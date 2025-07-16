«Подобного мы больше не увидим»: климатолог дал прогноз на вторую половину лета, осень и зиму в России

Климатолог объяснил погоду в России летом 2025 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лето 2025 года для многих в России воспринимается как холодное, особенно на фоне последних лет, полных аномальной жары. Но, как объясняет климатолог Владимир Клименко, это субъективное восприятие, и за ним — серьезные климатические сдвиги.

В этом материале разбираемся, почему лето ощущается прохладным, хотя на самом деле оно теплое, что нас ждет в июле и августе 2025 года и почему настоящих морозных зим больше не будет.

Это лето на самом деле нормальное

Весь мир, включая Россию, живет по климатической норме 1991–2020 годов. Это средние показатели температуры, осадков, давления и других параметров за последние 30 лет. И на фоне этих значений нынешнее лето «абсолютно нормальное», отмечает заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН Владимир Клименко.

«В июне было 8–10 действительно холодных дней, но люди уже забыли, что начало июня было довольно теплым, — в беседе с 76.RU отметил эксперт. — Лето 2024 года было аномально теплое. Сейчас обычное, даже внезапно посетившая нас в начале июля сильная тепловая волна с ежедневными аномалиями температуры до +8 градусов пока эту оценку не изменила».

Климатолог подчеркивает, что последние годы на климат сильно влияет глобальное потепление.

«Нынешнее лето, которое в начале июня многим показалось прохладным, в 70-х годах воспринималось бы как очень теплое. Да потому что за последние 50 лет средняя температура летних сезонов в европейской России повысилась почти на два с половиной градуса. А это с точки зрения климатологии очень много», — объяснил Владимир Клименко.

Почти два с половиной градуса — это как если бы мы виртуально переехали на полторы тысячи километров южнее. Живя в Москве или Ярославле, не сходя с места, мы сейчас фактически наслаждаемся климатом Донецка или Приазовья 70-х годов. Владимир Клименко заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН Владимир Клименко

Именно поэтому людям нынешние «нормальные» температуры кажутся холодными: они уже адаптировались к аномальной жаре последних лет — ведь три из пяти самых жарких летних сезонов за последние 200 лет произошли почти подряд — в 2021, 2022 и 2024 годах.

Почему в Москве лето жарче ощущается

Климат в мегаполисе устроен иначе, и это особенно ощущается летом. Владимир Клименко объясняет, что жара в Москве значительно усиливается по сравнению с пригородами или относительно небольшими городами вроде Ярославля. Это связано с так называемым городским эффектом: в плотной застройке тепло аккумулируется асфальтом, зданиями и транспортом. Особенно сильна жара в пределах Третьего транспортного кольца, где температура может быть на 3–4 градусов выше, чем официально сообщается.

«Если вам говорят по радио, что в Москве +28 градусов, то в центре, например на Балчуге, недалеко от Кремля, могут быть все +30–32 градуса», — отмечает климатолог Владимир Клименко.

Официальные данные по температуре в Москве берутся с опорной метеостанции на ВДНХ — в зеленом, тенистом массиве. Там всегда прохладнее, чем в каменных джунглях центра. Эксперт отмечает, что, когда вы слышите прогноз, знайте: он не отражает климат всей Москвы, особенно центральной ее части.

«ВДНХ — это не Москва в привычном понимании. В центре города совсем другой климат. Мы давно имеем детальные данные по разным районам Москвы. Есть станции и в самых жарких точках — вроде того же Балчуга. И все они показывают: реальная жара куда сильнее, чем кажется по прогнозу», — подчеркивает ученый.

Какая погода будет зимой

По расчетам Клименко, вторая половина лета 2025 года будет умеренно теплой — на 1–1,5 градуса выше нормы, что вписывается в его ранние прогнозы.

Не ожидается погодных сюрпризов и предстоящей зимой: она будет теплее обычной, но холоднее прошлогодней.

«Я уверенно в каждом интервью говорю: жители России, вы никогда больше не встретитесь с очень холодными зимами. Последняя такая зима была в 1987 году. В тот год средняя температура января была -17,5 градуса, а зимы в целом — -10,5 градуса. Это значит, что как минимум неделю-две стояли тридцатиградусные морозы. Но ничего подобного мы больше не увидим. Никогда. Ну, по крайней мере, в ближайшие 200–250 лет — это я вам гарантирую. А что будет дальше — уже трудно предсказать», — отметил климатолог.

Температуры зимой повышаются примерно в три раза быстрее, чем летом. Например, в январе 2025 года средняя температура в Москве оказалась положительной: +0,2 градуса. Как отметил климатолог, это соответствует климатической норме Берлина. Средняя температура всей зимы в этом году в столице России составила -2,3 градуса. Поэтому, даже если в такие зимы случаются холодные дни, в целом зима всё равно остается значительно теплее, чем раньше.

По мнению эксперта Владимира Клименко, человечество слишком быстро адаптируется к новым условиям, если они кажутся ему благоприятными, в этом случае охотно воспринимает их как норму. Именно поэтому даже незначительное похолодание вызывает панические комментарии.

Беда в том, что не все климатические изменения благоприятны. Жители Мальдив или Кирибати и многих других райских уголков проклинают глобальное потепление, в бессилии наблюдая, как их острова неумолимо погружаются в океан с подъемом его уровня. Владимир Клименко заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН Владимир Клименко