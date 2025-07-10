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Лето Схитрил с закормом и вытащил 20 кило улова: ярославец поделился секретом удачной рыбалки в Волге

Схитрил с закормом и вытащил 20 кило улова: ярославец поделился секретом удачной рыбалки в Волге

Он уезжал недалеко от города

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14 комментариев
Рыбак из Ярославля достал 20 кило улова из Волги | Источник: читатель 76.RU Максим, Кирилл Поверинов / 76.RUРыбак из Ярославля достал 20 кило улова из Волги | Источник: читатель 76.RU Максим, Кирилл Поверинов / 76.RU

Рыбак из Ярославля достал 20 кило улова из Волги

Источник:

читатель 76.RU Максим, Кирилл Поверинов / 76.RU

Читатель 76.RU из Ярославля Максим похвастался удачной рыбалкой. Ему удалось вытащить из Волги 20 килограммов улова. Рыбак нашел место в часе езды от города, где посиделки с удочкой завершились удачно.

«На месте оказались после полудня, это дало возможность спокойно разобраться с местом и подготовить снасти. Течение на Волге присутствовало, что давало неплохие надежды на улов. Для усиления эффекта добавил в закорм перловку и горох, заранее окрашенные пищевым красителем, а также кукурузу и живой компонент. Крупная и яркая фракция должна привлечь внимание рыбы», — рассказал Максим.

Рыба стала активной поздно ночью | Источник: читатель 76.RU Максим, Кирилл Поверинов / 76.RUРыба стала активной поздно ночью | Источник: читатель 76.RU Максим, Кирилл Поверинов / 76.RU

Рыба стала активной поздно ночью

Источник:

читатель 76.RU Максим, Кирилл Поверинов / 76.RU

Максим рыбачил до утра следующего дня. По его словам, рыба стала активнее к утру. За пару часов удалось выловить несколько крупных лещей.

«К утру в садке уже плавали несколько крепких лещей, а также несколько подлещиков, но не обошлось в этот раз и без мелочи. Из насадки, лещ сегодня предпочитал хороший пучок мотыля и два белых опарыша», — рассказал Максим.

Итогом рыбалки стал улов в 20 килограммов лещей и подлещиков. Максим планирует повторить опыт на Волге.

А вы рыбачите на Волге?

Да, и зимой и летом
Рыбачу, но редко
У меня другие места
Не люблю рыбалку
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Комментарии
14
Гость
1 час
Замечательное хобби!
Гость
52 минуты
Очередной голодающий. Нарушил нормы вылова рыбой из отравленной Волги и хвастается.
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