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Лето Как долго продлится похолодание в Ярославле: прогноз на конец июня

Как долго продлится похолодание в Ярославле: прогноз на конец июня

Синоптики рассказали о погоде в Центральной России

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Прогноз погоды в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUПрогноз погоды в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Прогноз погоды в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Синоптики «Фобоса» сообщают, что последняя неделя июня не будет по-летнему жаркой. В центральные регионы России пришло похолодание.

«Уже в понедельник, 22 июня, столичный регион окажется на пути холодного атмосферного фронта. Он вызовет кратковременные дожди и грозы и немного понизит температуру — днём +22…+24 °С», — сообщили в «Фобосе».

До конца недели в Центральной России обещают прохладную и пасмурную погоду.

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По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле в начале рабочей недели — 22 и 23 июня — днем температура воздуха будет до +22…+24 °С. Со среды, 24 июня, в городе похолодает.

Погода в Ярославле:

  • в понедельник, 22 июня, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Температура ночью — +15…+17 °С, днем — +22…+24 °С, ветер умеренный;

  • во вторник, 23 июня, ожидается малооблачная погода. Ночью — +12…+14 °С, днем — +20…+22 °С, ветер сильный, порывы до 9 м/с;

  • в среду, 24 июня, в течение суток прогнозируется переменная облачность. Температура ночью — +9…+11 °С, днем — +17…+19 °С, ветер умеренный;

  • в четверг, 25 июня, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью — +12…+14 °С, днем — +16…+18 °С, ветер слабый;

  • в пятницу, 26 июня, в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Температура ночью — +10…+12 °С, днем — +17…+19 °С, ветер умеренный;

  • в субботу, 27 июня, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью — +8…+10 °С, днем — +18…+20 °С, ветер слабый;

  • в воскресенье, 28 июня, переменная облачность. Температура ночью — +13 °С, днем — +19 °С.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
2
Гость
18 минут
Ужасный климат и условия существования за огромные налоги и оплату за каждый вздох
Гость
27 минут
Ну , в целом, на июнь грех жаловаться в этом году, в сравнении с прошлым, когда в куртках ходили.
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Гость
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