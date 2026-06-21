Море без больших затрат. Топ-5 российских направлений, где можно бюджетно отдохнуть летом-2026

Летом хочется, забыв обо всех заботах, позагорать и поплескаться в море. Но при этом мало кто готов выложить на отпуск сотни тысяч рублей. MSK1.RU вместе с руководителем пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаилом Островерхим собрал подборку самых бюджетных направлений для летнего отдыха.
Анапа
Как добраться: до Анапы из Москвы на поезде можно доехать в среднем за 7800 рублей. Из Сочи билет стоит от 2200 рублей.
Проживание: ночь в отеле — от 3000 рублей.
Анапа — одно из самых популярных направлений для летнего отдыха на Черном море. Эксперт отмечает, что туристы выбирают это направление не только из-за пляжей.
«В Анапе есть множество природных маршрутов в окрестностях города, смотровые площадки и локации вроде Сукко, которые позволяют разнообразить отпуск без длительных переездов», — говорит Михаил Островерхий.
За лучшими панорамами отправляются на Лысую гору. Отсюда открываются виды на побережье и море, а маршрут можно продолжить к смотровой площадке «Ласточкины гнезда» или спуститься к берегу по знаменитым 400 и 800 ступеням. В нескольких километрах от города находится Кипарисовое озеро в Сукко, где болотные кипарисы растут прямо в воде. Эта локация давно стала одной из самых узнаваемых природных достопримечательностей Краснодарского края.
Тем, кто интересуется историей, стоит посетить музей-заповедник «Горгиппия». На его территории сохранились раскопки античного города, существовавшего здесь более двух тысяч лет назад.
Таганрог
Как добраться: билет на поезд из Москвы в Таганрог стоит 5100 рублей. Из Сочи можно доехать за сумму от 3000 рублей. Но придется ехать с пересадками.
Проживание: в среднем 6700 рублей за ночь.
Таганрог будет интересен как любителям пляжного отдыха, так и желающим посетить исторические места, отмечает эксперт Михаил Островерхий. Город стоит на берегу Азовского моря и считается одним из самых культурно насыщенных на юге России. Здесь родился Антон Чехов, поэтому многие маршруты связаны с жизнью писателя.
Знакомство с Таганрогом обычно начинают с домика Чехова и музея «Лавка Чеховых», где когда-то работала семья писателя. Затем можно отправиться в бывшую мужскую гимназию, где сегодня расположен Литературный музей имени Чехова. Внимания также заслуживают исторический центр с купеческой архитектурой XIX века, Таганрогский художественный музей и Каменная лестница, ведущая к набережной.
После прогулок по городу можно провести время на побережье Азовского моря или на Приморской набережной.
Ейск
Как добраться: доехать до Ейска из Москвы можно на поезде в среднем за 5950 рублей. Из Сочи билет стоит от 3700 рублей, из Ставрополя — от 4200.
Проживание: от 3000 рублей за ночь.
Ейск находится на противоположном от Таганрога берегу. Город славится широкими песчаными пляжами и теплой водой, которая прогревается раньше, чем на многих курортах Черного моря. Кроме того, место идеально подходит для отдыха с детьми.
«Ейск привлекает компактностью, короткими расстояниями между пляжами, парками и местами для прогулок. Это поможет избежать расходов на транспорт и длительных переездов внутри города», — говорит Михаил Островерхий.
Из парков эксперт рекомендует к посещению Никольский, парк имени Горького и парк имени Поддубного — один из старейших в Кубани. Для прогулок подойдет и Ейская коса, которая уходит далеко в море и считается одной из главных природных достопримечательностей курорта. Рядом с Центральным пляжем работают аквапарк, аттракционы и другие развлечения.
Туапсе
Как добраться: поездка на поезде из Москвы в Туапсе обойдется в 5500 рублей, из Сочи — от 1000.
Проживание: в гостинице ночь стоит около 8500 рублей.
Туапсе расположен между Черным морем и предгорьями Кавказа. Отдых здесь часто совмещают с поездками по природным маршрутам и прогулками за пределами города. Одной из самых известных достопримечательностей считается скала Киселева — высокий утес над морем, который стал символом Туапсинского района. Не менее популярна платановая аллея в центре города, которую называют одной из самых длинных в Европе.
В окрестностях Туапсе находятся древние дольмены, возраст которых насчитывает несколько тысяч лет. Любителям природы стоит доехать до Дедеркоя, где среди леса расположен каскад водопадов. И это лишь часть интересных мест в окрестностях города.
«Туапсинский район — хороший пример направления, где пляжный отдых становится только частью поездки. Часто туристы специально закладывают время на посещение природных достопримечательностей, водопадов и прогулочных маршрутов», — отмечает Михаил Островерхий.
Дербент
Как добраться: билет на поезд из Москвы в Дербент обойдется в 7500 рублей, из Махачкалы — от 1600.
Проживание: ночь в гостинице — в среднем в 6950 рублей.
«Дербент считается самым древним городом России. Его история насчитывает более двух тысяч лет, поэтому поездка сюда редко ограничивается отдыхом на побережье Каспийского моря», — говорит эксперт.
Главная достопримечательность города — крепость Нарын-Кала, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Со стен цитадели открываются виды на старый город и Каспийское море. Ниже крепости расположены магалы — исторические кварталы с узкими каменными улицами и традиционной застройкой. Здесь же находится древняя Джума-мечеть.
После прогулок по историческому центру можно отправиться на городскую набережную или пляжи Каспийского моря, расположенные в нескольких минутах от основных достопримечательностей.