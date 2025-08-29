НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Лето Лето не прощается? Синоптики предупредили о смене погоды на выходные в Центральной России

Лето не прощается? Синоптики предупредили о смене погоды на выходные в Центральной России

Публикуем прогноз по дням

Синоптики предупредили о возвращении жары в регионы Центральной России

Последние выходные лета в Ярославской области выдадутся жаркими. Согласно прогнозу специалистов центра «Фобос», на Русскую равнину придет зной.

«Влияние экс-урагана „Эрин“ на погодные процессы на Европейской территории России будет более благотворным. На запад и северо-запад Русской равнины дотянется тёплый фронт вихря, и вслед за ним в область очага высокого давления, охватившего южную половину Европейской России, станет поступать воздух, который циклон захватил над Мексиканским заливом», — указано в прогнозе от 29 августа.

Потепление выйдет на пик 31 августа. При этом экстремальная жара продержится недолго. Уже в понедельник, 1 сентября, фронтальная волна будет смещаться. В Москве солнце разогреет до +29 градусов.

В пятницу, 29 августа, в Ярославле ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +14…+16 градусов, ветер юго-западный, умеренный. Вечером ожидается сильный дождь, температура — +12…+14 градусов.

Прогноз погоды в Ярославле по дням:

  • в субботу, 30 августа, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью: +12…+14 °C, днем: +21…+23 °C, ветер юго-западный, умеренный;

  • в воскресенье, 31 августа, прогнозируется ясная погода; ночью: +15…+17 °C, днем: +26…+28 °C, ветер юго-западный, умеренный;

  • в понедельник, 1 сентября, в течение суток — переменная облачность, небольшой дождь; ночью: +16…+18 °C, днем: +18…+20 °C, ветер западный, умеренный;

  • во вторник, 2 сентября, вновь ожидается переменная облачность; ночью: +13…+15 °C, днем: +17…+19 °C, ветер северо-западный, умеренный.

Актуальный прогноз также можно узнать на сервисе «Погода 76.RU».

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
