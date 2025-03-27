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Лето эксперт «Будет очень неприятным»: чего ждать россиянам от погоды летом 2025 года

«Будет очень неприятным»: чего ждать россиянам от погоды летом 2025 года

Публикуем прогноз от климатолога Владимира Клименко

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21 комментарий
Погода на лето 2025 года | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПогода на лето 2025 года | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Погода на лето 2025 года

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Лето 2025 года обещает быть жарким. Климатологи уже дают первые прогнозы, основываясь на глобальных тенденциях.

Что будет влиять на погоду, и какие сюрпризы может подготовить природа? Рассказал в эксклюзивном интервью 76.RU заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН Владимир Клименко.

Погода на лето 2025 года

После аномально теплой зимы в 2024–2025 году погода не перестанет удивлять. По прогнозу климатолога, лето в Центральной России ожидается жарким и долгим.

«На мой взгляд, предстоящее лето способно поразить не столько жарой, сколько продолжительностью. Полагаю, что лето начнется еще в мае, причем с температурами, присущими летнему сезону, и продлится дольше, чем обычно, минимум до середины сентября», — отметил климатолог.

<p>Владимир Клименко </p><p>Владимир Клименко </p>

Если в Москве средняя температура летом составляет 18,2 градуса, в июле этот показатель выше — 19,6, то в 2025 году в Европейской части Центральной России будет теплее на 1–2 градуса.

Владимир Клименко

климатолог, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН

При этом климатолог отмечает, что по температурным значениям лето 2025 года рекорды не побьет. Оно будет жарким, но не аномальным.

«По моим представлениям, нынешнее лето вряд ли войдет в десятку самых жарких за всю историю инструментальных наблюдений в нашей стране. То есть через 20–30 лет его никто не вспомнит. Но это не значит, что оно будет очень обычным. Температура летом 2025 года будет существенно выше нормы, но не будет иметь экстремальных показателей», — объяснил ученый Владимир Клименко.

Что касается Урала, Сибири и Дальнего Востока, то там сложится аналогичная ситуация, что и в Европейской части страны. Среднесуточная температура воздуха в летний период будет на 1–2 градуса выше нормы. Жарко будет и на Юге России.

«Лето за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке, я полагаю, будет очень неприятным в том смысле, что оно будет жарким и пожароопасным, — отметил климатолог. — Я считаю, что и в южных регионах страны лето будет довольно теплым, но для человека, живущего в Москве или в Ярославле, оно, конечно, будет очень жарким. Потому что оно будет, опять-таки, на 1–2 градуса выше климатической нормы».

Климатические нормы со временем изменяются. На данный момент действующей нормой во всем мире, включая Россию, является интервал 1991–2020 годов, от которого проводятся все расчеты.

<p>Владимир Клименко </p><p>Владимир Клименко </p>

Лето будет выше нормы, но не рекордно жарким.

Владимир Клименко

климатолог, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН

Ожидаются две тепловые волны

Как отметил климатолог, жаркое лето, которое ожидается в этом году, непосредственно связано с глобальным потеплением. Помимо того, что в 2025 году среднесуточная температура летом будет выше на 1–2 градуса, а сам летний сезон продлится дольше обычного, глобальное потепление также повлияет на количество тепловых волн. В этом году прогнозируется две такие волны.

Тепловая волна — это период в пять дней, когда температура воздуха превышает нормы на 3 и более градуса. Это явление считается опасным. В этот период нередко фиксируется увеличение случаев смертности.

«С развитием глобального потепления, количество тепловых волн возрастает. В прошлом году в Центральной России было две тепловых волны. Но они очень тяжело переносились. Первая началась еще в конце мая и закончилась в начале июня. Вторая была в конце июня, в начале июля. Две тепловые волны в Центральной России — это практически норма», — отметил климатолог Владимир Клименко.

Также, по прогнозу климатолога, лето 2025 года может оказаться засушливым, с недостатком осадков.

Любите жаркое лето?

Да-а-а
Нет, мне больше нравится прохлада
Я люблю жару, но если переживать ее на пляже, а не в офисе
Свой вариант напишу в комментариях
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
21
Гость
4 часа
Климатологи не перестают удивлять! В начале января они обещали необычайно снежными конец января и февраль. В общем, лето будет летом. Самая лучшая в мире работа, несёшь пургу, за которую ещё и зарплату выплачивают и ответственности ни какой.
Гость
4 часа
Если синоптики говорят, что лето будет жарким, то стоит ждать холодного лета. Про зиму они тоже говорили, что будет очень снежной, результат мы помним
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