость
6 августа 2024, 19:14
Надо еще пустить постоянные маршрутки до городских кладбищ, чтобы люди могли спокойно навестить родных в любой день без давки.
Гость
6 августа 2024, 19:11
Маршрутка была очень удобна - не надо было связываться ни с каким автовокзалом, очередями, проходами через турникеты (потеря времени) - сел, заплатил и поехал! Цена была гораздо дешевле чем в автобусе, аварий - не было, ходила гораздо чаще. Верните маршрутку!
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