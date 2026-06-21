Море без больших затрат. Топ-5 российских направлений, где можно бюджетно отдохнуть летом-2026

Большинство курортов предлагают не только пляжный отдых, но и культурную программу либо природные достопримечательности Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Летом хочется, забыв обо всех заботах, позагорать и поплескаться в море. Но при этом мало кто готов выложить на отпуск сотни тысяч рублей. MSK1.RU вместе с руководителем пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаилом Островерхим собрал подборку самых бюджетных направлений для летнего отдыха.

Анапа

Как добраться: до Анапы из Москвы на поезде можно доехать в среднем за 7800 рублей. Из Сочи билет стоит от 2200 рублей.

Проживание: ночь в отеле — от 3000 рублей.

Анапа — одно из самых популярных направлений для летнего отдыха на Черном море. Эксперт отмечает, что туристы выбирают это направление не только из-за пляжей.

«В Анапе есть множество природных маршрутов в окрестностях города, смотровые площадки и локации вроде Сукко, которые позволяют разнообразить отпуск без длительных переездов», — говорит Михаил Островерхий.

За лучшими панорамами отправляются на Лысую гору . Отсюда открываются виды на побережье и море, а маршрут можно продолжить к смотровой площадке «Ласточкины гнезда» или спуститься к берегу по знаменитым 400 и 800 ступеням. В нескольких километрах от города находится Кипарисовое озеро в Сукко , где болотные кипарисы растут прямо в воде. Эта локация давно стала одной из самых узнаваемых природных достопримечательностей Краснодарского края.

Тем, кто интересуется историей, стоит посетить музей-заповедник «Горгиппия» . На его территории сохранились раскопки античного города, существовавшего здесь более двух тысяч лет назад.

Пляжи в Анапе — длинные и песчаные Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Таганрог

Как добраться: билет на поезд из Москвы в Таганрог стоит 5100 рублей. Из Сочи можно доехать за сумму от 3000 рублей. Но придется ехать с пересадками.

Проживание: в среднем 6700 рублей за ночь.

Таганрог будет интересен как любителям пляжного отдыха, так и желающим посетить исторические места, отмечает эксперт Михаил Островерхий. Город стоит на берегу Азовского моря и считается одним из самых культурно насыщенных на юге России. Здесь родился Антон Чехов, поэтому многие маршруты связаны с жизнью писателя.

Знакомство с Таганрогом обычно начинают с домика Чехова и музея «Лавка Чеховых» , где когда-то работала семья писателя. Затем можно отправиться в бывшую мужскую гимназию, где сегодня расположен Литературный музей имени Чехова . Внимания также заслуживают исторический центр с купеческой архитектурой XIX века, Таганрогский художественный музей и Каменная лестница , ведущая к набережной.

После прогулок по городу можно провести время на побережье Азовского моря или на Приморской набережной.

Таганрог — очень атмосферный город, по его улицам интересно гулять в свободное от купания время Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Ейск

Как добраться: доехать до Ейска из Москвы можно на поезде в среднем за 5950 рублей. Из Сочи билет стоит от 3700 рублей, из Ставрополя — от 4200.

Проживание: от 3000 рублей за ночь.

Ейск находится на противоположном от Таганрога берегу. Город славится широкими песчаными пляжами и теплой водой, которая прогревается раньше, чем на многих курортах Черного моря. Кроме того, место идеально подходит для отдыха с детьми.

«Ейск привлекает компактностью, короткими расстояниями между пляжами, парками и местами для прогулок. Это поможет избежать расходов на транспорт и длительных переездов внутри города», — говорит Михаил Островерхий.

Из парков эксперт рекомендует к посещению Никольский, парк имени Горького и парк имени Поддубного — один из старейших в Кубани. Для прогулок подойдет и Ейская коса , которая уходит далеко в море и считается одной из главных природных достопримечательностей курорта. Рядом с Центральным пляжем работают аквапарк , аттракционы и другие развлечения.

В Ейске много развлечений для детей: аттракционы, аквапарк, дельфинарий Источник: malamash / Wikipedia.org

Туапсе

Как добраться: поездка на поезде из Москвы в Туапсе обойдется в 5500 рублей, из Сочи — от 1000.

Проживание: в гостинице ночь стоит около 8500 рублей.

Туапсе расположен между Черным морем и предгорьями Кавказа. Отдых здесь часто совмещают с поездками по природным маршрутам и прогулками за пределами города. Одной из самых известных достопримечательностей считается скала Киселева — высокий утес над морем, который стал символом Туапсинского района. Не менее популярна платановая аллея в центре города, которую называют одной из самых длинных в Европе.

В окрестностях Туапсе находятся древние дольмены , возраст которых насчитывает несколько тысяч лет. Любителям природы стоит доехать до Дедеркоя , где среди леса расположен каскад водопадов. И это лишь часть интересных мест в окрестностях города.

«Туапсинский район — хороший пример направления, где пляжный отдых становится только частью поездки. Часто туристы специально закладывают время на посещение природных достопримечательностей, водопадов и прогулочных маршрутов», — отмечает Михаил Островерхий.

Туапсе окружает множество природных достопримечательностей Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Дербент

Как добраться: билет на поезд из Москвы в Дербент обойдется в 7500 рублей, из Махачкалы — от 1600.

Проживание: ночь в гостинице — в среднем в 6950 рублей.

«Дербент считается самым древним городом России. Его история насчитывает более двух тысяч лет, поэтому поездка сюда редко ограничивается отдыхом на побережье Каспийского моря», — говорит эксперт.

Главная достопримечательность города — крепость Нарын-Кала , включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Со стен цитадели открываются виды на старый город и Каспийское море. Ниже крепости расположены магалы — исторические кварталы с узкими каменными улицами и традиционной застройкой. Здесь же находится древняя Джума-мечеть .

После прогулок по историческому центру можно отправиться на городскую набережную или пляжи Каспийского моря, расположенные в нескольких минутах от основных достопримечательностей.