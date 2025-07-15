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Лакомство влетит в копеечку? Сравниваем цены на ягоды на рынках Ярославля

Показываем, что продают и сколько стоит

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9 комментариев
Обзор ягод на рынках в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбзор ягод на рынках в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обзор ягод на рынках в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сезон ягод в самом разгаре. На ярославских рынках вовсю продают и лесные, и садовые дары. Внешне ягоды так и манят купить их, но цены порой могут кусаться.

Мы решили зайти на Угличский и Ленинский рынки и посмотреть, что предлагают местные продавцы и сколько будут стоить ягоды.

Угличский рынок

Вход на Угличский рынок заставлен торговыми рядами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВход на Угличский рынок заставлен торговыми рядами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вход на Угличский рынок заставлен торговыми рядами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В основном ягодами торгуют в павильонах на улице. Черешни много и она разных размеров. Минимальная цена за кило — 450-500 рублей. Чем больше ягода, тем выше цена. Самая крупная стоит 1000 рублей за килограмм.

550 рублей стоит небольшая черешня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU550 рублей стоит небольшая черешня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Цена возрастает от размера ягоды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦена возрастает от размера ягоды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Стоимость за кило черешни доходит до 1000 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтоимость за кило черешни доходит до 1000 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С клубникой ситуация такая же. Чем крупнее, тем дороже. На Угличском рынке можно купить кило от 500 рублей до 1000 рублей.

Клубника стоит от 500 до 1000 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКлубника стоит от 500 до 1000 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Других ягод у продавцов навалом. Ежевика, малина и голубика стоят примерно одинаково — от 900 до 1200 рублей за килограмм. Одной из самых дешевых ягод оказалась вишня — 300-500 рублей за килограмм.

На прилавках лежат ежевика и малина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа прилавках лежат ежевика и малина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Килограмм голубики стоит в пределах 1000 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКилограмм голубики стоит в пределах 1000 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Вишня одна из самых дешевых | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВишня одна из самых дешевых | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У дачников можно найти черную и красную смородину, чернику, клубнику. Иногда попадается лесная земляника.

  • черная смородина: 100-150 рублей за стакан, 450-500 рублей за килограмм;

  • красная смородина: 100 рублей за стакан, 300-350 рублей за килограмм;

  • клубника: 250 рублей за стакан, 750 рублей за килограмм;

  • черника: 400 рублей за стакан;

  • земляника: 600 рублей за стакан.

В основном здесь продают все, что соберут в огороде и в лесу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ основном здесь продают все, что соберут в огороде и в лесу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Практически у каждого дачника продается черная смородина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрактически у каждого дачника продается черная смородина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Так же стоят стаканы с клубникой и черникой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак же стоят стаканы с клубникой и черникой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Кило клубники обойдется в 750 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКило клубники обойдется в 750 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Стакан объемом 0,5 литра с земляникой стоит&nbsp;— 600 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтакан объемом 0,5 литра с земляникой стоит&nbsp;— 600 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Дачники собрали много ягод | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДачники собрали много ягод | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Черную смородину продают по 450-500 рублей за килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерную смородину продают по 450-500 рублей за килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На самом рынке продаются замороженные ягоды. Клубника и малина всего на 100-200 рублей дешевле, чем свежие ягоды. Другие замороженные ягоды обойдутся даже дороже. Свежую черную смородину у дачников можно купить за 500 рублей, а в замороженном виде она стоит 730 рублей за кило.

Замороженные ягоды выглядят менее аппетитно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗамороженные ягоды выглядят менее аппетитно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Некоторые ценники на замороженные ягоды значительно выше, чем на свежие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые ценники на замороженные ягоды значительно выше, чем на свежие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Но здесь можно найти облепиху, клюкву и бруснику | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо здесь можно найти облепиху, клюкву и бруснику | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ленинский рынок

Теперь проверим Ленинский рынок. Ассортимент тот же, что и на Угличском. Продают в основном в контейнерах или пластиковых стаканах.

Возле Ленинского рынка кипит торговля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВозле Ленинского рынка кипит торговля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Возле Ленинского рынка кипит торговля

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Ассортимент у дачников с ценами:

  • черешня — 500 рублей за килограмм;

  • черная смородина — 250-300 рублей за стакан;

  • красная смородина — 150 рублей за стакан;

  • клубника — 250 рублей стакан, 400-600 рублей кило;

  • малина — 350 рублей стакан, 500 рублей лоток;

  • крыжовник — 450 рублей за кило;

  • ежевика — 1300 рублей за кило;

  • голубика — 800 рублей за кило;

  • вишня — 350 рублей за кило.

Ягоды в стаканах стоят от 150 рублей до 300 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯгоды в стаканах стоят от 150 рублей до 300 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Стакан малины стоит&nbsp;— 350 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтакан малины стоит&nbsp;— 350 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Килограмм черешни стоит&nbsp;— 500 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКилограмм черешни стоит&nbsp;— 500 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Продается и вишня. 350 рублей за килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПродается и вишня. 350 рублей за килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Клубнику можно купить за 400-600 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКлубнику можно купить за 400-600 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В лотках продают голубику, малину и ежевику | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ лотках продают голубику, малину и ежевику | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Крыжовник стоит&nbsp;— 450 рублей за килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКрыжовник стоит&nbsp;— 450 рублей за килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри рынка на некоторых ценниках приписывают слова «мед», «бомба», «супер», как бы намекая на вкус ягод. Средние цены:

  • ежевика — 180 рублей за 100 грамм или 300 рублей за стакан;

  • малина — 200 рублей за стакан;

  • голубика — 800-1000 рублей за килограмм;

  • клубника — 400-650 рублей за килограмм;

  • черешня — 530-650 рублей за килограмм;

  • черная смородина — 250 рублей за стакан;

  • красная смородина — 250 рублей за стакан;

  • вишня — 430 рублей за килограмм.

Внутри в так же найдете прилавки с ягодами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнутри в так же найдете прилавки с ягодами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Цены примерно одинаковые | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦены примерно одинаковые | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Черешню продают от 530 рублей до 650 рублей за кило | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерешню продают от 530 рублей до 650 рублей за кило | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Кило вишни можно купить за 430 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКило вишни можно купить за 430 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Кустовые ягоды продают в стаканах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКустовые ягоды продают в стаканах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Клубнику продают по 420 рублей за килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКлубнику продают по 420 рублей за килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Есть на 20 рублей дешевле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть на 20 рублей дешевле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Голубики полные ящики. За кило просят 800-1000 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГолубики полные ящики. За кило просят 800-1000 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Комментарии
9
Ярпортал
1 час
В лесу собирайте, не переплачивайте
Гость
1 час
Недоступно пенсионеру совсем. Дожились.
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