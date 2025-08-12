НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

с-з.

 751мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,87
EUR 92,86
В реке утонул «Лексус»
Пожар на предприятии
Памятник Екатерине II в Ярославле
Сколько стоит собрать ребенка в школу
До какого числа можно поступить на платку
Ярославцы - о платных парковках
Отремонтируют дорогу за 274, млн
Где остались места в 10-е классы
Ярославцы в Дагестане
Обзор популярного ТЦ
Лето Над Землей пройдет мощный звездопад Персеиды: будет ли он виден в Ярославской области

Над Землей пройдет мощный звездопад Персеиды: будет ли он виден в Ярославской области

Публикуем ответ эксперта

226
Написать комментарий
Звездопад Персеиды можно будет наблюдать с Земли | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Звездопад Персеиды можно будет наблюдать с Земли | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Звездопад Персеиды можно будет наблюдать с Земли

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ночь с 12 на 13 августа над Землей можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды. Ночное небо раскрасят сотни падающих звезд.

Будет ли видно редкое астрономическое явление в Ярославской области, рассказала 76.RU заведующая методическим отделом ГАУК ЯО «Центр имени В. В. Терешковой» Олеся Роменская.

«К сожалению, в этом году на максимум Персеид приходится почти полная Луна и лучшие условия для наблюдения уже прошли. Поэтому совсем далеко от города уезжать смысла нет: Луна слишком яркая и будет мешать наблюдениям», — поделилась с нами эксперт.

По словам Олеси Роменской, самое темное небо у нас в регионе можно увидеть в окрестностях Рыбинского водохранилища, в сторону деревни Борок.

«Впереди и другие метеорные потоки: например, метеоры можно будет наблюдать в безлунные ночи в декабре, когда будет максимум потока Геминиды, до 120 метеоров в час.

Персеиды — один из самых известных метеорных потоков, который можно наблюдать каждое лето. Он появляется, когда Земля проходит через след частиц, оставленных кометой Свифта-Туттля. Эти крошечные пылинки и камешки, сгорая в атмосфере нашей планеты, выглядят как яркие вспышки или падающие звезды.

Персеидами их назвали потому, что они появляются со стороны созвездия Персея. Звездопад Персеиды считается самым ярким, зрелищным и интенсивным астрономическим явлением лета. Его можно увидеть с земли даже невооруженным глазом без каких-либо оптических приборов.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Звездопад Персеиды
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды
Ангелина Скобелева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление