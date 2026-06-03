Аллергикам приготовиться! Биолог предупредила о начале сезона тополиного пуха

Пух нередко вызывает симптомы аллергии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Тополиный пух появляется с середины мая по июль в зависимости от погоды в разных регионах, объяснила кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН Мария Кириенко.

«Пух — это способ распространения семян, свойственный некоторым видам тополей и ив. Пух у тополей созревает, как правило, примерно через два месяца после начала их цветения. Активная фаза вылета пуха проходит в среднем в течение 10–14 дней», — говорит биолог.

Она отметила, что сроки цветения тополей зависят от количества тепла, поэтому различаются в регионах в зависимости от их географического расположения. Так, первыми с пухом, как правило, сталкиваются южные районы.

«Чем южнее находится регион, тем раньше созревают плоды — коробочки, собранные в кисти. Так, например, на Юге России тополиный пух появляется, уже начиная с середины мая», — рассказала эксперт в разговоре с РИА Новости.

В Средней полосе России сезон тополиного пуха начинается примерно в середине июня. На Урале, в Западной и Восточной Сибири, по словам Кириенко, пух начинает лететь в конце июня, а пик приходится на начало июля.