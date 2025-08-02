Где искать лисички: с этой инструкцией вы соберете полные корзины

Пик сбора лисичек — август и начало сентября Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Сезон сбора грибов в самом разгаре. Настало время вооружиться корзинами, ведрами или хотя бы пакетом и отправиться в ближайший лес за грибами. Говорят, в этом году урожай выдался на славу. Но не так-то просто найти любимые грибы. У каждого вида есть потаенные места, где они прячутся. Сегодня расскажем, как отыскать вкусные и полезные лисички. Русское название гриб получил из-за сходства окраски с цветом меха лисы. Среди народных встречается также название — «петушок» или «петушки».

Как выглядит лисичка

Лисичка — гриб съедобный и вкусный, напоминает сложенный в обратную сторону зонтик. На вид он желтого или оранжевого цвета с воронкообразной шляпкой. Ее диаметр может быть от 3 до 7 сантиметров, а края часто закручены вниз. На срезе мякоть гриба белая или желтоватая, достаточно плотная, с приятным ароматом, напоминающим абрикос. Если перевернуть гриб, то с обратной стороны шляпки можно увидеть вертикальные складки. Ножка у гриба достаточно длинная — до 6–7 сантиметров, толщина — примерно в два пальца. Книзу она сужается.

Где растут лисички

Сезон сбора лисичек начинается в конце мая и продолжается вплоть до сентября, в зависимости от климата региона. Пик приходится на август. Микологи говорят, что за лисичками нужно отправляться в хвойный, березовый или смешанный лес. Как и многие грибы, они растут семьями или группами.

Лисички можно найти среди мха, в траве и под опавшими листьями. Хитрый гриб нуждается в контакте с корнями деревьев, иначе развиваться он не может. Поэтому лисички скрываются неподалеку от дубов, елок, сосен, осин и берез на влажной почве. Это для них идеальная среда. Бывает, что грибы растут на отдельных полянах или опушках. Но это скорее редкость.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

А еще лисички называют самыми чистыми грибами, они практически никогда не бывают червивыми, поскольку содержат в себе особое вещество — хитинманнозу. Считается, что для человека оно безвредно, а вот на паразитов действует негативно.

Как собирать лисички

Как и любые другие грибы, лисички лучше собирать после дождя, тогда они более сочные и ароматные. Лучше всего утром. Микологи говорят, чтобы вред, наносимый грибнице, был минимальным, лисички лучше не выдергивать и не срезать ножом, а аккуратно выкручивать. Тогда через какое-то время на этом месте снова появится грибная семейка.

Лисички хорошо переносят транспортировку, хоть на вид хрупкие. Но лучше не складывать их в пакет с другими грибами, более плотными по структуре. Иначе их можно помять. Не стоит собирать поврежденные грибы, которые уже начали засыхать или гнить. Если есть хоть малейшее сомнение в том, настоящая перед вами или ложная лисичка — лучше пройти мимо. Не стоит собирать грибы вблизи дорог или рядом с промышленной зоной. Там они могут накопить опасные вещества.

Чем полезны и вредны лисички

Лисички богаты клетчаткой, витаминами и микроэлементами. Благодаря биологически активным веществам хорошо поддерживают иммунитет, борются с воспалениями, вирусами, микробами и токсинами. Кроме этого, лисички способны улучшить состояние слизистых оболочек, особенно глаз, увлажняют их и делают устойчивыми к инфекционным заболеваниям.

При этом лисички могут нанести организму вред, если употреблять их в большом количестве. Специалисты рекомендуют съедать не более 250 граммов в неделю. Также эти грибы могут не слишком хорошо усваиваться организмом.

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