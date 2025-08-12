Невидимые гости: почему в разгар сезона Сочи выглядит полупустым? — фото

Так прокатчики показывают туристам, что их время аренды инвентаря вышло Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В этом году ждали настоящего наплыва отдыхающих — август традиционно пик сезона. Однако визуально на улицах Сочи людей заметно меньше, чем в отчетах мэрии. Где же все эти 200 000 человек, которые, по статистике, отдыхают сейчас в Сочи? Подробности — в материале SOCHI1.RU.

Пляж «Маяк» — тесно, но не от наплыва отдыхающих

На знаменитом пляже у маяка действительно тесно. Но дело, скорей, не в рекордном количестве отдыхающих, а в том, что пляж узкий. Шезлонги стоят впритык, зонты почти соприкасаются. Стоимость комплекта — 1250 рублей за день. Бунгало (шатёр) — 5000 рублей за день. Люди ютятся на камнях — отсюда ощущение массовости.

Стоит отойти от «Маяка» ближе к «Жемчужине», и пространства у воды становится больше. По-видимому туристам сюда лень идти и все останавливаются у Морпорта.

Все лучшие участки берега в Сочи заняты санаториями и загорожены заборами. Оставшиеся кусочки — тесные и неудобные. В трех районах курорта под пляжи благоустроено всего коло 20 км берега и это вместе с санаторскими, куда доступ закрыт.

Пляж «Маяк». Тут узко и тесно, поэтому кажется, что много людей Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

9 августа курорт встретил своего 5-миллионного гостя, что превышает показатели прошлого года. В мэрии утверждают, что турпоток растет. Визуально же променады Сочи полупустые, в кафе — безлюдно. Это притом что сейчас — пик сезона. Почему-то на пляжах нет ощущения, что «всё забито под завязку». Это подтверждают и сами туристы.

Игорь (Екатеринбург):

«Отдыхаем на Светлане. Сегодня решили сменить пляж, пришли сюда. Народу много, но не так, как в 2023-м. Видно, что некоторые боятся ехать из-за новостей. Зато вода кристальная — видно дно на глубине 3 метров. Дети в восторге».

Анна (Москва):

«Мы приехали в Сочи впервые за пять лет. Море потрясающее — теплое, чистое. Цены кусаются: аренда зонта и шезлонга — 1200 рублей в день, и, если честно, скучно. По вечерам ходим туда-сюда по берегу. Ни музыки, ни развлечений. Играют диджеи в кафе, но посидеть там дорого. Салаты по 700 рублей, кофе — 250 рублей».

Наталья (Екатеринбург):



«Центральные пляжи Сочи — позор курорта. В Лазаревском еще можно найти нормальные участки, но в центре — толкотня и завышенные цены. За те же деньги в Крыму — чище и комфортнее. В Сочи море теплей, чем там. И добираться легче. А так — Крым намного лучше. Я пожалела, что сюда приехала. Мои знакомые сдали билеты. Их испугали задержки в аэропорту. Я теперь думаю, что нужно было поступить также».

Мужчинам не с кем крутить курортные романы Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Прибрежные кафе действительно пустуют. У точек фастфуда, где цены пониже, есть люди. Туристы покупают бургеры за 250–300 рублей и пиво по 200. Полноценным такое питание не назовешь, зато экономно. Сидят где придется, едят купленное, радуются отдыху.

Чистота моря и эпидемиологическая обстановка

Местная детвора прыгает с перил в воду несмотря на запрещающие таблички. Вот кто отрывается на полную катушку.

Подростки нашли место для прыжков на центральном пляже в Сочи Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Роспотребнадзор сообщает, что морская вода в Сочи безопасна. С начала года проведено 4,5 тысячи лабораторных проб — все в норме. Санитарная обстановка на курорте стабильная. По данным Роспотребнадзора, количество случаев ОРВИ и кишечных инфекций снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Скорая помощь принимает до 450 вызовов в сутки, что на 10% меньше, чем в аналогичный период 2024 года.

Лето сдвинулось на осень — делаем ставки на Бархатный сезон

Этим летом погода преподнесла сюрпризы: июнь выдался необычно холодным, зато сентябрь обещает быть по-настоящему летним. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уверен, что бархатный сезон в этом году затянется как минимум до начала октября.

«По нашим расчетам, бархатный сезон на черноморских курортах точно не закончится рано. Даже в первой декаде октября мы прогнозируем комфортные условия для отдыха. Вода в море очень теплая, а она, как известно, остывает гораздо медленнее воздуха», — заявил Вильфанд.

В мэрии Сочи тоже рассчитывают на продолжительный бархатный сезон. По данным главы города Андрея Прошунина, на сентябрь и октябрь уже забронировано 60% номерного фонда. Это говорит о том, что многие туристы предпочитают отдыхать в Сочи, когда спадает изнуряющая жара, но море остается теплым, а цены становятся более доступными.

Что ждет туристов осенью?

Цены ниже: отели предлагают скидки до 45% при раннем бронировании;

меньше людей: после 1 сентября основной поток семей с детьми сократится.

В августе всё реже попадаются красные люди и всё чаще — бронзовые Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU