Лето Ярославскую область накроет грозой с ливнем. Когда

Непогода разгуляется на территории региона

Какой будет погода в Ярославской области | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКакой будет погода в Ярославской области | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Какой будет погода в Ярославской области

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области днем 8 августа будет бушевать гроза. Об этом рассказали в Министерстве региональной безопасности.

В отдельных районах области ненастье принесет с собой сильные дожди, ливни и порывистый ветер.

«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций», — предупредили в Министерстве региональной безопасности.

В ГУ МЧС рассказали, что в такую погоду вероятны обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе всех видов транспорта, обрушения широкопролетных и аварийных крыш зданий.

По данным сервиса «Погода 76.RU», днем в пятницу 8 августа ожидается +18 градусов, переменная облачность и небольшие дожди. К вечеру температура слегка опустится — до +17 градусов, осадков не ожидается.

Утром субботы, 9 августа +16 градусов, вновь ожидают небольшие дожди. Днем потеплеет до +20 градусов, переменная облачность, осадки сохранятся.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гроза Ливень Погода
Гость
23 минуты
Позорники! Ну, хоть снег и камнепад не обещают, и то ладно!
