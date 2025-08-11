Берегите урожай от инфекции: агроном объяснила, почему гниют тепличные помидоры

Чтобы получить урожай томатов, за помидорами нужно как следует следить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Одна из частых «томатных» проблем заключается в том, что помидоры в теплице начинают подгнивать. Агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Нурания Шарыгина объяснила, почему так происходит и как бороться с гнилью.

«Если в теплице стали подгнивать томаты, то, скорее всего, это заболевание фитофтороз. Развитию этой болезни способствуют излишняя влажность воздуха и низкие температуры», — объясняет агроном Нурания Шарыгина.

По словам специалиста, сначала фитофтора появляется на нижних листьях в виде пятен. С нижней стороны листьев формируются бурые пятна с беловатым налетом. Затем поражаются плоды, на которых тоже появляются пятна темно-бурого цвета. Поэтому, чтобы не дать развиться заболеванию, нужно проводить поливы в первой половине дня и делать проветривание, советует агроном.

Нурания Шарыгина рекомендует вообще днем не закрывать двери теплицы, а делать это только в ночное время. Если несмотря на все ваши старания в теплице сыро, тогда можно днем включить обогреватель. Попробовать таким образом уменьшить там влажность.

«Методов борьбы с фитофторозом существует много. Но сейчас надо применить средство моментального действия, то, что сразу сможет уничтожать возбудителей этих заболеваний», — говорит агроном.

Например, обработка томатов 3% перекисью водорода с железным купоросом. Рецепт очень экономичный и простой.

«Нужно взять 150 миллилитров 3% перекиси водорода и смешать с четвертью чайной ложки железного купороса. Хорошо перемешать и вылить в пять литров воды. Еще раз перемешать и обработать томаты. Работать смесь начинает сразу же, поэтому срока ожидания никакого нет», — объясняет специалист.

Если же хочется на длительное время защитить растения, то можно взять «Биопаг», советует Шарыгина. Средство экономично в своем использовании. Нужно взять всего 2 миллилитра, разбавить в литре воды и провести опрыскивание. Срок ожидания — пару дней.

«Если пятна на растениях начинают прогрессировать, то это тревожный сигнал, и фитофтора уже пришла в теплицу. Нужно как можно скорее собирать урожай, потому что вылечить сильно пораженные растения от фитофтороза невозможно, — рассказывает агроном. — Все пораженные листья удаляют, снимают даже зеленые плоды, а чтобы проникшая в плоды инфекция не развилась, их кладут в горячую воду температурой около 60 градусов на пару минут, после чего уже отправляют на дозревание. Даже немного пораженные плоды бесполезно отправлять на дозревание, они сгниют».