Как долго продлится похолодание в Ярославле: прогноз на конец июня

Прогноз погоды в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

Синоптики «Фобоса» сообщают, что последняя неделя июня не будет по-летнему жаркой. В центральные регионы России пришло похолодание.

«Уже в понедельник, 22 июня, столичный регион окажется на пути холодного атмосферного фронта. Он вызовет кратковременные дожди и грозы и немного понизит температуру — днём +22…+24 °С», — сообщили в «Фобосе».

До конца недели в Центральной России обещают прохладную и пасмурную погоду.

По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле в начале рабочей недели — 22 и 23 июня — днем температура воздуха будет до +22…+24 °С. Со среды, 24 июня, в городе похолодает.

Погода в Ярославле: