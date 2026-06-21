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Лето Уничтожает крыжовник за считаные дни: 10 способов спасти куст от мучнистой росы

Уничтожает крыжовник за считаные дни: 10 способов спасти куст от мучнистой росы

Причины появления белого налета и чем обрабатывать кусты, чтобы уберечь урожай

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Белый налет на листьях и ягодах&nbsp;— характерный признак грибкового заболевания | Источник: GPTБелый налет на листьях и ягодах&nbsp;— характерный признак грибкового заболевания | Источник: GPT

Белый налет на листьях и ягодах — характерный признак грибкового заболевания

Источник:

GPT

Мучнистая роса — одно из самых распространенных грибковых заболеваний, поражающее крыжовник в огородах по всей стране. Белый налет на листьях и ягодах не только портит внешний вид куста, но и резко снижает урожайность. Если не принять меры вовремя, растение может погибнуть, а инфекция — распространиться на другие культуры. Разбираемся, почему появляется мучнистая роса, как ее распознать и главное — чем эффективно обработать крыжовник.

Что за мучнистая роса такая

Мучнистая роса — это грибковое заболевание, вызываемое микроскопическим грибком из рода Sphaerotheca. Оно проявляется в виде белого, а затем серого или бурого налета на листьях, молодых побегах и плодах. В запущенных случаях налет уплотняется, листья скручиваются, ягоды трескаются и загнивают.

Чаще всего болезнь поражает растения в условиях повышенной влажности и при перепадах температур. Особенно опасна роса в июне и июле, когда кусты находятся в активной фазе роста и формирования плодов.

Народные растворы помогают при первых признаках болезни и лучше всего работают как ранняя мера | Источник: GPTНародные растворы помогают при первых признаках болезни и лучше всего работают как ранняя мера | Источник: GPT

Народные растворы помогают при первых признаках болезни и лучше всего работают как ранняя мера

Источник:

GPT

Как распознать мучнистую росу на крыжовнике

Признаки заболевания легко заметить даже неопытному садоводу:

  • белый мучнистый налет на верхней и нижней стороне листьев;

  • поражение молодых побегов и цветков;

  • скручивание и увядание листьев;

  • трещины и загнивание ягод;

  • замедление роста куста.

Важно начать обработку при первых же симптомах — иначе болезнь быстро охватывает весь куст.

Причины появления мучнистой росы

Чтобы предотвратить заболевание, стоит понимать, откуда оно берется. Чаще всего роса активизируется из-за следующих факторов:

  • сырость и плохая вентиляция между кустами;

  • загущенные посадки;

  • избыточное азотное удобрение, которое провоцирует рост мягких побегов, уязвимых к грибку;

  • остатки зараженных листьев и побегов на земле — источник инфекции весной;

  • погодные условия: теплая и влажная весна или лето.

Регулярная обработка и удаление зараженных побегов заметно уменьшают риск повторного заражения | Источник: GPTРегулярная обработка и удаление зараженных побегов заметно уменьшают риск повторного заражения | Источник: GPT

Регулярная обработка и удаление зараженных побегов заметно уменьшают риск повторного заражения

Источник:

GPT

Чем обрабатывать крыжовник от мучнистой росы

Существует несколько эффективных средств — как народных, так и химических. В идеале их нужно чередовать, чтобы избежать привыкания грибка к одному препарату.

Народные средства — для профилактики и при первых признаках

Если болезнь еще не захватила весь куст, можно начать с более мягких методов:

  • содовый раствор: 3 ст. ложки пищевой соды + 1 ст. ложка жидкого мыла на 10 л воды. Опрыскивание 1 раз в неделю;

  • зольный настой: 1 кг древесной золы залить 10 л горячей воды, настоять сутки, процедить, добавить 50 г тертого хозяйственного мыла;

  • кефир или сыворотка: 1 л кефира или сыворотки на 10 л воды. Натуральная молочная кислота угнетает грибок.

Эти методы безопасны и экологичны, но действуют медленно. Если болезнь зашла далеко — переходите к «тяжелой артиллерии».

Биологические препараты — щадящий способ борьбы

Идеальны для использования в экологических садах и на дачах с детьми:

  • Фитоспорин-М — бактерии подавляют грибок, действует мягко, можно применять до сбора урожая;

  • Триходермин — препарат на основе полезных грибов. Эффективен при регулярном использовании;

  • Алирин-Б, Гамаир — комплекс биофунгицидов, безопасны для пчел и человека.

Использовать биосредства нужно при температуре не ниже +15 °C и в сухую погоду, иначе бактерии просто не сработают.

Мучнистая роса быстро снижает урожайность и без своевременной обработки может погубить куст | Источник: GPTМучнистая роса быстро снижает урожайность и без своевременной обработки может погубить куст | Источник: GPT

Мучнистая роса быстро снижает урожайность и без своевременной обработки может погубить куст

Источник:

GPT

Химические препараты — когда уже руки опускаются

Если куст полностью покрыт налетом, придется применить фунгициды. Они быстро подавляют болезнь, но требуют строгого соблюдения инструкции:

  • Топаз — один из самых популярных препаратов, эффективен даже при сильной росе;

  • Скор — помогает на ранних стадиях, действует системно;

  • Хорус — хорош в прохладную погоду весной и осенью;

  • Тиовит Джет — контактный фунгицид на основе серы, можно использовать перед цветением.

Важно: после применения химии соблюдать срок ожидания до сбора ягод (обычно 10–14 дней).

Как правильно обрабатывать крыжовник

Даже самое эффективное средство не поможет, если не соблюдать простых правил:

  • обрабатывайте куст в сухую безветренную погоду;

  • покрывайте раствором не только верх, но и низ листьев, а также землю под кустом;

  • повторяйте обработку каждые 7–10 дней в зависимости от средства;

  • удаляйте пораженные побеги и сжигайте их — не компостируйте;

  • проводите профилактику даже после победы над болезнью — грибок может вернуться.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Крыжовник Болезнь Садоводство
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