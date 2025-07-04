«Пройдем через череду потеплений и похолоданий»: вернется ли в Россию летняя жара — большой прогноз

Прогноз погоды на июль от синоптика Александра Шувалова Источник: Кирилл Поверинов

Наступил второй месяц лета, но погода в некоторых регионах России далеко не июльская: дожди, грозы и холод. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда наступит жара.

В этом материале публикуем подробный прогноз погоды на месяц для всей России.

Прогноз для Центральной России

В Центральных регионах России ожидается умеренно теплый июль. Холодное начало отнюдь не задает тон всему месяцу.

«Циклон, который висел над Центральной Россией, быстро заполняется и сменяется гребнем высокого давления, начинается тяга с юго-запада. Поэтому в целом мы пройдем через череду потеплений и похолоданий, но начиная уже со следующей недели, с 7 июля, температура будет нежаркой, но вполне июльской», — отметил в беседе с 76.RU Александр Шувалов.

В средней полосе ожидается около +25 градусов. Причем на востоке, в Поволжье, с начала следующей недели возможно +30 градусов, а в Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе с 7–8 июля прогнозируется повышение температуры до +35…+40 градусов. Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео»

Однако стоит отметить, что жара не коснется регионов центральной части Европейской части страны.

«В центральной части ожидается умеренно теплая погода с кратковременными дождями и достаточным количеством осадков в пределах климатической нормы в июле. Днем температура воздуха в среднем будет доходить до +25 градусов», — поделился синоптик.

Погода на Урале и в Сибири

В отличие от Центральной России на Урале и в Сибири июнь был жаркий. В Новосибирске, Омске, Красноярске и Барнауле первый месяц лета закончился с существенным повышением среднемесячной температуры и дождями. В июле резких изменений погоды не ожидается.

«В июле на Урале и в Сибири опять ожидается положительная аномалия температуры — +25… +30. Конечно, не обойдется без затоков более прохладных воздушных масс, но эти периоды будут кратковременными. Основное время будет хорошая, очень теплая погода», — подытожил синоптик Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что холодная погода в июле, скорее всего, установится на севере Европейской части России и в Якутии. По его словам, в Европейской части температура будет в пределах +15… +20 градусов, в частности в Архангельске и Сыктывкаре. В Якутии, например в Мирном и Вилюйске, ожидается от +13 до +18 градусов. При этом возможны кратковременные потепления, однако существенными их назвать нельзя.

Погода на Дальнем Востоке

По прогнозу синоптика, на Дальнем Востоке также ожидается жаркая летняя погода.

«На юге Дальнего Востока — Амурская область, юг Хабаровского края — прогнозируется жаркая погода +25… +30 градусов, а в континентальной части Приморья и в Амурской области в отдельные дни до +32… +33 градусов», — отметил синоптик.

Погода на юге

Лето началось в южных регионах страны с прохлады. Ранее туристы жаловались на затяжные дожди и холодное море. Однако в июле ситуация изменится.

«До конца этой недели, 5–6 июля, на юге потеплеет до +23…+29 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди. Осадки в основном концентрируются в горных районах. В степной части тоже могут быть, но очень локально. Затем с начала следующей недели, с 7 по 9 июля, +30… +35 градусов, а потом температура может еще увеличиться до +38… +39 градусов. Это не исключено ни в Краснодаре, ни в Ростове-на-Дону.