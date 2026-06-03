Аллергикам приготовиться! Биолог предупредила о начале сезона тополиного пуха

Тополиный пух появляется с середины мая по июль в зависимости от погоды в разных регионах, объяснила кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН Мария Кириенко.
«Пух — это способ распространения семян, свойственный некоторым видам тополей и ив. Пух у тополей созревает, как правило, примерно через два месяца после начала их цветения. Активная фаза вылета пуха проходит в среднем в течение 10–14 дней», — говорит биолог.
Она отметила, что сроки цветения тополей зависят от количества тепла, поэтому различаются в регионах в зависимости от их географического расположения. Так, первыми с пухом, как правило, сталкиваются южные районы.
«Чем южнее находится регион, тем раньше созревают плоды — коробочки, собранные в кисти. Так, например, на Юге России тополиный пух появляется, уже начиная с середины мая», — рассказала эксперт в разговоре с РИА Новости.
В Средней полосе России сезон тополиного пуха начинается примерно в середине июня. На Урале, в Западной и Восточной Сибири, по словам Кириенко, пух начинает лететь в конце июня, а пик приходится на начало июля.
Нередко тополиный пух вызывает аллергию, а его сезон может совпасть с цветением других деревьев и трав. О том, как пережить этот период и облегчить себе состояние, читайте в этом материале.