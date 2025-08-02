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Лето Грибной бум! Ярославцы похвастались корзинами лисичек. Фото

Грибной бум! Ярославцы похвастались корзинами лисичек. Фото

Рассказываем, где точно можно собрать улов

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Грибники предупреждают: охота на «лис» открыта | Источник: Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com, Андрей Бойцов, Грибы Ярославской области / Vk.comГрибники предупреждают: охота на «лис» открыта | Источник: Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com, Андрей Бойцов, Грибы Ярославской области / Vk.com

Грибники предупреждают: охота на «лис» открыта

Источник:

Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com, Андрей Бойцов, Грибы Ярославской области / Vk.com

Грибники из Ярославской области пожаловались на отсутствие подберезовиков, подосиновиков и боровиков в лесах. При этом уже в начале августа можно собирать лисички и чернику.

«В Рыбинском районе столько черники и лисичек! Сезон пошел», — поделилась читательница 76.RU.

Местами можно наткнуться на огромные поляны лисичек.

Только посмотрите, какой улов | Источник: Den Frolov, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.comТолько посмотрите, какой улов | Источник: Den Frolov, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Только посмотрите, какой улов

Источник:

Den Frolov, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

В лесах пошел слой лисичек | Источник: Алексей Жуковский, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.comВ лесах пошел слой лисичек | Источник: Алексей Жуковский, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

В лесах пошел слой лисичек

Источник:

Алексей Жуковский, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Такую корзину удалось собрать вдвоем в костромском направлении | Источник: Андрей Бойцов, Грибы Ярославской области / Vk.comТакую корзину удалось собрать вдвоем в костромском направлении | Источник: Андрей Бойцов, Грибы Ярославской области / Vk.com

Такую корзину удалось собрать вдвоем в костромском направлении

Источник:

Андрей Бойцов, Грибы Ярославской области / Vk.com

Грибник Андрей очищал грибочки сразу | Источник: Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.comГрибник Андрей очищал грибочки сразу | Источник: Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Грибник Андрей очищал грибочки сразу

Источник:

Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

По словам ярославны Олеси, это единственный гриб, который ей удалось найти во время прогулки | Источник: Олеся Черкасова, Грибы Ярославской области / Vk.comПо словам ярославны Олеси, это единственный гриб, который ей удалось найти во время прогулки | Источник: Олеся Черкасова, Грибы Ярославской области / Vk.com

По словам ярославны Олеси, это единственный гриб, который ей удалось найти во время прогулки

Источник:

Олеся Черкасова, Грибы Ярославской области / Vk.com

Где собирать лисички в Ярославской области:

  • Борисоглебский район;

  • Гаврилов-Ямский район;

  • Даниловский район;

  • окрестности Углича;

  • Большесельский район.

Чем полезны лисички

Напомним, лисички традиционно входят в список полезных грибов. Они богаты каротиноидами, ферментами, стеролами и другими биологически активными веществами, благодаря которым эти грибы помогают поддержать иммунитет, борются с воспалениями, вирусами, микробами и токсинами. Кроме того, лисички эффективны при профилактике рака толстой кишки.

Ранее мы также публиковали памятку, где искать лесные дары.

В каких местах растут лисички | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаВ каких местах растут лисички | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

В каких местах растут лисички

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

А вы уже ходили в лес в этом году? | Источник: читатель 76.RUА вы уже ходили в лес в этом году? | Источник: читатель 76.RU

А вы уже ходили в лес в этом году?

Источник:

читатель 76.RU

Традиционно лисички растут полянками | Источник: читатель 76.RUТрадиционно лисички растут полянками | Источник: читатель 76.RU

Традиционно лисички растут полянками

Источник:

читатель 76.RU

Напоминаем, во время разбора с грибов нужно обязательно удалять землю, мох, листву и песок. Слишком загрязненные участки опытные грибники советуют срезать. Затем улов необходимо промыть под проточной холодной водой. После промывания дайте грибам обсохнуть.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Лисички Грибы Лес
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