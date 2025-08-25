НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Лето Санкт-Петербург замело снегом. Ждать ли подобного в Ярославле

Санкт-Петербург замело снегом. Ждать ли подобного в Ярославле

Публикуем экстренный прогноз на вечер 25 августа

1 261
1 комментарий
Санкт-Петербург замело снегом | Источник: «Фантанка.ру»

Санкт-Петербург замело снегом

Источник:

«Фантанка.ру»

Нетипичное для конца лета погодное явление обрушилось на Санкт-Петербург днем 25 августа — на улицах выпал снег. Очевидцы делятся в соцсетях кадрами заснеженных дорог.

Из-за погодных условий в городе объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие часы, по прогнозам синоптиков, ожидаются гроза, дождь, туман и усиление ветра.

Кадры из заснеженного Питера

Источник:

«Фантанка.ру»

Черные тучи нависли над Северной столицей | Источник: «Фантанка.ру»

Черные тучи нависли над Северной столицей

Источник:

«Фантанка.ру»

Некоторые районы Петербурга затопило из-за обильных осадков | Источник: «Фантанка.ру»

Источник:

«Фантанка.ру»

Погода в Ярославской области

Для ярославцев тоже выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды 25 августа. В ближайшие часы до 21:00 прогнозируется гроза с усилением порывов ветра до 15 м/с.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Телефон экстренных служб: 112», — сообщили в Министерстве региональной безопасности.

По данным специалистов центра «Фобос», в первую половину недели в регионе ожидается переменчивая погода с дождями. К концу месяца в регион вернется до +22 градусов тепла.

Прогноз по дням в Ярославской области также можно узнать в режиме онлайн на сервисе «Погода 76.RU».

Ждёте зиму?

Да, очень люблю снег и холода
Нет, ненавижу холода. Хочу, чтобы всегда было лето
Люблю все времена года
Мне всё равно
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Снег Санкт-Петербург Погода
Комментарии
1
Гость
31 минута
Никак она не изменится. Недалеким напомню, что Санкт-Петербург не в Ярославской области.
Читать все комментарии
