Как долго продлится похолодание в Ярославле: прогноз на конец июня

Синоптики «Фобоса» сообщают, что последняя неделя июня не будет по-летнему жаркой. В центральные регионы России пришло похолодание.
«Уже в понедельник, 22 июня, столичный регион окажется на пути холодного атмосферного фронта. Он вызовет кратковременные дожди и грозы и немного понизит температуру — днём +22…+24 °С», — сообщили в «Фобосе».
До конца недели в Центральной России обещают прохладную и пасмурную погоду.
По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле в начале рабочей недели — 22 и 23 июня — днем температура воздуха будет до +22…+24 °С. Со среды, 24 июня, в городе похолодает.
Погода в Ярославле:
в понедельник, 22 июня, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Температура ночью — +15…+17 °С, днем — +22…+24 °С, ветер умеренный;
во вторник, 23 июня, ожидается малооблачная погода. Ночью — +12…+14 °С, днем — +20…+22 °С, ветер сильный, порывы до 9 м/с;
в среду, 24 июня, в течение суток прогнозируется переменная облачность. Температура ночью — +9…+11 °С, днем — +17…+19 °С, ветер умеренный;
в четверг, 25 июня, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью — +12…+14 °С, днем — +16…+18 °С, ветер слабый;
в пятницу, 26 июня, в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Температура ночью — +10…+12 °С, днем — +17…+19 °С, ветер умеренный;
в субботу, 27 июня, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью — +8…+10 °С, днем — +18…+20 °С, ветер слабый;
в воскресенье, 28 июня, переменная облачность. Температура ночью — +13 °С, днем — +19 °С.