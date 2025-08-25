Санкт-Петербург замело снегом. Ждать ли подобного в Ярославле

Нетипичное для конца лета погодное явление обрушилось на Санкт-Петербург днем 25 августа — на улицах выпал снег. Очевидцы делятся в соцсетях кадрами заснеженных дорог.
Из-за погодных условий в городе объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие часы, по прогнозам синоптиков, ожидаются гроза, дождь, туман и усиление ветра.
Погода в Ярославской области
Для ярославцев тоже выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды 25 августа. В ближайшие часы до 21:00 прогнозируется гроза с усилением порывов ветра до 15 м/с.
«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Телефон экстренных служб: 112», — сообщили в Министерстве региональной безопасности.
По данным специалистов центра «Фобос», в первую половину недели в регионе ожидается переменчивая погода с дождями. К концу месяца в регион вернется до +22 градусов тепла.
Прогноз по дням в Ярославской области также можно узнать в режиме онлайн на сервисе «Погода 76.RU».
