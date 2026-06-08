Спасайте свои посадки: как раз и навсегда выгнать вредителей с вашей дачи

Тля — один из тех вредителей, которые встречаются и в городе Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Дачники ежегодно задаются вопросом: как уберечь растения от вредителей, чтобы получить здоровый урожай? Сначала важно понять, кто или что именно пытается уничтожить ваши посадки. О том, какие насекомые (и не только) могут появиться на растениях и как с ними бороться, наши коллеги из издания 29.RU спросили опытного садовода Элину Колядко.

Какие вредители есть в городе и на дачах

— У меня есть кедры, и я год назад на них обратила пристальное внимание, думая, что кедр покрывается мхом. Оказалось при близком рассмотрении, что это не мох, а что-то странное. Я стала изучать и поняла, что это хермес : мелкая тля, которая образует белый и пушистый налет на кедре, — делится Элина своим опытом. — Удивительное дело, она поражает молодые побеги. Кедр, болея, медленно растет, если вообще растет, и может погибнуть. Это первый вредитель, который меня ошеломил.

Еще одно насекомое — горностаевая моль .

— Она полностью жрала всю листву черемухи, под 100%. Выглядит это ужасно: всё покрыто паутиной, мерзко и шевелится, там огромное количество личинок, которые плетут паутины.

Вредоносны также тля и муравьи . Это те насекомые, которые встречаются в черте города.

— Муравьев очень много, песка в городе много. Муравьи под плиткой, под тротуарами формируют муравейники, вытаскивают песок на поверхность бетона и внутри живут, — объясняет садовод. — Они аккумулируют у себя тлю, размножают ее, хранят и потом пасут как на кустарниках, низких, молодых, так и на цветах. Тля пожирает растения и выделяет жидкость, я так понимаю, что муравьи поедают эту самую жидкость или хранят ее для поедания. Это своего рода симбиоз. От этого очень сложно избавиться и мало что помогает.

Что касается дачи, то там можно выделить таких вредителей: капустная тля, луковые мухи, морковные мухи, различного вида моли , которые пожирают плодово-ягодные культуры. Мучнистая роса (грибковое заболевание), которая характерна для смородины, выглядит как белый налет. По словам Элины, эта болезнь может встречаться и в черте города, поражая как крупные деревья, такие, как дуб, так и цветы, например анютины глазки.

Чем насекомые опасны для растений

Как рассказывает Элина, насекомые уничтожают молодую поросль, самую сочную и перспективную. Атакуют также ослабленные растения.

— Чем больше процент поражений, тем ниже вероятность, что куст, цветок или дерево выживет. Поэтому нужно либо обрабатывать, либо пересаживать, спасать растения. Если мы в нем заинтересованы, то мы, конечно, вкладываемся в обработку или в удобрения нашего зеленого друга, — говорит Элина.

Вредители опасны также механическими повреждениями ткани растения и прямым уничтожением.

— Есть грызущие вредители: гусеницы, жуки, слизни. Они нарушают транспорт воды и питательных веществ в растении. Высасывание соков приводит к ослаблению растения или голоданию. Это тля, клещи, белокрылки. Листья желтеют, скручиваются, засыхают, растение вянет, — описывает Элина Колядко. — Есть корневые вредители — проволочники, у нас здесь их очень много. Неприятные червяки, они повреждают корневую систему — растение не может поглощать воду и погибает.

Все эти вредители приводят к снижению иммунитета растения. И даже если вредитель не убил растение сразу, он действует как фактор хронического стресса, замедляя рост, лишая плодов и делая культуру инвалидом — растение погибнет в первую же засуху или морозы, если оно многолетнее.

Насекомое, как отмечает Элина, активно весь сезон.

— Муравьи уже сейчас активны, очень много муравейников, как я вижу, всё шевелится. Цикл у насекомых как раз начался, они хотят успеть завершить его размножением, соответственно, торопятся, пока тепло. Поэтому уже сейчас начинаются поражения и видны первые следы.

Кто еще мешает растениям

Вредить могут не только насекомые, но и млекопитающие.

— У нас есть и кроты, и землеройки, которые делают ходы под землей, мы их не видим. Млекопитающие, которые активно размножаются в течение всего теплого периода, не только пожирают корневую систему, самую питательную у корнеплодов, например, но и своими спинами поднимают корневую систему растений на поверхность. Корневая система поражается воздухом, начинает высыхать, растение погибает. Либо формируют дорогу под корневищем растений, что тоже приводит к его высыханию и гибели, — объясняет Колядко.

Как избавиться от вредителей

Бороться с вредителями на даче и в городе можно двумя способами: либо уничтожать самих вредителей, покупая химические реактивы и реагенты, лекарственные препараты, либо повышать иммунитет растений, удобрять их, чтобы организм растений мог бороться.

Важны и профилактические меры. Вот какие выделяет Элина Колядко:

соблюдение севооборота : не нужно сажать одно и то же в одно и то же место год за годом. Должна быть диффузия растений, смена места их локализации;

перекопка почвы: уничтожает личинки и яйца;

борьба с сорняками , потому что сорняки — это кормовая база многих насекомых;

чистота : опавшие листья нужно убирать, они гниют и создают комфортные условия для размножения вредоносных насекомых. Это эффективно, например, для борьбы с тем же паутинным клещом, который любит влажность;

сбалансированные подкормки : они повышают иммунитет;

механические или биологические методы защиты или борьбы : например, мыльные растворы;

полезные насекомые : божьи коровки прекрасно уничтожают тлю;

биопрепараты: мягко, здорово и эффективно уничтожают насекомых;

химические методы: разные опылители, когда необходимо применение более реактивных препаратов.