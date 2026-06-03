НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 753мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 72,56
EUR 84,61
Выгнали с экзамена
Ярославский маньяк
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Фоторепортаж с Пятерки
Как отметить свадьбу в Ярославле
Зачем отключают воду
Новый тренер «Локомотива»
Что будет с ценами на жилье
Снесут двухэтажки
Лето Аллергикам приготовиться! Биолог предупредила о начале сезона тополиного пуха

Аллергикам приготовиться! Биолог предупредила о начале сезона тополиного пуха

Эксперт назвала даты цветения

83
Пух нередко вызывает симптомы аллергии | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПух нередко вызывает симптомы аллергии | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пух нередко вызывает симптомы аллергии

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Тополиный пух появляется с середины мая по июль в зависимости от погоды в разных регионах, объяснила кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН Мария Кириенко.

«Пух — это способ распространения семян, свойственный некоторым видам тополей и ив. Пух у тополей созревает, как правило, примерно через два месяца после начала их цветения. Активная фаза вылета пуха проходит в среднем в течение 10–14 дней», — говорит биолог.

Она отметила, что сроки цветения тополей зависят от количества тепла, поэтому различаются в регионах в зависимости от их географического расположения. Так, первыми с пухом, как правило, сталкиваются южные районы.

«Чем южнее находится регион, тем раньше созревают плоды — коробочки, собранные в кисти. Так, например, на Юге России тополиный пух появляется, уже начиная с середины мая», — рассказала эксперт в разговоре с РИА Новости.

В Средней полосе России сезон тополиного пуха начинается примерно в середине июня. На Урале, в Западной и Восточной Сибири, по словам Кириенко, пух начинает лететь в конце июня, а пик приходится на начало июля.

Нередко тополиный пух вызывает аллергию, а его сезон может совпасть с цветением других деревьев и трав. О том, как пережить этот период и облегчить себе состояние, читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Тополиный пух Цветение Аллергия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Один воздушный шарик на весь класс». Выпускница ковидного 2020 года — о том, почему завидует тем, кто сейчас оканчивает школу
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
Летом — муравьи, зимой — сугробы. Как бухгалтер переехала в частный дом и пожалела
Мударисова Олеся
Загородная жизнь
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем