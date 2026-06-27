Для урожая и против тли: как развести борную кислоту и другие подкормки

Чаще всего помощь требуется растениям в теплице Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В эти дни садоводам очень важно поддержать растения, которые не только набирают зеленую массу, но и формируют первые завязи. На помощь дачникам приходят борная кислота, а также куриный помет. Не стоит забывать и о борьбе с вредителями, когда идет сезон опрыскивания растений. Узнали, как правильно готовить растворы для подкормок и обработок.

Как развести борную кислоту для помидоров

Борная кислота поможет лучшей завязываемости плодов и укрепит растение. В теплице помидоры сейчас остро нуждаются в такой поддержке. Борную кислоту можно купить в любой аптеке или садовом магазине. Подкормка обойдется примерно в 20 рублей за 10 граммов.

«В теплице воздух плохо циркулирует, а лето очень жаркое, что делает пыльцу стерильной. Борная кислота поможет томатам хорошо завязываться, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Раствор не должен быть сильно концентрированным. Лучше опрыскивать сразу кисти».

На 10 литров потребуется 2–5 граммов борной кислоты в зависимости от состояния растения. Обычно для томатов на первой обработке нужен 1 грамм на 2 литра жидкости. Порошок сначала нужно развести в горячей воде температурой в 60–70 градусов. Тщательно перемешать в течение примерно 5 минут, а затем вылить в ведро с остальной жидкостью.

Для лучшего прилипания можно добавить немного мыла. Томаты опрыскать вечером после основного полива. В течение сезона нужно минимум две обработки. В период начала бутонизации и при массовом цветении.

Раствор борной кислоты можно вносить и под корень. Достаточно 2–3 литров на куст. Подкармливать через 20–30 минут после основного полива.

Как развести куриный помет для подкормки растений

Подкормку раствором куриного помета нужно проводить в период активного набора зеленой массы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В курином помете очень высокое содержание азота, поэтому растворы нужно делать менее концентрированными, чем при использовании коровьего навоза или сброженной травы. Подкормкой легко сжечь и корни, и само растение. Есть два варианта использования куриного помета — свежего или гранулированного.

Основная формула разведения первого — 1 к 20 или 1 к 25, если есть шанс ошибиться и сделать слишком концентрированное удобрение. Чтобы получить тот самый литр маточного раствора, нужно сначала взять емкость и залить помет водой в соотношении 1 к 1. То есть 500 миллилитров помета 500 миллилитрами воды. Прикрыть крышкой, дать настояться 3–5 дней до времени, когда раствор перестанет активно пениться. Затем литр маточного раствора разбавить 20 или 25 литрами обычной воды. На одно растение потребуется примерно один литр такой подкормки. Вносить после основного полива вечером, минут через 20–30.

Гранулированный куриный помет нужно разводить в пропорции, указанной производителем. Сначала обычно замачивают 500 граммов в 10 литрах воды примерно на 2–3 часа, а затем добавляют жидкость для нужной концентрации.

Подкормку раствором куриного помета нужно проводить в период активного набора зеленой массы, то есть не позже конца июня.

Как разводить «Фитоверм» и «Зеленое мыло» для опрыскивания от тли

Биологические препараты безопасны для человека, но уничтожают вредителей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Тля доставляет неприятности на даче в течение всего сезона, но использовать химические препараты сейчас опасно. На помощь придут биологические средства.

Например, «Фитоверм» — биологический инсектоакарицид. Действующее вещество — аверсектин С. Его получают из продуктов жизнедеятельности почвенных микроорганизмов Streptomyces avermitilis. После обработки растения плоды можно употреблять в пищу уже на 2–3-й день.

Производитель рекомендует для обработки от тли использовать 5 миллилитров препарата на 1 литр воды. Опрыскивать нужно минимум два раза с интервалом в 10–14 дней.

Еще один популярный биологический препарат от тли — «Битоксибациллин». Он содержит живые споры бактерии Bacillus thuringiensis. Отлично подходит для комплексной обработки растений от вредителей. Достаточно 40–50 граммов на 5 литров воды.