Уничтожает крыжовник за считаные дни: 10 способов спасти куст от мучнистой росы

Мучнистая роса — одно из самых распространенных грибковых заболеваний, поражающее крыжовник в огородах по всей стране. Белый налет на листьях и ягодах не только портит внешний вид куста, но и резко снижает урожайность. Если не принять меры вовремя, растение может погибнуть, а инфекция — распространиться на другие культуры. Разбираемся, почему появляется мучнистая роса, как ее распознать и главное — чем эффективно обработать крыжовник.
Что за мучнистая роса такая
Мучнистая роса — это грибковое заболевание, вызываемое микроскопическим грибком из рода Sphaerotheca. Оно проявляется в виде белого, а затем серого или бурого налета на листьях, молодых побегах и плодах. В запущенных случаях налет уплотняется, листья скручиваются, ягоды трескаются и загнивают.
Чаще всего болезнь поражает растения в условиях повышенной влажности и при перепадах температур. Особенно опасна роса в июне и июле, когда кусты находятся в активной фазе роста и формирования плодов.
Как распознать мучнистую росу на крыжовнике
Признаки заболевания легко заметить даже неопытному садоводу:
белый мучнистый налет на верхней и нижней стороне листьев;
поражение молодых побегов и цветков;
скручивание и увядание листьев;
трещины и загнивание ягод;
замедление роста куста.
Важно начать обработку при первых же симптомах — иначе болезнь быстро охватывает весь куст.
Причины появления мучнистой росы
Чтобы предотвратить заболевание, стоит понимать, откуда оно берется. Чаще всего роса активизируется из-за следующих факторов:
сырость и плохая вентиляция между кустами;
загущенные посадки;
избыточное азотное удобрение, которое провоцирует рост мягких побегов, уязвимых к грибку;
остатки зараженных листьев и побегов на земле — источник инфекции весной;
погодные условия: теплая и влажная весна или лето.
Чем обрабатывать крыжовник от мучнистой росы
Существует несколько эффективных средств — как народных, так и химических. В идеале их нужно чередовать, чтобы избежать привыкания грибка к одному препарату.
Народные средства — для профилактики и при первых признаках
Если болезнь еще не захватила весь куст, можно начать с более мягких методов:
содовый раствор: 3 ст. ложки пищевой соды + 1 ст. ложка жидкого мыла на 10 л воды. Опрыскивание 1 раз в неделю;
зольный настой: 1 кг древесной золы залить 10 л горячей воды, настоять сутки, процедить, добавить 50 г тертого хозяйственного мыла;
кефир или сыворотка: 1 л кефира или сыворотки на 10 л воды. Натуральная молочная кислота угнетает грибок.
Эти методы безопасны и экологичны, но действуют медленно. Если болезнь зашла далеко — переходите к «тяжелой артиллерии».
Биологические препараты — щадящий способ борьбы
Идеальны для использования в экологических садах и на дачах с детьми:
Фитоспорин-М — бактерии подавляют грибок, действует мягко, можно применять до сбора урожая;
Триходермин — препарат на основе полезных грибов. Эффективен при регулярном использовании;
Алирин-Б, Гамаир — комплекс биофунгицидов, безопасны для пчел и человека.
Использовать биосредства нужно при температуре не ниже +15 °C и в сухую погоду, иначе бактерии просто не сработают.
Химические препараты — когда уже руки опускаются
Если куст полностью покрыт налетом, придется применить фунгициды. Они быстро подавляют болезнь, но требуют строгого соблюдения инструкции:
Топаз — один из самых популярных препаратов, эффективен даже при сильной росе;
Скор — помогает на ранних стадиях, действует системно;
Хорус — хорош в прохладную погоду весной и осенью;
Тиовит Джет — контактный фунгицид на основе серы, можно использовать перед цветением.
Важно: после применения химии соблюдать срок ожидания до сбора ягод (обычно 10–14 дней).
Как правильно обрабатывать крыжовник
Даже самое эффективное средство не поможет, если не соблюдать простых правил:
обрабатывайте куст в сухую безветренную погоду;
покрывайте раствором не только верх, но и низ листьев, а также землю под кустом;
повторяйте обработку каждые 7–10 дней в зависимости от средства;
удаляйте пораженные побеги и сжигайте их — не компостируйте;
проводите профилактику даже после победы над болезнью — грибок может вернуться.