Хорошей погоды не ждите: какими будут выходные в Центральной России

В Ярославской области, как и во всей Центральной России на грядущих выходных будет дождливо. Об этом рассказали эксперты центра «Фобос».

Судя по их прогнозу, дожди будут кратковременными, постоянных ливней можно не ждать. Однако небо все время будет затянуто тучами.

«В выходные обстановка в атмосфере над Европейской Россией будет меняться мало. Фронтальные системы циклона по-прежнему будут дестабилизировать атмосферу над большей частью Русской равнины, провоцируя развитие кучево-дождевой облачности. <…>В Москве в ближайшие дни тоже не обойдётся без ливней и гроз, но осадки будут носить локальный и кратковременный характер и не помешают солнцу прогреть воздух, как и положено в это время года, до +22…+24 °С», — рассказали в «Фобосе».

По прогнозу, в начале новой недели облаков станет больше и температура понизится.

Погода по дням

По данным сервиса «Погода 76.RU» в ночь на субботу, 9 августа +13 °С, без осадков. С утра пройдут небольшие дожди, они сохранятся днем, а температура повысится до +20 °С.

Ночью воскресенья 10 августа +15 °С, переменная облачность без осадков. С утра вновь начнутся небольшие дожди. В течение дня потеплеет максимум до +19 °С.

Начало новой недели тоже будет дождливым. Утром 11 августа +14 °С, пасмурно с осадками, которые сохранятся в течение всего дня. максимальная температура днем — +21 °С.