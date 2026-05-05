Дело не только в сочинских «коврах», но и в детях. Выясняем, почему россияне в этом году не спешат в Абхазию

Не у всех получится вывезти детей к морю Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Продажи летних туров на отдых в Абхазии снизились на 20%. Об этом недавно сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин говорит, что не только по Абхазии продажи отдыха просели на 20%, но и по Сочи. Причина — нестабильная работа аэропорта Сочи, который является основным хабом для черноморских курортов. При режиме «Ковер» происходят задержки, переносы и даже отмены авиарейсов.

— Туристы оценивают перспективы отдыха не только в Абхазии, но и в Сочи — там снижение спроса аналогичное, также минус 20%. Несмотря на то, что в Абхазии с мая прошлого года работает аэропорт, количество рейсов и их география несопоставимы с сочинской авиагаванью. Полностью или даже частично аэропорт Сухум заменить аэропорт Сочи не может, — прокомментировал ситуацию вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. Но оказывается, причина не только в аэропортах. Подробности — в материале MSK1.RU.

Путин разрешил, но Абхазия пока не подтвердила

Главная причина падения спроса на отдых в Абхазии у россиян, как считают в АТОР, в том, что абхазская сторона не подтвердила возможность с мая въезд детям до 14 лет в Абхазию по свидетельству о рождении, хотя президент республики Бадра Гунба заявлял в начале апреля о том, что на подготовку новых правил въезда потребуется около месяца. Формально этот срок заканчивается в начале мая.

Напомним, с 20 января выезд несовершеннолетних россиян в Абхазию стал возможным только при наличии загранпаспорта. 2 апреля президент РФ Владимир Путин принял специальное решение сохранить для Абхазии на 2026–2027 годы возможность въезда для детей до 14 лет из России по свидетельству о рождении.

Семейных россиян в Абхазии в 2026 году будет на 30% меньше?

В АТОР объяснили, что ежедневно с многочисленными запросами о возвращении упрощенных правил въезда детей до 14 лет в Абхазию обращаются семейные пары россиян. Те, кто привык с детьми выезжать на пляжный тихий отдых в Абхазию, вынуждены пока отказаться от этого направления поездок.

В «Пегас Туристик» и в «Мультитур» сообщили, что количество бронирований семейных туристов с детьми до 14 лет на начало мая примерно на 30% ниже уровня прошлого года по причине длительного и затратного оформления загранпаспортов для детей, которое может занять до 3–4 месяцев, особенно при подаче не по месту прописки.

В Ассоциации туроператоров, как сказала Майя Ломидзе, ожидают официальных документов, подтверждающих право въезда детей в Абхазию без загранпаспорта, но пока их нет. При этом в Российском союзе туриндустрии дали информацию о том, что, согласно действующему порядку, дети до 14 лет могут пересекать границу по свидетельству о рождении при условии, что на документе будет поставлен штамп, подтверждающий гражданство Российской Федерации. Поставить штамп можно через запись на Госуслугах в офисе МФЦ по месту регистрации.

По цене поездки в Грецию

Падение спроса на отдых в Абхазии туроператоры связывают еще и с повышением цен на размещение и проезд на фоне снижения общей покупательной способности.

К примеру, в пик сезона (заезд 2 июля), по данным «Пегас Туристик», цена тура на двоих, включающего прямой перелет из Москвы в Сухум, с размещением в отеле 4 звезды «Абаата Пицунда» (без питания) — 125,3 тысячи рублей. В парк-отеле «Олимп» 3 звезды (полный пансион) — 118,8 тысячи рублей. В пятизвездочном отеле «Луиза» (полный пансион) — почти 153 тысячи рублей. Для сравнения — летний тур в Грецию на двоих (7 ночей) с перелетом из Москвы в отеле 3 звезды с завтраками — от 140–150 тысяч рублей.

Прямые авиарейсы до Сухума

Добраться до Абхазии в этом году можно не только из Сочи. Сухумский аэропорт принимает прямые авиарейсы из Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы и Ханты-Мансийска и без пересадок в республику можно доехать поездом Москва — Сухум или электропоездом «Диоскурия» из Сириуса. А с 30 апреля возобновился проезд по единому билету: «самолет+автобус» до городов Абхазии или «поезд+автобус». Перевозки по единому билету продлятся до конца сентября.

Привлекать туристов в Абхазию будут горнолыжным курортом

Заведующий отделом по туризму и экскурсиям Рицинского нацпарка Этлан Багателия, как сообщает радио Sputnik, рассказал, что сейчас в республике решили поднять проект советских времен — создание Абхазского горнолыжного курорта. В рамках прошедшего в апреле в Абхазии Международного экономического форума «Абхазия — инвестиции в будущее», определившего вектор экономического развития республики до 2030 года, реализация данного проекта получила новую возможность. На форуме были подписаны более 30 соглашений и меморандумов, в том числе в сфере развития туризма, инфраструктуры и транспортного сообщения.

— Очень отрадно, что к этому проекту вернулись вновь и есть некие перспективы, что курорт заработает, — сказал Багателия, пояснив, что для этого на территории Гагрского хребта природой созданы все условия.

Также в рамках форума президент Абхазии Бадра Гунба сказал, что в республике будут развивать различные направления туризма, чтобы турпоток был не только в летнее время, но и круглый год.