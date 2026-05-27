Выживут в любых условиях: садовод назвала топ-8 неприхотливых растений

Что посадить, чтобы потом не тратить много времени на уход. Видео

196

Посмотрите, как выглядят самые выносливые растения

Источник:

Кристина Полевая / 29.RU

Если вы мечтаете о красивом саде во дворе, а времени и чернозема нет, это не проблема. Элина Колядко вырастила свой оазис во дворе многоэтажки. Опытный садовод поделилась своим личным списком самых выносливых и неприхотливых растений. В топ вошли многолетники, которые выживут даже на Севере. Что посадить, чтобы не тратить много времени на уход? Смотрите ответ опытного садовода в видео выше.

Элина Колядко называет себя рациональным садоводом и мечтает, чтобы в каждом дворе было зелено. Главное правило при выборе растений: никаких однолетников и экзотики, которые требуют постоянного внимания. Если зеленые насаждения не приживаются, она от них отказывается. И как занятой садовод советует не искать капризные саженцы. Из деревьев Элина рекомендует проверенную тройку: липа, дуб и клен. Они прижились там, где «земли практически не было». Сейчас это уже высокие деревья, которым не нужны ни плодородный чернозем, ни специальный уход зимой.

«Этим растениям требуются полив по необходимости и летняя стрижка два раза. Формировать кусты важно, чтобы они не перерастали и не развалились, иначе зимой тяжелый снег их сломает», — поделилась Элина.

В условиях загазованности, пыли и нашествия тли и муравьев выживают только самые неприхотливые цветы. Многолетники, которые не страдают в городе: хоста и астильба.

Важный лайфхак, который экономит время и силы при уходе за садом, — кора лиственницы. Она защищает все растения от вредителей и пересыхания. Когда лучше начинать посадки, а также другие советы опытного садовода из Архангельска Элины Колядко читайте по ссылке.

Кристина Полевая
Кристина Полевая
Видеоредактор
Сад Цветы Кустарник Деревья в городе Двор Многолетние растения
Комментарии
3
Гость
1 час
Борщевик самый не прихотливый
Гость
58 минут
Разводите чепыж и не паритесь. Вообще не надо ни какого ухода.
Читать все комментарии
