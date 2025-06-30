Холода затянулись: когда в Ярославскую область вернется солнце и тепло

Синоптики рассказали, какую ждать погоду в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Проливные дожди и сильный ветер накрыли Ярославскую область. По данным регионального МЧС, непогода продержится в регионе минимум до вечера 30 июня.

«До 18 часов 30 июня ожидается облачная погода, дождь, местами сильный. В отдельных районах — гроза. Ветер: западной четверти 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью — +8… +13 градусов, днем — +12… +17 градусов», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

По данным сервиса «Погода 76.RU», дождливая погода в Ярославле продержится до конца недели.

Погода на неделю:

По прогнозам центра «Фобос», в начале недели в Центральной России будет пасмурно и сыро, но уже ближе к выходным погода начнет налаживаться.

«В Центральной России самая ненастная погода ожидается в первые дни рабочей недели, и днем столбики термометров не смогут подняться выше +14… +19 градусов. Но во вторую половину периода ливни и грозы приобретут локальный и кратковременный характер, так что солнце сумеет прогреть остывший воздух до +21… +26 градусов», — отмечают специалисты «Фобоса».

Погода на неделю в Ярославле: