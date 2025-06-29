Наступил сезон лесной земляники: где в Ярославской области искать ароматную ягоду

В лесах начала расти земляника Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Ярославской области начала расти лесная земляника. Чтобы найти маленькие ягодки, нужно постараться. Сложность в сборе земляники еще и в том, что некоторые ее виды занесены в красную книгу. 76.RU поговорил с заведующей кафедры биологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Ольгой Лазаревой, чтобы разобраться, где искать ягоды, а также уточнили, какие можно собирать.



«Традиционно местом сбора земляники являются хорошо освещаемые участки леса. Обычно, это опушки или поляны», — рассказала Ольга Лазарева.

Как объяснила биолог, земляника растет и в сосновых лесах, и в смешанных.

«Кроме обычной лесной земляники, изредка встречается земляника, которая занесена в красную книгу. Ее, конечно, собирать не надо. Например, земляника мускусная. Она по вкусу, по размеру плодов отличаются», — продолжила Ольга Лазарева.

Мускусная земляника — многолетнее травянистое растение, вид рода Земляника семейства Розовые. Как указано на сайте национального парка «Плещеево озеро», она занесена в Красную книгу Ярославской области. Там написано, что ягода встречается часто в 13 муниципальных районах, она имеет особый аромат, поэтому раньше люди часто ее собирали.

Ольга Лазарева добавила, что отличительная особенность мускусной земляники в том, что ягода более крупная и закругленная.

«Ягода с незаостренным кончиком, имеет специфический вкус. Они немного крупнее, что-то среднее между земляникой и клубникой», — добавила Ольга.