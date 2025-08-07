Накроет в ближайшие часы: на Ярославскую область надвигается ненастье

В Ярославской области прогнозируют ливень Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Жителей Ярославской области предупредили о надвигающейся непогоде. По информации Министерства региональной безопасности, в ближайшие часы ожидается сильный дождь. Предупреждение действует до 18 часов 7 августа.

«Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Телефон экстренных служб — 112», — сообщили власти.

Между тем в ярославском Гидрометцентре отметили, что вероятность ливней и гроз сохранится и в последующие два дня.

Прогноз погоды в Ярославской области по дням от Гидрометцента:

пятница, 8 августа: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью: +9…+14 градусов, днем: +17…+22 градуса;

суббота, 9 августа: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью: +9…+14 гр, днем: +17…+22 градуса;

воскресенье, 10 августа: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: + 22 градуса.