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Лето Инструкция Несколько правил, чтобы собирать огурцы ведрами каждый день: памятка для дачников

Несколько правил, чтобы собирать огурцы ведрами каждый день: памятка для дачников

Разбираемся в тонкостях ухода

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Формировать огурец нужно в один ствол и подкармливать каждые десять дней | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUФормировать огурец нужно в один ствол и подкармливать каждые десять дней | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Формировать огурец нужно в один ствол и подкармливать каждые десять дней

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Огурцы — очень требовательная культура не только к поливу, но и подкормкам. От правильного формирования растения напрямую зависит количество урожая. Загущенные кусты хороших плодов не дадут. Агроном объяснила, как правильно прищипывать растения и как получить много крепких и вкусных огурчиков.

Как формировать огурцы в один стебель

Формировать огурцы стоит по типу перевернутой елки — чем выше куст, тем длиннее должны быть плети. При этом нужно оставить один основной ствол и не давать чрезмерно развиваться плетям.

«Сейчас важно убрать все первые три междоузлия с маленькими огурчиками, чтобы растение хорошо развивалось. Это важный толчок для правильного формирования огурца, — подчеркнула агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — По основному стволу формируем очень просто: на первой плети оставить первый огурчик и лист над ним и прищипнуть. На второй — два плода и два листа и прищипнуть. И так далее».

Существуют определенные правила формирования стебля | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаСуществуют определенные правила формирования стебля | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Существуют определенные правила формирования стебля

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Без правильного формирования огурец быстро превратится в невысокий куст и будет плохо плодоносить. Загущенные посадки плохо проветриваются, что приводит к быстрому развитию болезней и появлению вредителей.

После того как основной ствол огурца спустится со шпалеры примерно на метр, макушку можно будет прищипнуть и дальше работать только с плетями. Прищипывание плетей стимулирует растение делать еще больше ответвлений и активнее плодоносить.

Чем подкормить огурцы в теплице

Вносить подкормки нужно вечером, после основного полива | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВносить подкормки нужно вечером, после основного полива | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Вносить подкормки нужно вечером, после основного полива

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Обильный полив быстро вымывает азот из почвы. Он очень нужен растению для формирования крепких листьев. При нехватке азота листовая масса быстро желтеет и теряет упругость. Если кончики плодов истончаются, загибаются и желтеют — это также признак нехватки именно этого элемента.

«Огурцы нужно подкармливать каждые десять дней. Сначала обильный полив водой, и минут через 20 можно вносить подкормки. Нужно чередовать органические и минеральные удобрения. Достаточно по 2–3 литра удобрения на каждый куст», — советует специалист.

Из органических подкормок отлично подойдут: настой коровьего навоза или сброженной травы в разведении 1 к 10 или куриного помета в разведении 1 к 20. В органические подкормки стоит добавлять стакан древесной золы. Один на 10 литров раствора. Дополнительный калий сделает плоды здоровее и вкуснее.

Из минеральных удобрений лучше брать комплексные с азотом, фосфором и калием, разводить по инструкции производителя. Вносить подкормки нужно вечером, после основного полива.

Как часто поливать огурцы в теплице

На один куст в среднем требуется 5–10 литров воды в зависимости от размера растения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа один куст в среднем требуется 5–10 литров воды в зависимости от размера растения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На один куст в среднем требуется 5–10 литров воды в зависимости от размера растения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Поливать огурцы нужно обильно и чаще, чем остальные культуры. Растение тратит много влаги не только на мощную листовую массу, но и на формирование плодов. При недостатке воды огурцы могут начать сильно горчить и деформироваться. Плоды, которые выглядят как крючки, говорят о нехватке влаги.

«Огурцы по возможности лучше всего поливать два раза в неделю. Или организовать капельный полив. Если нет такой возможности, то раз в неделю, но на следующий день закрывать влагу рыхлением и мульчировать», — объяснила Людмила Шубина.

На один куст в среднем требуется 5–10 литров воды в зависимости от размера растения. К середине июля можно увеличить количество влаги до 12 литров на каждый куст. При правильном формировании растения этого должно быть достаточно для обильного плодоношения. В сезон дождей, в середине августа, можно постепенно сокращать полив на огороде.

В теплице раз в неделю стоит опрыскивать растения и по листу. Если будет очень сухой воздух, то будет быстро распространяться паутинный клещ. При высокой влажности вредителя не будет.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Огород Подкормка
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