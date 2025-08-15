Активизировался главный аллерген лета: в Ярославской области началось цветение опасного растения

Россиян предупредили о начале цветения аллергенной амброзии — одного из самых опасных карантинных сорных растений, сообщает Россельхознадзор.
Наибольшую угрозу для людей представляет время с конца июля до середины сентября. В этот период легкая пыльца, переносимая ветром, проникает в глаза, дыхательные пути и носовые ходы, вызывая неприятные и опасные реакции организма:
слезотечение;
ухудшение зрения;
повышение температуры тела;
резкое воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей и даже приступы астмы. Особенно страдают дети.
Цветение амброзии больше присуще южным регионам России. Однако в Ярославской области этот сорняк также растет.
«Амброзия в условиях Ярославской области действительно цветет, обычно на обочинах дорог, на лугах и пустырях», — подтвердила 76.RU директор Ботанического сада ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Наталья Тремасова.
Амброзия — карантинный сорняк, один куст которого может дать до 150 тысяч семян, сохраняющих всхожесть до 40 лет.
На небольших участках лучше всего удалять растение с корнем. Согласно ФЗ № 206-ФЗ «О карантине растений», владельцы и пользователи земель обязаны уничтожать амброзию и сообщать о ее очагах в региональное управление Россельхознадзора.
Как отметила эксперт, амброзия опасна тем, что во время цветения выделяет огромное количество пыльцы, которая является сильным аллергеном.
«У чувствительных людей она может вызвать так называемую сенную лихорадку — насморк, кашель, зуд в глазах, затрудненное дыхание и другие проявления аллергии», — рассказала Наталья Тремасова.
Защититься от пыльцы амброзии очень трудно. Она переносится с ветром на большие расстояния и легко попадает в дыхательные пути.
«Единственное, что можно сделать, — минимизировать контакты в период активного цветения: по возможности не выходить на улицу в сухую ветреную погоду, закрывать окна, использовать очистители воздуха и обращаться к врачу при первых признаках аллергии», — добавила эксперт.
