Не увидим солнца? Какой будет погода в Ярославле и Центральной России в последнюю неделю лета

Неделя с 25 августа будет дождливой. Судя по прогнозу, в Ярославле ожидается преимущественно облачная погода с редкими прояснениями.

По данным экспертов центра «Фобос» в Центральной России наступили холодные августовские ночи. Температура начинает опускаться до +6°С.

Погода по дням

По прогнозу «Фобоса» в понедельник 25 августа ярославцев ожидает +17°С тепла днем и +10°С ночью с переменной облачностью и небольшим дождем.

В ночь на 26 августа столбики термометров упадут до +9°..11°С. Днем по ощущениям будет +13°..15°С и небольшой дождь.

В среду 27 августа ожидается ясная погода и осадки в виде дождя. Днем температура прогреется до +16°..18°С, а ночью опустится до +6°..8°С.

В четверг, 28 августа, метеорологи прогнозируют температуру воздуха от +13 до +15°С в дневное время и от +7 до +9°С ночью. Кроме того, ожидается усиление ветра с порывами до 12 м/с.

В течение суток 29 августа погода будет облачной и дождливой. Днем по прогнозу температура будет достигать +14°..16°С, а ночью опустится до +6°..8°С.

В субботу 30 августа также ожидается дождливая погода. И днем, и ночью температура будет держаться в районе +9°..11°С.

В последний летний день 31 августа придет потепление до +17°С. Однако погода все равно будет пасмурной. Ночью столбики термометров упадут до +11.