Вы уверены, что делаете это правильно? Агроном объяснила, как срывать клубнику с куста

Ягоды клубники нужно защищать не только от вредителей, но и от птиц Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Вот и начинается долгожданный сезон сбора одной из самых популярных ягод у дачников — клубники. При этом кусты не перестают развиваться, пускают усы, дают новые цветы. А на ягодки появляются новые претенденты. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина объяснила, как правильно собирать урожай и защищать его от птиц и вредителей.

Когда обрезать усы у клубники

Куст клубники можно травмировать, если отрывать усы руками Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Садовая земляника сейчас активно готовится к плодоношению. Но наращивает не только вкусные ягодки, но и дает усы — вегетативные отростки. С их помощью растение размножается, что дачник может использовать в своих интересах. Но если сейчас дать кусту наращивать именно усы, то можно остаться с мелким и невкусным урожаем, так как ресурсы растения ограничены.

— Усы нужно удалять своевременно. Сейчас нужно срезать все лишнее. Для этого лучше всего использовать секатор. Если просто рвать их из куста, то можно повредить растение или совсем его неосторожно удалить, — предупредила агроном Людмила Шубина.

Во время срезки усов стоит также удалить все пожелтевшие и поврежденные листья, чтобы урожай был здоровым. Стоит также прополоть грядку и аккуратно подрыхлить землю, особенно если на участке было много дождей.

Как защитить клубнику

Серьезный урон урожаю может нанести долгоносик. Это самый распространенный и грозный вредитель садовой земляники. Если его стало очень много, то придется обрабатывать кусты карбофосом, но только после полного окончания плодоношения.

Долгоносик откладывает свои яйца в бутоны, которые еще не расцвели, и в это время нужно вручную стряхивать вредителя, например, в пакет. Такая ручная обработка поможет избавиться до 70% от популяции жука.

Агроном подчеркнула, что сбор долгоносика лучше всего проводить примерно до 10:00, до того, как насекомое уйдет с листиков на кладку.

— Долгоносик откладывает яйца в будущие бутоны, которые еще не расцвели. Как только эта фаза наступает, и мы знаем, что есть долгоносик на участке — нужно не лениться. Каждый день придется стряхивать жука и убирать с огорода, — отметила агроном.

Стоит также опрыскать кусты раствором горчицы. На литр потребуется 2-3 столовых ложки молотой горчицы. Опрыскивать листья нужно либо рано утром до восхода солнца, либо вечером. Такой раствор может отпугнуть вредителя.

Птицы также могут нанести серьезный урон ягодам. Воробьи, скворцы, сороки, голуби, грачи — большинство пернатых не откажется от сладкого угощения. Уберечь урожай могут помочь специальные сетки или укрывной материал. Их можно набросить на дуги или колышки. Важно, чтобы материал пропускал солнце, воздух и воду.

Среди других мер защиты — блестящие предметы, которые будут бликовать на солнце и создавать иллюзию движения, а также колокольчики и огородные пугала.

Как получить усы для новых кустов

Новые розетки можно укоренять на грядке или в отдельных стаканчиках Источник: Евгения Глинчикова / NGS.RU











Грядки клубники нужно регулярно обновлять. Средний срок жизни и хорошего плодоношения куста — 4-5 лет. После этого урожайность резко снижается.

— Нужно каждый год подсаживать новые кусты и тогда не будет проблем с ягодой, — отметила агроном. — Для этого можно покупать рассаду, выращивать ее самому из семян или брать побеги. Розетка, полученная от усов сможет плодоносить уже на следующий год.

Для размножения стоит выбирать розетки первого порядка. Ус может дать и две, и даже три розетки, но после первой нужно все обрезать, иначе посадочный материал будет слабее. Розетку можно укоренить сначала на грядке, а можно отрезать и разместить в рассадном горшочке. Для размножения стоит выбрать 3-4 самых перспективных куста и оставить на каждом 3-4 уса.

Как правильно собирать клубнику

Отщипывать ягоду нужно с плодоножкой Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В сборе клубники главное — аккуратность. Нужно бережно относиться к кустам и не дергать со всей силы за ягодки.

— Нужно отщипнуть ягодку с плодоножкой. Здесь ничего сложного нет, только кропотливый и методический труд, — отметила специалист. — Обязательно нужно убирать с куста подгнившие и поврежденные ягодки.

Чем подкормить малину во время цветения

Не стоит забывать и о другой популярной садовой ягоде — малине. Сейчас ей требуется поддержка. Если растение вовремя подкормить, то это улучшит качество урожая. Ранней весной кусты нужно было подкормить мочевиной — азот был важен для наращивания зеленой массы.

Во время подготовки к цветению и при цветении особую роль играют калий и фосфор. Для подкормок можно использовать сернокислый калий и суперфосфат двойной в дозах, указанных на упаковке. Удобрения нужно вносить только после основного полива.