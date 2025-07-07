Сдались вам эти грузди: 7 самых полезных грибов по мнению врачей

Нам кажется, что все съедобные грибы вкусны и полезны, но есть те, что полезнее остальных Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»

Не так давно мы разбирались, какие грибы лучше не собирать, а теперь настало время поговорить о тех, что нужно собирать в первую очередь. Потому что по сравнению с остальными представителями грибного царства они считаются самыми полезными. Ведь еда необходима нам не только для того, чтобы желудок забить, а чтобы еще и кое-чего хорошего для организма из нее извлечь. И как раз в грибах есть уникальные элементы, благодаря которым они становятся незаменимыми на столе и в рационе.



Что полезного есть в грибах

Какие грибы вы бы ни выбрали, в них точно будут содержаться клетчатка, антиоксиданты, витамины, минералы и другие полезные для здоровья питательные вещества. А главный грибной элемент — белок.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

По словам врачей, содержащиеся в грибах элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, укрепляют костную ткань, благотворно воздействуют на кроветворение.



— Углеводы в грибах представлены пищевыми волокнами. Это способствует снижению уровня глюкозы в крови, поэтому грибы могут быть полезны людям с сахарным диабетом, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Кроме того, в грибах есть белки лектины, которые обеспечивают противоопухолевый эффект. Эти «ловушки для опухолевых клеток» активно исследуются в онкологии. Но это не значит, что нужно налегать на грибы, чтобы обезопасить себя от рака. Лектины имеют свойство накапливаться в организме, а большое их скопление вызывает острую аутоиммунную реакцию.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



По информации Роспотребнадзора, содержащийся в грибах витамин D положительно влияет на наше настроение и поддерживает здоровье костей. Витамины группы В необходимы организму для сохранения энергетического баланса. Медь важна для поддержания сил и активности. Селен полезен для мочевого пузыря.

Кроме того, все грибы содержат клетчатку, которая помогает снизить уровень холестерина, поддерживает здоровье сердца и пищеварительной системы, и калий, благотворно влияющий на состояние сердечно-сосудистой системы. Также она помогает поддерживать оптимальный баланс сахара в крови, что снижает риск развития сахарного диабета второго типа.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Кроме того, при высокой пищевой ценности грибы практически не содержат калорий, что пригодится тем, кто подумывает о диете или просто следит за своим весом. Нет в них и холестерина, так как это продукт растительного происхождения. Зато есть много питательных веществ, что позволяет долгое время не чувствовать голода.

Теперь самое время перейти к грибам, которые врачи и Роспотребнадзор считают наиболее полезными.

Вешенки

Вешенки будут полезны при профилактике заболеваний сердца и сосудов, ассоциированных с атеросклерозом — потому что они способны уменьшать концентрацию холестерина в крови. Кроме того, вешенки помогают предотвращать некоторые хронические заболевания и полезны в борьбе с хроническими воспалениями. В частности, они способны блокировать рост и деление злокачественных клеток толстого кишечника, молочных желез у женщин и простаты — у мужчин.



Шампиньоны

Когда шампиньоны стали широко продавать в каждом продуктовом магазине, за ними закрепилась слава «пустых» грибов. И эта слава — совершенно дурная.



Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

— Шампиньоны снимают головные боли, улучшают память, мыслительные процессы и другую деятельность головного мозга, — говорит психотерапевт-диетолог Анна Ивашкевич. — Их регулярное употребление препятствует развитию стресса, депрессии, неврозов. Полезные свойства шампиньонов отображаются на состоянии волос, ногтей. Грибы помогают поддерживать молодость, красоту как изнутри, так и снаружи. Они улучшают состояние кожи, насыщают ее влагой, придают эластичность, препятствуют преждевременному старению.



Анна Ивашкевич — психотерапевт-диетолог, консультант сервиса здорового питания и сервиса комплексного ассесмента состояния здоровья человека.



Благодаря низкой калорийности шампиньонов (27 ккал на 100 граммов продукта) их используют в составе многих диет. При этом человек получает все необходимые микроэлементы, витамины и белки.



А еще в шампиньонах мало натрия, поэтому их можно есть при повышенном артериальном давлении, стойкой гипертонии, ожирении и в других случаях, когда в силу медицинских показателей надо есть меньше соли.



Белый гриб

В Роспотребнадзоре говорят, что некоторые исследования показывают: белые грибы благотворно влияют на иммунитет. Это происходит в том числе благодаря пребиотикам, которыми богаты грибы. Эти вещества активизируют рост полезных бактерий в кишечнике.



