«Может убить несколько тысяч»: климатолог предупредил жителей Центральной России об опасном явлении

Жителей Центральной России предупредили о затяжной тепловой волне Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Климатолог Владимир Клименко предупредил жителей Центральной России о приближении тепловой волны. Аномально жаркая погода началась 8 июля и продержится ориентировочно 6–8 дней. Она захватит территории от Ярославля до Астрахани.

«Строгого определения тепловой волны не существует. Но от всемирной метеорологической организации есть рекомендации: тепловой волной называется явление, когда пять дней подряд температура превышает норму на пять или больше градусов», — объяснил в беседе с 76.RU заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН Владимир Клименко.

Температура воздуха ежедневно превышает норму на 5–6 градусов, а в некоторые дни — возможно, и на 7–8 градусов. Владимир Клименко климатолог, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН

Как отметил Владимир Клименко, статистически установлено, что тепловые волны — достаточно опасный период для людей. Во время тепловых волн велика вероятность увеличения количества смертей.

«Самая страшная тепловая волна в истории России за последние пять столетий случилась в 2010 году. Она длилась 55 дней и, по официальным данным, унесла жизни около 60 тысяч человек. 33 дня подряд в Москве максимальная температура превышала отметку в +30 °C, — отметил Клименко. — К сожалению, в этом году она тоже может убить несколько тысяч человек. Заболеваемость, смертность, даже вспышки самоубийств, насилие, преступность сильно зависят от температуры, лишь только она превышает определенный порог. В наших широтах это +25… +27 °C».

С 23 июня по 2 июля 2025 года случилась рекордно жесткая тепловая волна в Центральной и Западной Европе, она превзошла печально известную волну 2003 года. Еще несколько дней назад даже в отдельных районах Германии стояла 40-градусная жара, а абсолютный рекорд был зафиксирован в испанской Уэльве, где термометры показали +46 °C. По официальным данным, опубликованным 9 июля, в Европе жара унесла 2300 жизней. Современная метеорология считает, что если иметь в виду человеческие потери, то тепловые волны являются самым опасным природным явлением.