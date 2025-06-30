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Лето Холода затянулись: когда в Ярославскую область вернется солнце и тепло

Холода затянулись: когда в Ярославскую область вернется солнце и тепло

Подробный прогноз на неделю

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1 комментарий
Синоптики рассказали, какую ждать погоду в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСиноптики рассказали, какую ждать погоду в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики рассказали, какую ждать погоду в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Проливные дожди и сильный ветер накрыли Ярославскую область. По данным регионального МЧС, непогода продержится в регионе минимум до вечера 30 июня.

«До 18 часов 30 июня ожидается облачная погода, дождь, местами сильный. В отдельных районах — гроза. Ветер: западной четверти 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью — +8… +13 градусов, днем — +12… +17 градусов», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

По данным сервиса «Погода 76.RU», дождливая погода в Ярославле продержится до конца недели.

Погода на неделю:

По прогнозам центра «Фобос», в начале недели в Центральной России будет пасмурно и сыро, но уже ближе к выходным погода начнет налаживаться.

«В Центральной России самая ненастная погода ожидается в первые дни рабочей недели, и днем столбики термометров не смогут подняться выше +14… +19 градусов. Но во вторую половину периода ливни и грозы приобретут локальный и кратковременный характер, так что солнце сумеет прогреть остывший воздух до +21… +26 градусов», — отмечают специалисты «Фобоса».

Погода на неделю в Ярославле:

  • в понедельник, 30 июня, днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь, +13… +15 °С, ветер слабый. Вечером — небольшой дождь. Ближайшей ночью прогнозируется переменная облачность, температура — +8… +10 °С;

  • во вторник, 1 июля, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью — +8… +10 °С, днем — +15… +17 °С;

  • в среду, 2 июля, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью — +9… +11 °С, днем — +19… +21 °С;

  • в четверг, 3 июля, в течение суток ожидается ясная погода, небольшой дождь. Температура ночью — +14… +16 °С, днем — +22… +24 °С, ветер северо-западный, сильный, порывы до 12 м/с;

  • в пятницу, 4 июля, прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью — +16… +18 °С, днем — +18… +20 °С, ветер западный, сильный, порывы до 13 м/с;

  • в субботу, 5 июля, в течение суток ожидается переменная облачность. Температура ночью — +7… +9 °С, днем — +18… +20 °С;

  • в воскресенье, 6 июля, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью — +9… +11 °С, днем — +16… +18 °С.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
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Комментарии
1
Гость
28 минут
Нас ожидает самое жаркое лето за всю историю наблюдений" Вильфанд Гидромедцентрович обещал весной, так что получите и распишитесь.
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