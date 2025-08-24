НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 744мм 63%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,75
EUR 93,63
«Пир на Волге». Онлайн-трансляция
Как подготовить ребенка к школе
Ярославский бренд покорил Россию
Программа «Пира на Волге»
Ядовитые растения Ярославской области
Ярославец — об отдыхе в Дагестане
Бизнесмен пожаловался губернатору
Новый автобус
В Ярославской области снимают кино
Лето Не увидим солнца? Какой будет погода в Ярославле и Центральной России в последнюю неделю лета

Не увидим солнца? Какой будет погода в Ярославле и Центральной России в последнюю неделю лета

Смотрим прогноз

243
Написать комментарий
Без зонта на улицу не выйдешь… | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUБез зонта на улицу не выйдешь… | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Без зонта на улицу не выйдешь…

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Неделя с 25 августа будет дождливой. Судя по прогнозу, в Ярославле ожидается преимущественно облачная погода с редкими прояснениями.

По данным экспертов центра «Фобос» в Центральной России наступили холодные августовские ночи. Температура начинает опускаться до +6°С.

Погода по дням

По прогнозу «Фобоса» в понедельник 25 августа ярославцев ожидает +17°С тепла днем и +10°С ночью с переменной облачностью и небольшим дождем.

В ночь на 26 августа столбики термометров упадут до +9°..11°С. Днем по ощущениям будет +13°..15°С и небольшой дождь.

В среду 27 августа ожидается ясная погода и осадки в виде дождя. Днем температура прогреется до +16°..18°С, а ночью опустится до +6°..8°С.

В четверг, 28 августа, метеорологи прогнозируют температуру воздуха от +13 до +15°С в дневное время и от +7 до +9°С ночью. Кроме того, ожидается усиление ветра с порывами до 12 м/с.

В течение суток 29 августа погода будет облачной и дождливой. Днем по прогнозу температура будет достигать +14°..16°С, а ночью опустится до +6°..8°С.

В субботу 30 августа также ожидается дождливая погода. И днем, и ночью температура будет держаться в районе +9°..11°С.

В последний летний день 31 августа придет потепление до +17°С. Однако погода все равно будет пасмурной. Ночью столбики термометров упадут до +11.

А еще мы недавно писали о том, каким будет бабье лето в 2025 году.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
Погода Дождь Город
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление