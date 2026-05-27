Выживут в любых условиях: садовод назвала топ-8 неприхотливых растений

Посмотрите, как выглядят самые выносливые растения Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Если вы мечтаете о красивом саде во дворе, а времени и чернозема нет, это не проблема. Элина Колядко вырастила свой оазис во дворе многоэтажки. Опытный садовод поделилась своим личным списком самых выносливых и неприхотливых растений. В топ вошли многолетники, которые выживут даже на Севере. Что посадить, чтобы не тратить много времени на уход? Смотрите ответ опытного садовода в видео выше .

Элина Колядко называет себя рациональным садоводом и мечтает, чтобы в каждом дворе было зелено. Главное правило при выборе растений: никаких однолетников и экзотики, которые требуют постоянного внимания. Если зеленые насаждения не приживаются, она от них отказывается. И как занятой садовод советует не искать капризные саженцы. Из деревьев Элина рекомендует проверенную тройку: липа, дуб и клен. Они прижились там, где «земли практически не было». Сейчас это уже высокие деревья, которым не нужны ни плодородный чернозем, ни специальный уход зимой.

«Этим растениям требуются полив по необходимости и летняя стрижка два раза. Формировать кусты важно, чтобы они не перерастали и не развалились, иначе зимой тяжелый снег их сломает», — поделилась Элина.

В условиях загазованности, пыли и нашествия тли и муравьев выживают только самые неприхотливые цветы. Многолетники, которые не страдают в городе: хоста и астильба.