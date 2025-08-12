Над Землей пройдет мощный звездопад Персеиды: будет ли он виден в Ярославской области

В ночь с 12 на 13 августа над Землей можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды. Ночное небо раскрасят сотни падающих звезд.

Будет ли видно редкое астрономическое явление в Ярославской области, рассказала 76.RU заведующая методическим отделом ГАУК ЯО «Центр имени В. В. Терешковой» Олеся Роменская.

«К сожалению, в этом году на максимум Персеид приходится почти полная Луна и лучшие условия для наблюдения уже прошли. Поэтому совсем далеко от города уезжать смысла нет: Луна слишком яркая и будет мешать наблюдениям», — поделилась с нами эксперт.

По словам Олеси Роменской, самое темное небо у нас в регионе можно увидеть в окрестностях Рыбинского водохранилища, в сторону деревни Борок.

«Впереди и другие метеорные потоки: например, метеоры можно будет наблюдать в безлунные ночи в декабре, когда будет максимум потока Геминиды, до 120 метеоров в час.

Персеиды — один из самых известных метеорных потоков, который можно наблюдать каждое лето. Он появляется, когда Земля проходит через след частиц, оставленных кометой Свифта-Туттля. Эти крошечные пылинки и камешки, сгорая в атмосфере нашей планеты, выглядят как яркие вспышки или падающие звезды.

Персеидами их назвали потому, что они появляются со стороны созвездия Персея. Звездопад Персеиды считается самым ярким, зрелищным и интенсивным астрономическим явлением лета. Его можно увидеть с земли даже невооруженным глазом без каких-либо оптических приборов.