НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 755мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,77
EUR 93,06
Улицы под платные парковки
Установили новые дорожные камеры
Афиша на выходные
Где введут оценки за поведение
Заметили редкое насекомое
Построят третий мост через Волгу
Мошенничество с землей
Сбили 5-месячную девочку
Когда откроют уличный бассейн в «Термолэнде»
Что изменится в школах с 1 сентября
Лето Эксперт Активизировался главный аллерген лета: в Ярославской области началось цветение опасного растения

Активизировался главный аллерген лета: в Ярославской области началось цветение опасного растения

Как от него защититься

1 118
1 комментарий
Чем опасно цветение амброзии | Источник: Иван Высочинский / 26.RUЧем опасно цветение амброзии | Источник: Иван Высочинский / 26.RU

Чем опасно цветение амброзии

Источник:

Иван Высочинский / 26.RU

Россиян предупредили о начале цветения аллергенной амброзии — одного из самых опасных карантинных сорных растений, сообщает Россельхознадзор.

Наибольшую угрозу для людей представляет время с конца июля до середины сентября. В этот период легкая пыльца, переносимая ветром, проникает в глаза, дыхательные пути и носовые ходы, вызывая неприятные и опасные реакции организма:

  • слезотечение;

  • ухудшение зрения;

  • повышение температуры тела;

  • резкое воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей и даже приступы астмы. Особенно страдают дети.

Цветение амброзии больше присуще южным регионам России. Однако в Ярославской области этот сорняк также растет.

«Амброзия в условиях Ярославской области действительно цветет, обычно на обочинах дорог, на лугах и пустырях», — подтвердила 76.RU директор Ботанического сада ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Наталья Тремасова.

Амброзия — карантинный сорняк, один куст которого может дать до 150 тысяч семян, сохраняющих всхожесть до 40 лет.

На небольших участках лучше всего удалять растение с корнем. Согласно ФЗ № 206-ФЗ «О карантине растений», владельцы и пользователи земель обязаны уничтожать амброзию и сообщать о ее очагах в региональное управление Россельхознадзора.

Как отметила эксперт, амброзия опасна тем, что во время цветения выделяет огромное количество пыльцы, которая является сильным аллергеном.

«У чувствительных людей она может вызвать так называемую сенную лихорадку — насморк, кашель, зуд в глазах, затрудненное дыхание и другие проявления аллергии», — рассказала Наталья Тремасова.

Защититься от пыльцы амброзии очень трудно. Она переносится с ветром на большие расстояния и легко попадает в дыхательные пути.

«Единственное, что можно сделать, — минимизировать контакты в период активного цветения: по возможности не выходить на улицу в сухую ветреную погоду, закрывать окна, использовать очистители воздуха и обращаться к врачу при первых признаках аллергии», — добавила эксперт.

А вы аллергик?

Да
Нет
Свой вариант напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Цветение амброзии
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Сочувствую всем аллергикам, сам такой.....зато аллергики редко болеют онкологией
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление