НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +19

3 м/c,

зап.

 751мм 83%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,87
EUR 92,86
В реке утонул «Лексус»
Пожар на предприятии
Памятник Екатерине II в Ярославле
Сколько стоит собрать ребенка в школу
До какого числа можно поступить на платку
Ярославцы - о платных парковках
Отремонтируют дорогу за 274, млн
Где остались места в 10-е классы
Ярославцы в Дагестане
Обзор популярного ТЦ
Лето Невидимые гости: почему в разгар сезона Сочи выглядит полупустым? — фото

Невидимые гости: почему в разгар сезона Сочи выглядит полупустым? — фото

Отдыхающие жалуются на дикие цены, транспортный коллапс и отсутствие былого уюта. Что случилось с главным курортом России

310
1 комментарий
Так прокатчики показывают туристам, что их время аренды инвентаря вышло | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUТак прокатчики показывают туристам, что их время аренды инвентаря вышло | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Так прокатчики показывают туристам, что их время аренды инвентаря вышло

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В этом году ждали настоящего наплыва отдыхающих — август традиционно пик сезона. Однако визуально на улицах Сочи людей заметно меньше, чем в отчетах мэрии. Где же все эти 200 000 человек, которые, по статистике, отдыхают сейчас в Сочи? Подробности — в материале SOCHI1.RU.

Пляж «Маяк» — тесно, но не от наплыва отдыхающих

На знаменитом пляже у маяка действительно тесно. Но дело, скорей, не в рекордном количестве отдыхающих, а в том, что пляж узкий. Шезлонги стоят впритык, зонты почти соприкасаются. Стоимость комплекта — 1250 рублей за день. Бунгало (шатёр) — 5000 рублей за день. Люди ютятся на камнях — отсюда ощущение массовости.

Стоит отойти от «Маяка» ближе к «Жемчужине», и пространства у воды становится больше. По-видимому туристам сюда лень идти и все останавливаются у Морпорта.

Пляжи возле бывшей гостиницы «Приморской» | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUПляжи возле бывшей гостиницы «Приморской» | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Пляжи возле бывшей гостиницы «Приморской»

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Все лучшие участки берега в Сочи заняты санаториями и загорожены заборами. Оставшиеся кусочки — тесные и неудобные. В трех районах курорта под пляжи благоустроено всего коло 20 км берега и это вместе с санаторскими, куда доступ закрыт.

Пляж «Маяк». Тут узко и тесно, поэтому кажется, что много людей | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUПляж «Маяк». Тут узко и тесно, поэтому кажется, что много людей | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Пляж «Маяк». Тут узко и тесно, поэтому кажется, что много людей

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

9 августа курорт встретил своего 5-миллионного гостя, что превышает показатели прошлого года. В мэрии утверждают, что турпоток растет. Визуально же променады Сочи полупустые, в кафе — безлюдно. Это притом что сейчас — пик сезона. Почему-то на пляжах нет ощущения, что «всё забито под завязку». Это подтверждают и сами туристы.

Набережная Сочи. Зимой людей и то больше | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUНабережная Сочи. Зимой людей и то больше | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Набережная Сочи. Зимой людей и то больше

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Игорь (Екатеринбург):

«Отдыхаем на Светлане. Сегодня решили сменить пляж, пришли сюда. Народу много, но не так, как в 2023-м. Видно, что некоторые боятся ехать из-за новостей. Зато вода кристальная — видно дно на глубине 3 метров. Дети в восторге».

Анна (Москва):

«Мы приехали в Сочи впервые за пять лет. Море потрясающее — теплое, чистое. Цены кусаются: аренда зонта и шезлонга — 1200 рублей в день, и, если честно, скучно. По вечерам ходим туда-сюда по берегу. Ни музыки, ни развлечений. Играют диджеи в кафе, но посидеть там дорого. Салаты по 700 рублей, кофе — 250 рублей».

Полупустые кафе | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUПолупустые кафе | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Полупустые кафе

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

 Наталья (Екатеринбург):

«Центральные пляжи Сочи — позор курорта. В Лазаревском еще можно найти нормальные участки, но в центре  — толкотня и завышенные цены. За те же деньги в Крыму — чище и комфортнее. В Сочи море теплей, чем там. И добираться легче. А так — Крым намного лучше. Я пожалела, что сюда приехала. Мои знакомые сдали билеты. Их испугали задержки в аэропорту. Я теперь думаю, что нужно было поступить также».

Мужчинам не с кем крутить курортные романы | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUМужчинам не с кем крутить курортные романы | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Мужчинам не с кем крутить курортные романы

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Прибрежные кафе действительно пустуют. У точек фастфуда, где цены пониже, есть люди. Туристы покупают бургеры за 250–300 рублей и пиво по 200. Полноценным такое питание не назовешь, зато экономно. Сидят где придется, едят купленное, радуются отдыху.

Народ есть там, где цены ниже | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUНарод есть там, где цены ниже | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Народ есть там, где цены ниже

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Чистота моря и эпидемиологическая обстановка

Местная детвора прыгает с перил в воду несмотря на запрещающие таблички. Вот кто отрывается на полную катушку.

Подростки нашли место для прыжков на центральном пляже в Сочи | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUПодростки нашли место для прыжков на центральном пляже в Сочи | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Подростки нашли место для прыжков на центральном пляже в Сочи

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Роспотребнадзор сообщает, что морская вода в Сочи безопасна. С начала года проведено 4,5 тысячи лабораторных проб — все в норме. Санитарная обстановка на курорте стабильная. По данным Роспотребнадзора, количество случаев ОРВИ и кишечных инфекций снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Скорая помощь принимает до 450 вызовов в сутки, что на 10% меньше, чем в аналогичный период 2024 года.

Вода сейчас +28 | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUВода сейчас +28 | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Вода сейчас +28

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Лето сдвинулось на осень — делаем ставки на Бархатный сезон

Этим летом погода преподнесла сюрпризы: июнь выдался необычно холодным, зато сентябрь обещает быть по-настоящему летним. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уверен, что бархатный сезон в этом году затянется как минимум до начала октября.

Море скоро закипит при такой температуре воздуха | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUМоре скоро закипит при такой температуре воздуха | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Море скоро закипит при такой температуре воздуха

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

«По нашим расчетам, бархатный сезон на черноморских курортах точно не закончится рано. Даже в первой декаде октября мы прогнозируем комфортные условия для отдыха. Вода в море очень теплая, а она, как известно, остывает гораздо медленнее воздуха», — заявил Вильфанд.

Тем, кому тесно на пляже, стремятся подальше от берега в море | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUТем, кому тесно на пляже, стремятся подальше от берега в море | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Тем, кому тесно на пляже, стремятся подальше от берега в море

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В мэрии Сочи тоже рассчитывают на продолжительный бархатный сезон. По данным главы города Андрея Прошунина, на сентябрь и октябрь уже забронировано 60% номерного фонда. Это говорит о том, что многие туристы предпочитают отдыхать в Сочи, когда спадает изнуряющая жара, но море остается теплым, а цены становятся более доступными.

Что ждет туристов осенью?

  • Цены ниже: отели предлагают скидки до 45% при раннем бронировании;

  • меньше людей: после 1 сентября основной поток семей с детьми сократится.

Зачем на пляже магазин шуб? | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUЗачем на пляже магазин шуб? | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Зачем на пляже магазин шуб?

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В августе всё реже попадаются красные люди и всё чаще&nbsp;— бронзовые | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUВ августе всё реже попадаются красные люди и всё чаще&nbsp;— бронзовые | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В августе всё реже попадаются красные люди и всё чаще — бронзовые

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Много туристов в Сочи?

Да
Нет
ПО ТЕМЕ
Оксана ВитязьОксана Витязь
Оксана Витязь
Журналист
Отдых в Сочи Лето в Сочи Пляжи в Сочи Август в Сочи Цена на отдых
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
39 минут
Это армяни с красным фдагом ?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление