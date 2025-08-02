Грибной бум! Ярославцы похвастались корзинами лисичек. Фото

Грибники из Ярославской области пожаловались на отсутствие подберезовиков, подосиновиков и боровиков в лесах. При этом уже в начале августа можно собирать лисички и чернику.
«В Рыбинском районе столько черники и лисичек! Сезон пошел», — поделилась читательница 76.RU.
Местами можно наткнуться на огромные поляны лисичек.
Где собирать лисички в Ярославской области:
Борисоглебский район;
Гаврилов-Ямский район;
Даниловский район;
окрестности Углича;
Большесельский район.
Чем полезны лисички
Напомним, лисички традиционно входят в список полезных грибов. Они богаты каротиноидами, ферментами, стеролами и другими биологически активными веществами, благодаря которым эти грибы помогают поддержать иммунитет, борются с воспалениями, вирусами, микробами и токсинами. Кроме того, лисички эффективны при профилактике рака толстой кишки.
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Напоминаем, во время разбора с грибов нужно обязательно удалять землю, мох, листву и песок. Слишком загрязненные участки опытные грибники советуют срезать. Затем улов необходимо промыть под проточной холодной водой. После промывания дайте грибам обсохнуть.