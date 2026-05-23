От аномальной жары до заморозков: что происходит с погодой в России и каким будет лето 2026 года

Москва переживает беспрецедентную аномалию: в третьей декаде мая воздух прогрелся до отметок, характерных для середины лета. Жара, установившаяся в городе, не просто неудобна, она носит исторический характер: температурные рекорды, державшиеся больше века, пали под натиском тропического воздуха из Средней Азии. Температура воздуха в столице добралась даже до +31 °C.

Что будет с погодой дальше не только в Москве, но и во всей России, каких сюрпризов ожидать от лета — разбиралась редакция MSK1.RU.

Чего ждать россиянам от лета 2026-го

Если верить данным, собранным с помощью ИИ-технологии «Метеум», лето в столице в целом будет теплее климатической нормы. Специалисты сервиса «Яндекс Погода» прогнозируют, что заметно теплее предстоящим летом будет во всех мегаполисах России.

Сильнее всего заметят разницу жители Москвы, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы и Челябинска. На европейской территории России особенно теплыми будут июнь и август. В Новосибирске, Омске и Красноярске, наоборот, июнь будет достаточно прохладным по сравнению с 2025 годом. При этом в Сибири и на Урале самое заметное потепление придется на июль.

«Рекордных дождей или, наоборот, сильных засух не прогнозируется — режим осадков в целом ожидается в пределах климатической нормы для всех крупнейших городов России», — уточнили специалисты сервиса «Яндекс Погода».

Разве что в Санкт-Петербурге июль, а в Красноярске и Воронеже август будут в 1,5 раза суше обычного. Зато если сравнивать с 2025-м, налицо заметные изменения. В Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске в июне выпадет в 1,5–2 раза меньше осадков, чем годом ранее. В Воронеже и Красноярске в целом сезон-2026 окажется значительно менее влажным. При этом на юге России — в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону — прогнозируется более дождливое лето, чем в аномально засушливом прошлом году.

Москва

Особенно теплым относительно прошлого года выдастся июнь. В июле в Московском регионе может быть побит десятилетний рекорд среднемесячной температуры. Август тоже будет заметно теплее прошлогоднего.

Вероятно, это будет самое жаркое лето в Москве за последние 10 лет, заметно более жаркое, чем год назад. Хотя до рекорда 2010 года не дойдет. специалисты сервиса «Яндекс Погода»

Дождей будет столько же, сколько обычно бывает по климату. Но если сравнивать с 2025 годом, то станет чуть суше: за всё лето и за каждый месяц осадков выпадет в 1,5 раза меньше. Дожди распределятся примерно поровну — около 65–70 мм в месяц.

Санкт-Петербург

Летом здесь будет теплее, чем обычно, и теплее, чем в последние 5–10 лет. Но рекордов жары не ждут. По сравнению с прошлым годом тоже будет заметно теплее, особенно в июне и августе. А вот июль — чуть прохладнее, чем год назад.

Сильной засухи или слишком дождливых месяцев не ожидается. Дождей будет чуть меньше нормы, в основном из-за сухого июля. По сравнению с прошлым годом меньше дождей будет в июне. А самый дождливый месяц — август.

Воронеж

По сравнению с прошлым, 2025 годом лето будет теплее. Больше всего разница почувствуется в июне и августе — они будут примерно на 3 градуса горячее, чем в 2025 году.

Дождей выпадет примерно столько же, сколько в обычные годы. Но если сравнивать с 2025 годом, их будет в 1,5 раза меньше, потому что июнь и август станут сухими и жаркими. А вот июль окажется самым дождливым месяцем.

Волгоград

Температурных рекордов не ожидается, но будет теплее обычного. И в целом сезон окажется теплее, чем в 2025 году: август станет жарче, чем обычно и чем год назад, июнь тоже будет заметно теплее, чем в прошлом году, а вот июль, наоборот, может оказаться прохладнее.

Дождей выпадет столько же, сколько обычно, но по сравнению с прошлым годом и с последними годами будет заметно влажнее — лето 2026 года может стать самым дождливым за последние пять лет, причем больше всего осадков ожидается в июне.

Краснодар

Будет теплее обычного, но без рекордной жары, и по сравнению с прошлым годом сезон в целом окажется чуть теплее — особенно выделяется август, который будет жарче, чем обычно и чем в 2025-м, а июнь тоже заметно теплее прошлогоднего.

Дождей в сумме выпадет столько же, сколько обычно, но немного больше, чем в 2025 году, за счет более влажных июля и августа, причем больше всего осадков ожидается в июне.

Ростов-на-Дону

Обойдется без температурных рекордов, но в целом сезон окажется чуть теплее, чем в прошлом году: особенно жаркими станут август (жарче нормы и жарче, чем в 2025-м) и июнь (заметно теплее прошлогоднего).

Рекордных засух или слишком дождливых месяцев не ждут, а осадков в целом выпадет чуть меньше обычного, но по сравнению с прошлым годом разница огромная, ведь летом 2025 года была аномальная засуха, а теперь, наоборот, в июле дождей выпадет в пять раз больше, чем год назад, в августе — в три раза больше (хотя для обычной погоды это просто возвращение к норме), а самым дождливым месяцем станет июнь.

