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Лето Что посадить на грядке после клубники? Проверенные лайфхаки для дачников

Что посадить на грядке после клубники? Проверенные лайфхаки для дачников

Разбираемся, какие растения спасут почву после ягодной плантации и помогут поскорее вернуть богатый урожай

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Правильная смена культур даст хороший урожай и сбережет вашу грядку на долгие годы | Источник: GPTПравильная смена культур даст хороший урожай и сбережет вашу грядку на долгие годы | Источник: GPT

Правильная смена культур даст хороший урожай и сбережет вашу грядку на долгие годы

Источник:

GPT

Клубничные кусты не живут вечно на одном месте. Через три-четыре года даже самый ухоженный участок начинает сдавать позиции: ягоды мельчают, сборы становятся скромнее, а болезни всё чаще дают о себе знать. Агрономы давно предупреждают: затягивать с пересадкой нельзя, иначе почва окончательно истощится. Но вот грядка освободилась — и тут дачник может знатно опростоволоситься, высаживая туда первые попавшиеся культуры. А ведь севооборот — это не шутка какая-то, а целая наука. Разбираемся по порядку.

Почему смена растений действительно необходима

За годы выращивания клубника активно вытягивает из грунта питательные вещества, особенно азот и калий. Параллельно в земле накапливаются возбудители грибковых заболеваний — серая гниль, вертициллез, фузариоз. В почве могут сохраняться личинки долгоносиков и других вредителей.

Если снова посадить туда ту же ягоду или родственные культуры, можно получить целый букет проблем вместо урожая. Поэтому правило севооборота здесь работает без поблажек.

Чтобы участок пришел в себя, стоит выбирать растения, которые:

  • не страдают от тех же инфекций;

  • улучшают структуру почвы;

  • помогают восполнить дефицит питательных веществ;

  • снижают численность вредителей.

Бобовые: природные восстановители

Один из самых разумных вариантов — представители семейства бобовых. Горох, фасоль, вика, люпин работают как естественные помощники. Их корневая система взаимодействует с азотфиксирующими бактериями, благодаря чему в почве накапливается доступный азот.

Люпин особенно ценится как зеленое удобрение: его корни проникают глубоко, разрыхляя плотные слои. После скашивания зеленую массу заделывают в грунт, и она превращается в органическую подпитку.

Если посеять такие культуры в конце лета или ранней весной, уже к следующему сезону земля станет заметно более плодородной.

Бобовые культуры насыщают почву азотом и улучшают ее структуру | Источник: GPTБобовые культуры насыщают почву азотом и улучшают ее структуру | Источник: GPT

Бобовые культуры насыщают почву азотом и улучшают ее структуру

Источник:

GPT

Крестоцветные: санитарная обработка без химии

Капуста, редис, репа, а также горчица и рапс помогают оздоровить участок. Горчица как сидерат известна тем, что подавляет развитие почвенных грибков и снижает численность вредителей. Ее часто высевают густо, а затем запахивают в землю до цветения.

Такой прием позволяет:

  • улучшить структуру почвы;

  • сократить распространение болезней;

  • повысить содержание органики;

  • уменьшить количество сорняков.

Лук и чеснок: природная защита

Эти культуры редко конфликтуют с бывшей клубничной грядкой. Более того, они выделяют фитонциды — вещества с антимикробным действием. Благодаря этому почва постепенно очищается от части патогенной микрофлоры.

Лук и чеснок не требуют избыточного азота, поэтому не так остро реагируют на истощение грунта. Главное — внести немного перегноя или компоста перед посадкой.

Корнеплоды: практичный выбор

Морковь и свекла хорошо приживаются на месте ягодников. Их корневая система помогает дополнительно разрыхлить почву, а сами растения не подвержены большинству «клубничных» болезней.

Перед посевом желательно добавить органические удобрения и золу — это поддержит баланс микроэлементов и улучшит вкус будущего урожая.

Цветы и пряные травы: санаторий для грядки

Если нет срочной необходимости собирать овощи, можно дать земле передышку. Бархатцы, календула, настурция, а также мята, укроп, базилик не только украсят участок, но и отпугнут вредителей.

Бархатцы известны способностью снижать численность нематод в почве, а календула помогает сдерживать развитие грибковых инфекций. Такой декоративный «отпуск» для грядки нередко оказывается более полезным, чем бесконечные эксперименты с овощами.

Декоративные растения снижают численность почвенных вредителей и дают участку передышку | Источник: GPTДекоративные растения снижают численность почвенных вредителей и дают участку передышку | Источник: GPT

Декоративные растения снижают численность почвенных вредителей и дают участку передышку

Источник:

GPT

Сидераты: стратегический ход

Если цель — восстановить участок максимально быстро, имеет смысл полностью посвятить сезон сидератам. Фацелия, горчица, вика и люпин способны за один год заметно улучшить состояние почвы. Такие растения наращивают зеленую массу, подавляют сорняки, насыщают грунт органикой и улучшают воздухо- и водопроницаемость.

Через год после такой «реабилитации» можно смело возвращаться к выращиванию большинства овощных культур.

Чего лучше избегать

Есть культуры, которые после клубники лучше отложить на потом — иначе можно получить больше проблем, чем плодов.

Повторная посадка клубники или земляники

В почве остаются возбудители грибковых болезней и личинки вредителей, которые легко поражают новые кусты. К тому же за годы выращивания ягода сильно истощает грунт, и молодые растения будут развиваться слабо.

Малина

У малины с клубникой частично совпадают болезни и вредители, поэтому риск заражения довольно высокий. Кроме того, обе культуры требовательны к плодородию, а после ягодника почва обычно уже «выжата».

Картофель

В истощенном грунте картофель чаще страдает от гнилей и других почвенных инфекций. Ослабленная земля создает благоприятные условия для развития болезней, включая фитофтороз.

Томаты

Томаты чувствительны к состоянию почвы и нередко болеют при повышенном инфекционном фоне. После клубники им может не хватать питания, что скажется на росте и урожайности.

Горчица подавляет развитие грибковых заболеваний и сокращает число вредителей | Источник: GPTГорчица подавляет развитие грибковых заболеваний и сокращает число вредителей | Источник: GPT

Горчица подавляет развитие грибковых заболеваний и сокращает число вредителей

Источник:

GPT

После клубники участок лучше «переключить» на культуры с другими требованиями и устойчивостью к иным заболеваниям. Это снизит инфекционную нагрузку и даст земле шанс восстановиться, а вам — собрать достойный урожай без лишних нервов.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Огород Грядка Клубника
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