Схитрил с закормом и вытащил 20 кило улова: ярославец поделился секретом удачной рыбалки в Волге

Рыбак из Ярославля достал 20 кило улова из Волги Источник: читатель 76.RU Максим, Кирилл Поверинов / 76.RU

Читатель 76.RU из Ярославля Максим похвастался удачной рыбалкой. Ему удалось вытащить из Волги 20 килограммов улова. Рыбак нашел место в часе езды от города, где посиделки с удочкой завершились удачно.

«На месте оказались после полудня, это дало возможность спокойно разобраться с местом и подготовить снасти. Течение на Волге присутствовало, что давало неплохие надежды на улов. Для усиления эффекта добавил в закорм перловку и горох, заранее окрашенные пищевым красителем, а также кукурузу и живой компонент. Крупная и яркая фракция должна привлечь внимание рыбы», — рассказал Максим.

Рыба стала активной поздно ночью Источник: читатель 76.RU Максим, Кирилл Поверинов / 76.RU

Максим рыбачил до утра следующего дня. По его словам, рыба стала активнее к утру. За пару часов удалось выловить несколько крупных лещей.

«К утру в садке уже плавали несколько крепких лещей, а также несколько подлещиков, но не обошлось в этот раз и без мелочи. Из насадки, лещ сегодня предпочитал хороший пучок мотыля и два белых опарыша», — рассказал Максим.

Итогом рыбалки стал улов в 20 килограммов лещей и подлещиков. Максим планирует повторить опыт на Волге.