Казань

Ощутимо теплее обычного будет лето в этом году, причем июль может стать самым жарким за последние 10 лет. И в целом сезон окажется заметно теплее, чем в прошлом году, особенно выделяется июнь — он будет жарче, чем обычно и чем в 2025-м.

Что касается дождей, то в целом их выпадет столько же, сколько обычно, но в июле и августе возможно небольшое превышение нормы, а по сравнению с прошлым годом разница еще заметнее: в июне дождей ожидается в два раза меньше, чем год назад, зато в июле — в два раза больше.

Нижний Новгород

Будет заметно жарче, чем обычно, и теплее, чем в прошлом году, при этом июль вполне может побить десятилетний рекорд жары, а июнь с августом тоже будут существенно горячее, чем год назад.

По количеству дождей в целом сезон окажется обычным и примерно таким же, как в 2025 году, но если смотреть по месяцам, тут есть любопытные детали: июнь, скорее всего, станет самым дождливым за последние пять лет — правда, по сравнению с нормой это будет лишь небольшое превышение, зато если сравнивать с прошлым годом, то в июле дождей выпадет в полтора раза больше, а вот в августе — в полтора раза меньше.

Самара

Лето обещает быть заметно жарче обычного и горячее, чем в прошлом году: есть шанс, что июль окажется самым знойным за последние десять лет, а июнь с августом тоже будут значительно теплее, чем год назад.

Дождей в сумме выпадет столько же, сколько обычно, и примерно столько же, сколько в 2025-м, но если разобрать по месяцам, вырисовывается любопытная картина: июнь вполне может стать самым дождливым за последние пять лет — правда, по сравнению с нормой это будет лишь небольшой перебор, зато по сравнению с прошлым годом в июле дождей ожидают в полтора раза больше, а вот в августе — в полтора раза меньше.

Екатеринбург

Самым горячим за последние почти тридцать лет может стать нынешнее лето. Если прогноз сбудется, то будет побит рекорд, который держится аж с 1998 года. При этом особенно жарким может стать июнь, а вот в июле и августе рекордов не ждут, хотя температура всё равно будет ощутимо выше нормы и выше прошлогодней.

Зато с дождями полный порядок: никаких рекордных ливней или засух не предвидится, осадков выпадет ровно столько, сколько обычно, и в целом за сезон, и по каждому месяцу отдельно, но по сравнению с прошлым годом, который был очень дождливым, это лето окажется чуть посуше, особенно в июне.

Пермь

Лето 2026 года станет самым жарким за последние пять лет и заметно переплюнет обычную климатическую норму, причем особенно горячим обещает быть июнь, да и в целом сезон будет намного теплее, чем в прошлом году.

Что касается дождей, то их суммарное количество останется строго в пределах нормы и примерно на том же уровне, что и в 2025-м, но по месяцам картинка любопытная: август вполне может побить пятилетний рекорд по осадкам и стать самым дождливым месяцем всего лета, а если сравнивать с прошлым годом, то июнь ожидается чуть более сухим, зато июль и август — более влажными.

Уфа

Будет ощутимо теплее климатической нормы. Июнь может стать самым жарким за последние 10 лет. Да и по сравнению с 2025 годом лето прогнозируется ощутимо более теплым. В помесячном разрезе выделяется июль, заметно более жаркий, чем обычно и чем год назад.

Количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы и нормы последних 5–10 лет как в целом за сезон, так и в каждом отдельном месяце. Но в сравнении с прошлым годом, достаточно дождливым, ожидается меньше осадков. Особенно в августе — минимум в 1,5 раза меньше вероятных осадков, чем в 2025 году.

Красноярск

Заметно жарче обычного и теплее, чем в прошлом году, будет лето и здесь. Причем особенно горячим обещает быть август — он даже может побить тридцатилетний рекорд по среднемесячной температуре. По сравнению с 2025-м это лето в целом будет чуть теплее, но если смотреть по месяцам, вырисовывается занятная картина: июнь, наоборот, окажется прохладнее, чем год назад, потом наступит довольно жаркий июль, а завершится сезон тем самым рекордным августом.

Что до осадков — никаких катастрофических засух или ливней не ждут, сумма осадков уложится в обычную для последних 5–10 лет норму, но при этом июль будет довольно засушливым по сравнению со средними многолетними значениями. А если сравнивать с довольно влажным 2025 годом, то летом 2026-го дождей выпадет в полтора раза меньше, особенно в августе — там прогнозируют в 2,5 раза меньше осадков, чем год назад.

Новосибирск

Лето ожидается намного теплее обычного — есть шанс, что будет побит десятилетний рекорд по средней температуре за сезон, причем июль и август могут стать самыми жаркими за последние десять лет, а вот июнь, наоборот, окажется прохладнее, чем в прошлом году.

По дождям в целом всё в пределах нормы и чуть меньше, чем в 2025-м, но если разобрать по месяцам, то картинка становится любопытной: июль, скорее всего, будет самым влажным за последние пять лет — по сравнению с прошлым годом там выпадет в полтора раза больше осадков, а август, наоборот, выдастся заметно более сухим, с вдвое меньшим количеством дождей, чем год назад, так что именно июль станет самым дождливым месяцем этого лета.

Омск

Лето будет теплее обычного и теплее, чем в прошлом году, причем есть шанс побить десятилетний рекорд по средней температуре за сезон. Сильнее всего от нормы отклонится август, а вот июнь, наоборот, окажется прохладнее, чем год назад.