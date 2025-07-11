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Лето Над Ярославлем взошла гигантская алая Луна. Что это было

Над Ярославлем взошла гигантская алая Луна. Что это было

Публикуем эффектный фоторепортаж

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6 комментариев
Над Россией взошла красная Луна | Источник: Подслушано в Ярославле / TelegramНад Россией взошла красная Луна | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Над Россией взошла красная Луна

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

В ночь на 11 июля над Ярославской областью, как и другими регионами России, взошла алая Луна. Полнолуние в июле называют Оленьим из-за того, что примерно в это время самцы оленей, успевшие сбросить рога, начинают отращивать новые.

Изначально название «Оленья Луна» появилось благодаря североамериканским индейцам, со временем термин разошелся далеко за пределами Америки.

Наибольшего размера Луна достигает после заката или утром перед рассветом: в этот момент спутник опускается близко к горизонту. Красный оттенок у нее появился благодаря тому, что свет, отраженный от Луны, проходит через особенно плотные слои атмосферы.

Луна была довольно яркая | Источник: читатель 76.RUЛуна была довольно яркая | Источник: читатель 76.RU

Луна была довольно яркая

Источник:

читатель 76.RU

Такой цвет объясняется тем, что Луна проходит слишком близко к горизонту — тогда ее свет проходит через массы воздуха, пыли и пара, а потому краснеет.

Предлагаем полюбоваться эффектными кадрами алой Луны над Волгой.

«Когда смотришь на это чудо, становится не по себе и я думаю, многие не спали в этот день», — подписала фото наш читательница Елена.

Луна так и норовила заглянуть в окна | Источник: Елена, читатель 76.RUЛуна так и норовила заглянуть в окна | Источник: Елена, читатель 76.RU

Луна так и норовила заглянуть в окна

Источник:

Елена, читатель 76.RU

Этой ночью Луна освещала собой все вокруг | Источник: Наталья, читатель 76.RUЭтой ночью Луна освещала собой все вокруг | Источник: Наталья, читатель 76.RU

Этой ночью Луна освещала собой все вокруг

Источник:

Наталья, читатель 76.RU

Луна становится красной после заката и перед рассветом | Источник: Подслушано в Ярославле / TelegramЛуна становится красной после заката и перед рассветом | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Луна становится красной после заката и перед рассветом

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

Этой ночью можно было разглядывать кратеры Луны | Источник: Артем Белов, читатель 76.RUЭтой ночью можно было разглядывать кратеры Луны | Источник: Артем Белов, читатель 76.RU

Этой ночью можно было разглядывать кратеры Луны

Источник:

Артем Белов, читатель 76.RU

Ранее мы также публиковали объяснение невролога о том, как полнолуние влияет на здоровье человека.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Луна Полнолуние Астрономическое явление
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Комментарии
6
Гость
52 минуты
"Что это было" Это была просто луна.
Гость
1 час
Ни когда такого не было. И вот опять.
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