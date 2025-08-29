Лето не прощается? Синоптики предупредили о смене погоды на выходные в Центральной России

«Влияние экс-урагана „Эрин“ на погодные процессы на Европейской территории России будет более благотворным. На запад и северо-запад Русской равнины дотянется тёплый фронт вихря, и вслед за ним в область очага высокого давления, охватившего южную половину Европейской России, станет поступать воздух, который циклон захватил над Мексиканским заливом», — указано в прогнозе от 29 августа.