Ярославскую область накроет грозой с ливнем. Когда

Какой будет погода в Ярославской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области днем 8 августа будет бушевать гроза. Об этом рассказали в Министерстве региональной безопасности.

В отдельных районах области ненастье принесет с собой сильные дожди, ливни и порывистый ветер.

«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций», — предупредили в Министерстве региональной безопасности.

В ГУ МЧС рассказали, что в такую погоду вероятны обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе всех видов транспорта, обрушения широкопролетных и аварийных крыш зданий.

По данным сервиса «Погода 76.RU», днем в пятницу 8 августа ожидается +18 градусов, переменная облачность и небольшие дожди. К вечеру температура слегка опустится — до +17 градусов, осадков не ожидается.