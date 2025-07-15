Лакомство влетит в копеечку? Сравниваем цены на ягоды на рынках Ярославля

Обзор ягод на рынках в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сезон ягод в самом разгаре. На ярославских рынках вовсю продают и лесные, и садовые дары. Внешне ягоды так и манят купить их, но цены порой могут кусаться.

Мы решили зайти на Угличский и Ленинский рынки и посмотреть, что предлагают местные продавцы и сколько будут стоить ягоды.

Угличский рынок

Вход на Угличский рынок заставлен торговыми рядами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В основном ягодами торгуют в павильонах на улице. Черешни много и она разных размеров. Минимальная цена за кило — 450-500 рублей. Чем больше ягода, тем выше цена. Самая крупная стоит 1000 рублей за килограмм.

С клубникой ситуация такая же. Чем крупнее, тем дороже. На Угличском рынке можно купить кило от 500 рублей до 1000 рублей.

Других ягод у продавцов навалом. Ежевика, малина и голубика стоят примерно одинаково — от 900 до 1200 рублей за килограмм. Одной из самых дешевых ягод оказалась вишня — 300-500 рублей за килограмм.

У дачников можно найти черную и красную смородину, чернику, клубнику. Иногда попадается лесная земляника.

черная смородина: 100-150 рублей за стакан, 450-500 рублей за килограмм;

красная смородина: 100 рублей за стакан, 300-350 рублей за килограмм;

клубника: 250 рублей за стакан, 750 рублей за килограмм;

черника: 400 рублей за стакан;

земляника: 600 рублей за стакан.

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На самом рынке продаются замороженные ягоды. Клубника и малина всего на 100-200 рублей дешевле, чем свежие ягоды. Другие замороженные ягоды обойдутся даже дороже. Свежую черную смородину у дачников можно купить за 500 рублей, а в замороженном виде она стоит 730 рублей за кило.

Ленинский рынок

Теперь проверим Ленинский рынок. Ассортимент тот же, что и на Угличском. Продают в основном в контейнерах или пластиковых стаканах.

Возле Ленинского рынка кипит торговля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ассортимент у дачников с ценами:

черешня — 500 рублей за килограмм;

черная смородина — 250-300 рублей за стакан;

красная смородина — 150 рублей за стакан;

клубника — 250 рублей стакан, 400-600 рублей кило;

малина — 350 рублей стакан, 500 рублей лоток;

крыжовник — 450 рублей за кило;

ежевика — 1300 рублей за кило;

голубика — 800 рублей за кило;

вишня — 350 рублей за кило.

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Внутри рынка на некоторых ценниках приписывают слова «мед», «бомба», «супер», как бы намекая на вкус ягод. Средние цены:

ежевика — 180 рублей за 100 грамм или 300 рублей за стакан;

малина — 200 рублей за стакан;

голубика — 800-1000 рублей за килограмм;

клубника — 400-650 рублей за килограмм;

черешня — 530-650 рублей за килограмм;

черная смородина — 250 рублей за стакан;

красная смородина — 250 рублей за стакан;

вишня — 430 рублей за килограмм.