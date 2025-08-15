Активизировался главный аллерген лета: в Ярославской области началось цветение опасного растения

Россиян предупредили о начале цветения аллергенной амброзии — одного из самых опасных карантинных сорных растений, сообщает Россельхознадзор.

Наибольшую угрозу для людей представляет время с конца июля до середины сентября. В этот период легкая пыльца, переносимая ветром, проникает в глаза, дыхательные пути и носовые ходы, вызывая неприятные и опасные реакции организма:

резкое воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей и даже приступы астмы. Особенно страдают дети.

Цветение амброзии больше присуще южным регионам России. Однако в Ярославской области этот сорняк также растет.

«Амброзия в условиях Ярославской области действительно цветет, обычно на обочинах дорог, на лугах и пустырях», — подтвердила 76.RU директор Ботанического сада ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Наталья Тремасова.

Амброзия — карантинный сорняк, один куст которого может дать до 150 тысяч семян, сохраняющих всхожесть до 40 лет.

На небольших участках лучше всего удалять растение с корнем. Согласно ФЗ № 206-ФЗ «О карантине растений», владельцы и пользователи земель обязаны уничтожать амброзию и сообщать о ее очагах в региональное управление Россельхознадзора.