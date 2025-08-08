НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, дождь

ощущается как +16

0 м/c,

 753мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,38
EUR 92,66
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Афиша на выходные
Врач пострадал в ДТП
Новый микрорайон
Платные парковки
Земля под застройку
Лавка в виде тысячерублевки
Реконструкция мусорного полигона
Лето Хорошей погоды не ждите: какими будут выходные в Центральной России

Хорошей погоды не ждите: какими будут выходные в Центральной России

Эксперты дали прогноз на ближайшие два дня

322
2 комментария
Какой будет погода на выходных | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКакой будет погода на выходных | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Какой будет погода на выходных

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области, как и во всей Центральной России на грядущих выходных будет дождливо. Об этом рассказали эксперты центра «Фобос».

Судя по их прогнозу, дожди будут кратковременными, постоянных ливней можно не ждать. Однако небо все время будет затянуто тучами.

«В выходные обстановка в атмосфере над Европейской Россией будет меняться мало. Фронтальные системы циклона по-прежнему будут дестабилизировать атмосферу над большей частью Русской равнины, провоцируя развитие кучево-дождевой облачности. <…>В Москве в ближайшие дни тоже не обойдётся без ливней и гроз, но осадки будут носить локальный и кратковременный характер и не помешают солнцу прогреть воздух, как и положено в это время года, до +22…+24 °С», — рассказали в «Фобосе».

По прогнозу, в начале новой недели облаков станет больше и температура понизится.

Погода по дням

По данным сервиса «Погода 76.RU» в ночь на субботу, 9 августа +13 °С, без осадков. С утра пройдут небольшие дожди, они сохранятся днем, а температура повысится до +20 °С.

Ночью воскресенья 10 августа +15 °С, переменная облачность без осадков. С утра вновь начнутся небольшие дожди. В течение дня потеплеет максимум до +19 °С.

Начало новой недели тоже будет дождливым. Утром 11 августа +14 °С, пасмурно с осадками, которые сохранятся в течение всего дня. максимальная температура днем — +21 °С.

Ранее в Министерстве региональной безопасности предупредили о грозе с ливнем, надвигающейся на Ярославскую область.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погода Дождь
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
50 минут
Что не нравится? Отличная погода, если прогноз сбудется, конечно.
Гость
47 минут
Шибаева, смотри что бы не смыло
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
«Все мои куклы немного странные, с дурнинкой»: гномов российской рукодельницы скупают по всему миру
Марина Митина
Мнение
Верхние мстят нижним? Пассажирка рассказала о своем кошмаре в поезде до Сочи
Оксана Витязь
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление