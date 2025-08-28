Накроет в ближайшие часы: ярославцев предупредили о резком ухудшении погоды

Ярославцев предупредили о резком ухудшении погода днем 28 августа. По данным министерства региональной безопасности, в течение 1-3 часов в регионе ожидается усиление порывов ветра до 12-17 метров в секунду. Непогода должна продержаться в Ярославской области до конца суток.
«Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Телефон экстренных служб: 112», — сообщили в министерстве.
По данным сервиса «Погода 76.RU», днем 28 августа в Ярославле — +18 градусов, которые ощущаются как +13. Ближайшей ночью ожидается ясная погода, температура — +7… +9 градусов.
В пятницу, 29 августа, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью — +7… +9 °С, днем — +17… +19 °С.
В субботу, 30 августа, прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь. Ночью — +12… +14 °С, днем — +24… +26 °С.
В воскресенье, 31 августа, в течение суток ожидается малооблачная погода. Температура ночью — +15… +17 °С, днем — +26… +28 °С.