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Еда Наступил сезон лесной земляники: где в Ярославской области искать ароматную ягоду

Наступил сезон лесной земляники: где в Ярославской области искать ароматную ягоду

Биолог рассказала, к каким местам стоит приглядываться

75
1 комментарий
В лесах начала расти земляника | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВ лесах начала расти земляника | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В лесах начала расти земляника

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Ярославской области начала расти лесная земляника. Чтобы найти маленькие ягодки, нужно постараться. Сложность в сборе земляники еще и в том, что некоторые ее виды занесены в красную книгу. 76.RU поговорил с заведующей кафедры биологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Ольгой Лазаревой, чтобы разобраться, где искать ягоды, а также уточнили, какие можно собирать.

«Традиционно местом сбора земляники являются хорошо освещаемые участки леса. Обычно, это опушки или поляны», — рассказала Ольга Лазарева.

Как объяснила биолог, земляника растет и в сосновых лесах, и в смешанных.

«Кроме обычной лесной земляники, изредка встречается земляника, которая занесена в красную книгу. Ее, конечно, собирать не надо. Например, земляника мускусная. Она по вкусу, по размеру плодов отличаются», — продолжила Ольга Лазарева.

Мускусная земляника — многолетнее травянистое растение, вид рода Земляника семейства Розовые. Как указано на сайте национального парка «Плещеево озеро», она занесена в Красную книгу Ярославской области. Там написано, что ягода встречается часто в 13 муниципальных районах, она имеет особый аромат, поэтому раньше люди часто ее собирали.

Ольга Лазарева добавила, что отличительная особенность мускусной земляники в том, что ягода более крупная и закругленная.

«Ягода с незаостренным кончиком, имеет специфический вкус. Они немного крупнее, что-то среднее между земляникой и клубникой», — добавила Ольга.

Биолог объяснила, что сейчас из съедобных ягод, кроме земляники, искать в лесу нечего. Однако следующая на очереди — малина.

Любителям смородины стоит обратить внимание на кустарники, особенно на листья. Если они скручиваются, стоит задуматься, что с кустарником что-то не так.

ПО ТЕМЕ
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Варвара Киселёва
корреспондент
Ягода Земляника
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Комментарии
1
Гость
1 минута
землянику в красную книгу пора занести
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