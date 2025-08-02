Грибной бум! Ярославцы похвастались корзинами лисичек. Фото

Грибники предупреждают: охота на «лис» открыта Источник: Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com, Андрей Бойцов, Грибы Ярославской области / Vk.com

Грибники из Ярославской области пожаловались на отсутствие подберезовиков, подосиновиков и боровиков в лесах. При этом уже в начале августа можно собирать лисички и чернику.

«В Рыбинском районе столько черники и лисичек! Сезон пошел», — поделилась читательница 76.RU.

Местами можно наткнуться на огромные поляны лисичек.

Только посмотрите, какой улов Источник: Den Frolov, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

В лесах пошел слой лисичек Источник: Алексей Жуковский, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Такую корзину удалось собрать вдвоем в костромском направлении Источник: Андрей Бойцов, Грибы Ярославской области / Vk.com

Грибник Андрей очищал грибочки сразу Источник: Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

По словам ярославны Олеси, это единственный гриб, который ей удалось найти во время прогулки Источник: Олеся Черкасова, Грибы Ярославской области / Vk.com

Где собирать лисички в Ярославской области:

Борисоглебский район;

Гаврилов-Ямский район;

Даниловский район;

окрестности Углича;

Большесельский район.

Чем полезны лисички

Напомним, лисички традиционно входят в список полезных грибов. Они богаты каротиноидами, ферментами, стеролами и другими биологически активными веществами, благодаря которым эти грибы помогают поддержать иммунитет, борются с воспалениями, вирусами, микробами и токсинами. Кроме того, лисички эффективны при профилактике рака толстой кишки.

Ранее мы также публиковали памятку, где искать лесные дары.

В каких местах растут лисички Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

А вы уже ходили в лес в этом году? Источник: читатель 76.RU

Традиционно лисички растут полянками Источник: читатель 76.RU