НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, дождь

ощущается как +21

2 м/c,

ю-з.

 752мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,33
EUR 91,71
Афиша на выходные
Отзыв на отдых на Урале
Ветер сорвал кровлю
Все хитрости для ремонта и строительства
Сколько стоит отдых в Грузии
Провальное благоустройство в парке
Строят военный городок
Работы в историческом здании
Новый водный маршрут
Кто будет строить третий мост
Лето Инструкция Где искать лисички: с этой инструкцией вы соберете полные корзины

Где искать лисички: с этой инструкцией вы соберете полные корзины

Берите сразу три — ни одна не останется пустой!

76
Написать комментарий
Пик сбора лисичек&nbsp;— август&nbsp;и начало сентября | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUПик сбора лисичек&nbsp;— август&nbsp;и начало сентября | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Пик сбора лисичек — август и начало сентября

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Сезон сбора грибов в самом разгаре. Настало время вооружиться корзинами, ведрами или хотя бы пакетом и отправиться в ближайший лес за грибами. Говорят, в этом году урожай выдался на славу. Но не так-то просто найти любимые грибы. У каждого вида есть потаенные места, где они прячутся. Сегодня расскажем, как отыскать вкусные и полезные лисички. Русское название гриб получил из-за сходства окраски с цветом меха лисы. Среди народных встречается также название — «петушок» или «петушки».

Как выглядит лисичка

Лисичка — гриб съедобный и вкусный, напоминает сложенный в обратную сторону зонтик. На вид он желтого или оранжевого цвета с воронкообразной шляпкой. Ее диаметр может быть от 3 до 7 сантиметров, а края часто закручены вниз. На срезе мякоть гриба белая или желтоватая, достаточно плотная, с приятным ароматом, напоминающим абрикос. Если перевернуть гриб, то с обратной стороны шляпки можно увидеть вертикальные складки. Ножка у гриба достаточно длинная — до 6–7 сантиметров, толщина — примерно в два пальца. Книзу она сужается.

Где растут лисички

Сезон сбора лисичек начинается в конце мая и продолжается вплоть до сентября, в зависимости от климата региона. Пик приходится на август. Микологи говорят, что за лисичками нужно отправляться в хвойный, березовый или смешанный лес. Как и многие грибы, они растут семьями или группами.

Лисички можно найти среди мха, в траве и под опавшими листьями. Хитрый гриб нуждается в контакте с корнями деревьев, иначе развиваться он не может. Поэтому лисички скрываются неподалеку от дубов, елок, сосен, осин и берез на влажной почве. Это для них идеальная среда. Бывает, что грибы растут на отдельных полянах или опушках. Но это скорее редкость.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

А еще лисички называют самыми чистыми грибами, они практически никогда не бывают червивыми, поскольку содержат в себе особое вещество — хитинманнозу. Считается, что для человека оно безвредно, а вот на паразитов действует негативно.

Как собирать лисички

Как и любые другие грибы, лисички лучше собирать после дождя, тогда они более сочные и ароматные. Лучше всего утром. Микологи говорят, чтобы вред, наносимый грибнице, был минимальным, лисички лучше не выдергивать и не срезать ножом, а аккуратно выкручивать. Тогда через какое-то время на этом месте снова появится грибная семейка.

Лисички хорошо переносят транспортировку, хоть на вид хрупкие. Но лучше не складывать их в пакет с другими грибами, более плотными по структуре. Иначе их можно помять. Не стоит собирать поврежденные грибы, которые уже начали засыхать или гнить. Если есть хоть малейшее сомнение в том, настоящая перед вами или ложная лисичка — лучше пройти мимо. Не стоит собирать грибы вблизи дорог или рядом с промышленной зоной. Там они могут накопить опасные вещества.

Чем полезны и вредны лисички

Лисички богаты клетчаткой, витаминами и микроэлементами. Благодаря биологически активным веществам хорошо поддерживают иммунитет, борются с воспалениями, вирусами, микробами и токсинами. Кроме этого, лисички способны улучшить состояние слизистых оболочек, особенно глаз, увлажняют их и делают устойчивыми к инфекционным заболеваниям.

При этом лисички могут нанести организму вред, если употреблять их в большом количестве. Специалисты рекомендуют съедать не более 250 граммов в неделю. Также эти грибы могут не слишком хорошо усваиваться организмом.

Как перебирать лисички

  1. Удалите землю, мох, листву и песок мягкой щеткой или тканью.

  2. Ножом срежьте слишком загрязненные или поврежденные участки ножек и шляпок.

  3. При сильных загрязнениях можно промыть грибы под холодной водой. Но не надо их замачивать. Лисички быстро впитывают влагу, теряя текстуру и вкус.

  4. После промывания дайте грибам обсохнуть.

  5. Храните лисички в холодильнике в открытом контейнере или бумажном пакете. Не используйте пластиковую упаковку с плотной крышкой — в ней грибы быстро сгниют.

    Ранее мы рассказывали, что можно приготовить из лисичек. Пять простых, но интересных рецептов вы найдете здесь.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Лисички Грибы Лето Лес Инструкция Еда
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
Верхние мстят нижним? Пассажирка рассказала о своем кошмаре в поезде до Сочи
Оксана Витязь
Журналист
Мнение
«Все мои куклы немного странные, с дурнинкой»: гномов российской рукодельницы скупают по всему миру
Марина Митина
Мнение
«Первый раз вижу летом такую пустующую Анапу». Туристка рассказала, как бюджетно отдохнула на курорте, куда все боятся ехать
Екатерина Железнова
Журналистка
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление