Таких в России всего два: в Ярославле пришвартовался теплоход-колесник. Разглядываем его каюты

Мимо Ярославля прошел колесный теплоход «Аурум» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Под конец июня в Ярославле пришвартовался колесный теплоход «Аурум». Необычное ярко-зеленое судно привлекло внимание горожан.

«Какой красочный теплоход!» — пишет наша читательница.

В отделке палуб «Аурума» использовали козырьки желтого цвета, само судно выкрашено в зеленый.

Что известно о теплоходе «Аурум»

В России всего два колесных теплохода проекта ПКС-180 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Круизный теплоход-колесник ПКС-180 «Аурум» был собран на производственной площадке «Лотос» в Астрахани и спущен на воду в Нижнем Новгороде в июне 2024 года. Длина судна составляет 82,6 метра, ширина — 13,83 метра. Автономность по запасам топлива — 14 суток. Это трехпалубный теплоход, рассчитанный на 180 пассажиров, брат-близнец аналогичного теплохода по названием «Золотое кольцо».

Особенность судна в частности заключается в плоскодонной конструкции, это позволяет ему заходить в средние и малые реки, а также проходить под мостами. На теплоходе обустроены каюты с террасами и джакузи, солярий на солнечной палубе, ресторан, бары, СПА-салон, тренажерный зал и детский клуб. По информации Южного центра судостроения и судоремонта Объединенной судостроительной корпорации, судовладелец «Аурума» — ООО «Речсервис» (входит в ГК «ГАМА»).

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Согласно описанию с сайта круизной компании «Гама», в каждом номере-каюте есть двуспальные кровати, холодильник, кондиционер, сейф, санузел с халатами и феном. Отдыхающих встречают приветственным коктейлем. Система питания на судне по системе «шведский стол».

В носовой части теплохода обустроена частная зона с каютами категории «Сюьт с террасой». На верхней палубе можно забронировать делюкс с балконом. На средней палубе — «делюкс с балконом». На главной палубе — помимо кают категории «делюкс с балконом», есть полулюкс для маломобильных пассажиров.

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Теплоходы «Аурум» и «Золотое кольцо» курсируют по кольцевому историческому маршруту «Московской кругосветки» по Волге, Оке и Москва-реке. Водный машрут пролегает через города: Нижний Новгород — Кострома — Ярославль — Углич — Москва — Стоянка у Московского Кремля — Москва (ЮРВ) — Константиново — Рязань — Касимов — Муром — Павлово — Нижний Новгород.

Сколько стоят круизы на теплоходе «Аурум»

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Круиз с 31 июля по 8 августа с трехразовым питанием и посещением десяти локаций на двоих взрослых в каюте «Сьют с террасой» обойдется в 586 тысяч рублей, «Делюкс с балконом» будет стоить 366 тысяч рублей. Чуть дешевле будет стоить «Делюкс с балконом на средней палубе — 325 тысяч рублей.

Экскурсии оплачиваются отдельно — стоимость в зависимости от программы от 700 до 5000 рублей. При оплате до начала круиза билет будут стоить дешевле.

По Волге также курсирует аналогичный теплоход под названием «Золотое кольцо» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В частности, туристам предлагается посетить обзорную экскурсию по Ярославлю с посещением шоу-макета «Золотое кольцо» за 2100 рублей (до начала круиза) или за 2550 (при плате на теплоходе). Трехчасовая автобусная экскурсия по Угличу обойдется в 700 рублей до начала круиза или в 1000 рублей в круизе.

Экскурсия по родине поэта Сергея Есенина в селе Константиново и Рязани — 5 тысяч рублей до начала круиза и 6 тысяч в момент.