Кроме того, белые грибы считаются одним из лучших стимуляторов пищеварения, они положительно влияют на здоровье кожи, волос и ногтей, в них содержатся вещества с тонизирующими и противоопухолевыми свойствами. То есть он поможет повысить иммунитет и замедлить развитие злокачественных опухолей.



При этом перед приготовлением белые грибы рекомендуют засушить (тогда усваивается до 80% белка) или вовсе употреблять их в виде порошка (так сохраняются полезные свойства).



Сморчки

Сморчки ценят прежде всего за вкусовые качества и за то, что они хороши в любом виде — хоть свежие, хоть сушеные, хоть замороженные. При этом мы не всегда задумываемся, что кроме приятного вкуса у сморчков есть много полезных свойств.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Помимо витаминов, железа, кальция, калия, натрия, фосфора и магния, сморчки содержат редкие полисахаридные вещества, которые делают эти грибы прекрасным противотромбозным и антиварикозным средством. Считается, что сморчки улучшают состав крови, укрепляют сосудистую систему, повышают уровень гемоглобина.

Кроме того, сморчки применяют для стимулирования лактации и снижения проявления токсикоза, улучшения работы ЖКТ и ускорения метаболизма и выделения желудочного сока, восстановления мышечной ткани, повышения иммунитета и улучшения обменных процессов в клетках и тканях, а также улучшения функций головного мозга и выведения токсинов.

Шиитаке

Шиитаке — второй по распространенности съедобный гриб в мире. Хотя он считается исключительно азиатским продуктом, в России этот гриб тоже растет. Особенно часто его можно встретить на Дальнем Востоке. О пользе шиитаке говорят его альтернативные названия — «эликсир жизни», «гриб вечной молодости», «король грибов».

По данным Роспотребнадзора, этот гриб содержит много белка (26% от сухого веса, или 13 г белка на 100 г), что порой делает его равноценным заменителем рыбы или мяса. Также в нем содержится линолевая кислота, некоторые витамины и минералы: В2, В6, В12, С, D, калий, фосфор, магний.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Кроме того, в шиитаке содержатся вещества, обладающие иммуномодулирующими, гиполипидемическими и антимикробными свойствами (антибактериальными и противовирусными), этот гриб полезен для сердца и кровеносных сосудов, для пищеварительной системы и, возможно, обладает противоопухолевыми свойствами.

Активные ингредиенты шиитаке могут защитить ДНК от окислительного стресса — метаболического состояния, при котором в организме вырабатывается слишком много свободных радикалов, что приводит к повреждению здоровых тканей и клеток организма и может привести к развитию заболеваний или появлению признаков преждевременного старения. Одно из таких полезных веществ — эритаденин, соединение, которое может понизить уровень холестерина и поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Шиитаке также уникален тем, что содержит все восемь незаменимых аминокислот. Эти аминокислоты являются строительными блоками для белков и не синтезируются организмом, поэтому должны поступать с пищей.



— Одним из самых известных и наиболее исследованных активных ингредиентов гриба шиитаке является лентинан, — говорят в Роспотребнадзоре. — Это полисахарид, также известный как бета-D-глюкан, представляющий собой сложный углевод. Известно, что он благотворно влияет на кровяное давление и борется со свободными радикалами. Ряд исследований in vitro демонстрируют, что лентинан может предупреждать повреждение хромосом, вызванное противораковым лечением. Считается, что этот полисахарид может стимулировать иммунную систему для борьбы с раком, особенно в отношении рака желудка и толстой кишки.

Чага

Древесные грибы применяют для укрепления иммунитета, профилактики злокачественных опухолей, улучшения течения гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.



Обратите внимание: чага несовместима с некоторыми лекарствами (особенно с теми, что влияют на вязкость крови) и противопоказана при мочекаменной болезни. Перед употреблением лучше посоветоваться с врачом.



Лисички

Лисички (особенно белые) богаты каротиноидами, ферментами, стеролами и другими биологически активными веществами, благодаря которым эти грибы помогают поддержать иммунитет, борются с воспалениями, вирусами, микробами и токсинами. Также лисички эффективны при профилактике рака толстой кишки.



Кстати, если вы большое любитель лисичек, но уже не знаете, что из них приготовить, то как раз на этот случай у нас есть 5 простых, но интересных рецептов.

Кому нельзя есть грибы

Несмотря на все свои полезные свойства, у грибов есть свои противопоказания. В основном из-за того, что продукт это трудноперевариваемый. Винить в этом можно грибную клетчатку — хитин.

— Он не переваривается и затрудняет доступ к пищеварительным сокам, — говорит Галина Барташевич. — Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.

